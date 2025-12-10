Benzinka bez obsluhy. Nový koncept Orlenu a Coopu mění tankování u D7

Peníze.cz
Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 10. 12. 2025 | 1 komentář
Zdroj: Orlen

Na dálnici D7 v Panenském Týnci otevřela v Česku první kombinace samoobslužné čerpací stanice a prodejny 24/7, zákazníci v ní mohou kdykoli natankovat a nakoupit bez obsluhy. Nový koncept společně představily sítě Orlen a Coop.

Benzinka s obchodem funguje nepřetržitě a kromě potravin a doplňkového zboží je vybavena automatickým kávovarem a výběrem produktů pod privátní značkou Stop Cafe.

Zákazníci dovnitř vstupují přes aplikaci ČSOB do kapsy stejně jako do ostatních automatizovaných prodejen Coop. Za zakoupené zboží i pohonné hmoty lze zaplatit kteroukoliv platební kartou.

Foto: Orlen/Coop

Nově otevřená kombinace samoobslužné čerpací stanice a prodejny 24/7 u D7.

„Prodejna u čerpací stanice je další skvělou ukázkou možností využití automatizované prodejny. Díky nabídce více než tisíce položek si zákazníci i na relativně malém prostoru obchodu budou moci nakoupit například čerstvé pečivo, mléčné výrobky či uzeniny,“ vysvětluje Lukáš Němčík, místopředseda představenstva skupiny COOP pro služby.

„V uplynulém roce jsme zvýšili podíl nepalivových produktů a občerstvení v naší síti a tržby z těchto produktů nyní přesahují třicet procent celkových tržeb na čerpacích stanicích,“ říká Agnieszka Bobrukiewicz, členka představenstva skupiny Orlen Unipetrol zodpovědná za maloobchod v regionu.

„Podobné typy spolupráce si klademe za cíl zavést i v dalších zemích v rámci naší mezinárodní sítě Orlen, která zahrnuje více než tři a půl tisíce stanic v sedmi evropských zemích,“ dodává.

Foto: Orlen/Coop

Nově otevřená kombinace samoobslužné čerpací stanice a prodejny 24/7 u D7.

Další novinkou, kterou Coop začíná ve svých prodejnách testovat, je využívání digitální prodejní asistentky Míši, kterou si zákazníci v Panenském Týnci mohou vyzkoušet jako první. Radí jim s akčními nabídkami nebo s orientací v prodejně.

„S Míšou si zákazníci mohou buď normálně popovídat nebo využít ke komunikaci obrazovku. Nyní chceme především otestovat reálné využití technologie v provozu, získávat zpětnou vazbu od zákazníků a postupně rozvíjet další funkce,“ doplňuje Miloslav Bartoň, ředitel společnosti Next mind, která technologii dodává.

