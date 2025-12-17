Bouračka vám rozhodila krk? Tady je návod, jak získat odškodnění

Nové dálnice v Česku. Podívejte se, kde pojedete rychleji
17. 12. 2025 | Petr Kučera
Takzvaný opěrkový (whiplash) syndrom je poranění krční páteře, které vzniká v důsledku prudkého a silného trhnutí hlavou, obvykle nejprve dopředu a následně dozadu. K takovému pohybu zpravidla dochází při nárazu u dopravní nehody.
Opěrkový syndrom je dost specifický v tom, že se jeho příznaky typicky neprojevují ihned po nehodě, ale mohou se projevit až s odstupem několika hodin nebo dnů. Z naší praxe v oblasti odškodnění po dopravních nehodách vyplývá, že při jakýchkoli potížích, byť zdánlivě drobných, je vhodné co nejdříve navštívit lékaře.
Lékařské zprávy představují klíčové a často rozhodující podklady pro následné uplatnění nároku na odškodnění. Bez nich může být prokazování souvislosti mezi nehodou a vzniklými zdravotními obtížemi výrazně složitější.
Poranění krční páteře při dopravní nehodě může představovat nakonec trvalé zdravotní následky, proto nepodceňujte možnosti odškodnění.
Žádost o odškodnění poranění krční páteře při autonehodě je vhodné podat přímo u pojišťovny vozidla viníka nehody z jeho povinného ručení. Tento postup je rychlejší a jednodušší než komunikace přímo s viníkem, který by se stejně obrátil na svoji pojišťovnu.
Odškodnění za zranění při dopravní nehodě můžete začít vyřizovat už po prvním lékařském ošetření nebo po skončení hospitalizace. Není tedy nutné čekat až na konec pracovní neschopnosti, protože jednotlivé nároky se posuzují v různých fázích.
I v případě, že poškozeného čekají další operace, lze základní bolestné vyřídit už nyní a následné další operační zákroky řešit formou doplatku.
Poranění krční páteře při autonehodě může významně zasáhnout do každodenního života poškozeného. Nejde jen o fyzickou bolest, často následuje dočasná pracovní neschopnost, nutnost absolvovat opakovaná vyšetření u různých specialistů, rehabilitace či fyzioterapie. V závažnějších případech může mít opěrkový syndrom i dlouhodobé nebo dokonce trvalé následky, které mohou ovlivnit výkon povolání, sportovní aktivity nebo celkovou kvalitu života.
V souvislosti s těmito dopady obvykle přichází v úvahu několik druhů náhrad, které lze po viníkovi nehody (resp. po jeho pojišťovně) požadovat. Mezi nejčastější formy odškodnění za opěrkový syndrom patří zejména:
Dobrou zprávou je, že pro získání odškodnění není nutné čekat na úplné ukončení léčby. Jednotlivé druhy náhrad se uplatňují v různých etapách. Některé již během probíhající léčby, jiné až po jejím ukončení. Díky tomu můžete získat alespoň část kompenzace v průběhu času a lépe tak zvládnout finanční zátěž spojenou s následky nehody.
U opěrkového syndromu vám vzniká nárok na bolestné. Výše této náhrady se určuje podle bodového hodnocení, které stanovuje Metodika Nejvyššího soudu. Každému typu poranění je přiřazen určitý počet bodů podle míry závažnosti.
Pokud utrpíte více zranění než jen opěrkový syndrom, jednotlivé body za všechna zranění se sečtou a následně vynásobí hodnotou jednoho bodu. Hodnota jednoho bodu se každoročně upravuje a pro rok 2025 činí částku 461,65 Kč.
Pro orientaci níže uvádíme tabulku s některými zraněními a výší odškodnění:
Zranění
Počet bodů
Výše odškodnění
Lehký otřes mozku
20 bodů
9233 Kč
Podvrtnutí a natažení krční páteře
30 bodů
13 850 Kč
Vymknutí zápěstí
50 bodů
23 083 Kč
Zlomenina pažní kosti
100 bodů
46 165 Kč
Poranění sedacího nervu
200 bodů
92 330 Kč
Pečlivě si schovávejte veškeré podklady, které budete k odškodnění potřebovat.
Nezapomeňte uplatnit všechny druhy náhrad, které vám po nehodě náleží.
Buďte obezřetní s formuláři pojišťovny.
Zranění krční páteře při dopravní nehodě může vést k trvalým následkům. V případě odškodnění za opěrkový syndrom se jedná o náhradu za ztížení společenského uplatnění.
Posuzování trvalých následků po autonehodě se provádí zpravidla zhruba rok po události, kdy je zdravotní stav poškozeného již víceméně ustálený.
Aby byla šance na úspěšné mimosoudní získání odškodnění trvalých následků co nejvyšší, je klíčové, aby poškozený pravidelně navštěvoval specialisty, řešil své potíže s krční páteří a podstupoval doporučenou léčbu.
Pro určení výše této náhrady se následně využívá odborný lékařský posudek zpracovaný podle Metodiky Nejvyššího soudu pro posuzování nemajetkové újmy na zdraví.
Pro získání odškodnění obvykle není nutné pouštět se do soudního sporu, pokud nehrozí blížící se promlčení nároků nebo pokud pojišťovna výrazně nesnižuje výši jednotlivých náhrad. Mimosoudní vyřízení odškodnění po dopravní nehodě probíhá standardně přímo s pojišťovnou vozidla, které nehodu způsobilo.
Pro mimosoudní získání odškodnění u poranění krční páteře při autonehodě je klíčové předložit řádně zpracovaný výpočet všech nároků a mít k dispozici dostatečné podklady, které prokazují vzniklou újmu na zdraví a jednotlivé položky odškodnění.
