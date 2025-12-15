Tady se bourá nejvíc kvůli alkoholu. Nový žebříček rizikových okresů

Mezi nejrizikovější oblasti s nejvyšším výskytem nehod pod vlivem alkoholu patří tradičně oblast jihozápadní Moravy a západu Čech, zejména Plzeňska. Vyplývá to z nové analýzy České kanceláře pojistitelů.
Konkrétně v okrese Břeclav se stává každá osmá vzniklá nehoda pod vlivem alkoholu, zatímco v celorepublikovém průměru je to každá dvacátá.
Enormě rizikové jsou z tohoto pohledu také okresy Znojmo, Klatovy, Plzeň-sever, Hodonín a Blansko, kde podíl nehod pod vlivem alkoholu dosahuje vždy nejméně 9 % všech šetřených nehod.
Žebříček nejvíce rizikových okresů (2023 až 2025):
- Břeclav: z celkového počtu 1495 nehod vzniklo 187 pod vlivem alkoholu (12,5 %), stabilní nejhorší výsledek stejně jako v předchozích letech 2024, 2023 i 2022.
- Znojmo: z celkového počtu 1411 nehod vzniklo 139 pod vlivem alkoholu (9,85 %), posun ze 4. nejhoršího pořadí ve srovnání s rokem 2024.
- Klatovy: z celkového počtu 1641 nehod vzniklo 160 pod vlivem alkoholu (9,75 %), posun ze 2. místa v roce 2024.
- Plzeň-sever: z celkového počtu 1419 nehod vzniklo 137 pod vlivem alkoholu (9,65 %), posun ze 3. nejhoršího pořadí v roce 2024.
- Hodonín: z celkového počtu 1846 nehod vzniklo 174 pod vlivem alkoholu (9,43 %), stabilní 5. nejhorší pořadí jako v roce 2024.
- Blansko: z celkového počtu 1284 nehod vzniklo 116 pod vlivem alkoholu (9,03 %), stabilní 6. nejhorší pořadí jako v roce 2024.
- Jindřichův Hradec: z celkového počtu 1460 nehod vzniklo 126 pod vlivem alkoholu (8,63 %), stabilní 7. nejhorší pořadí jako v roce 2024.
- Český Krumlov: z celkového počtu 1513 nehod vzniklo 125 pod vlivem alkoholu (8,26 %), posun z 9. místa v roce 2024
- Vyškov: z celkového počtu 1362 nehod vzniklo 110 pod vlivem alkoholu (8,08 %), posun ze 14. místa v roce 2024
- České Budějovice: z celkového počtu 1822 nehod vzniklo 139 pod vlivem alkoholu (7,63 %), posun z 26. místa v roce 2024.
Podíl nehod pod vlivem alkoholu za samotný rok 2025 dosahuje úrovně 5,3 %, což představuje vyšší hodnotu proti roku 2023 s 4,9% podílem i vůči úrovni roku 2024 s 5,1% podílem.
„V letech 2023 až 2025 došlo celkem ke 265 337 nehodám, které šetřila Policie ČR. Z tohoto počtu za 13 549 nehodami (5,11 % z celkového počtu) stál alkohol. Tyto nehody pod vlivem alkoholu bohužel dále způsobily 5335 lehkých zranění, 282 těžkých zranění a u 31 dopravních nehod zaviněných vlivem alkoholu došlo bohužel také k úmrtí účastníka dopravní nehody,“ vypočítává Petr Jedlička, pojistný matematik České kanceláře pojistitelů.
“U všech dopravních nehod vychází, že přibližně každá čtvrtá nehoda šetřená Policií ČR (23 % ze všech nehod) končí zraněním nebo úmrtím účastníka dopravní nehody. U nehod s alkoholem je riziko zranění a úmrtí proti ostatním nehodám téměř dvojnásobné, když 42 % nehod pod vlivem alkoholu zahrnuje zranění nebo úmrtí,“ dodává.
Naopak mezi nejméně rizikové okresy patří střední Čechy: Rakovník, Kutná Hora, Benešov nebo Kolín. A také severní Čechy, kam patří třeba Most, Liberec a Ústí nad Labem.
Žebříček nejméně rizikových okresů:
- Rakovník: z celkového počtu 2316 nehod vzniklo pouze 55 pod vlivem alkoholu (2,37 %), stabilní nejméně rizikový okres i ve srovnání s přehledem v letech 2024 a 2023
- Kutná Hora: z celkového počtu 2760 nehod vzniklo 68 pod vlivem alkoholu (2,46 %), stabilní pořadí ve srovnání s rokem 2024 i 2023.
- Benešov: z celkového počtu 5168 nehod vzniklo 160 pod vlivem alkoholu (3,1 %), v roce 2024 se jednalo o 5. nejméně rizikový okres.
- Kolín: z celkového počtu 3412 nehod vzniklo 117 pod vlivem alkoholu (3,43 %), stabilní pořadí ve srovnání s rokem 2024
- Jihlava: z celkového počtu 2563 nehod vzniklo 89 pod vlivem alkoholu (3,47 %), v roce 2024 se jednalo o 3. nejméně rizikový okres.
- Ostrava – město: z celkového počtu 9882 nehod vzniklo 344 pod vlivem alkoholu (3,48 %), v roce 2024 se jednalo o 9. nejméně rizikový okres.
- Praha: z celkového počtu 36 010 nehod vzniklo 1350 pod vlivem alkoholu (3,75 %), v roce 2024 se jednalo o 6. nejméně rizikový okres.
- Ústí nad Labem: z celkového počtu 4580 nehod vzniklo 183 pod vlivem alkoholu (4 %), v roce 2024 se jednalo o 7. nejméně rizikový okres.
- Most: z celkového počtu 2862 nehod vzniklo 115 pod vlivem alkoholu (4,02 %), v roce 2024 se jednalo o 8. nejméně rizikový okres.
- Liberec: z celkového počtu 6264 nehod vzniklo 259 pod vlivem alkoholu (4,13 %), v roce 2023 se jednalo o 13. nejméně rizikový okres.
Pavla Adamcová
Pavla Adamcová
