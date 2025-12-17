Peníze.cz
Bouračka vám rozhodila krk? Tady je návod, jak získat odškodnění

Zbyněk Drobiš | rubrika: Jak na to | 17. 12. 2025
Utrpěli jste při dopravní nehodě, kterou jste nezpůsobili, poranění krční páteře a řešíte, jestli můžete získat odškodnění? V tomto článku vám poradíme, jak na to.
Zdroj: Shutterstock

Takzvaný opěrkový (whiplash) syndrom je poranění krční páteře, které vzniká v důsledku prudkého a silného trhnutí hlavou, obvykle nejprve dopředu a následně dozadu. K takovému pohybu zpravidla dochází při nárazu u dopravní nehody.

Opěrkový syndrom je dost specifický v tom, že se jeho příznaky typicky neprojevují ihned po nehodě, ale mohou se projevit až s odstupem několika hodin nebo dnů. Z naší praxe v oblasti odškodnění po dopravních nehodách vyplývá, že při jakýchkoli potížích, byť zdánlivě drobných, je vhodné co nejdříve navštívit lékaře.

Lékařské zprávy představují klíčové a často rozhodující podklady pro následné uplatnění nároku na odškodnění. Bez nich může být prokazování souvislosti mezi nehodou a vzniklými zdravotními obtížemi výrazně složitější.

Poranění krční páteře při dopravní nehodě může představovat nakonec trvalé zdravotní následky, proto nepodceňujte možnosti odškodnění.

U koho uplatnit nárok na odškodnění

Žádost o odškodnění poranění krční páteře při autonehodě je vhodné podat přímo u pojišťovny vozidla viníka nehody z jeho povinného ručení. Tento postup je rychlejší a jednodušší než komunikace přímo s viníkem, který by se stejně obrátil na svoji pojišťovnu.

Odškodnění za zranění při dopravní nehodě můžete začít vyřizovat už po prvním lékařském ošetření nebo po skončení hospitalizace. Není tedy nutné čekat až na konec pracovní neschopnosti, protože jednotlivé nároky se posuzují v různých fázích.

I v případě, že poškozeného čekají další operace, lze základní bolestné vyřídit už nyní a následné další operační zákroky řešit formou doplatku.

Možnosti odškodnění

Poranění krční páteře při autonehodě může významně zasáhnout do každodenního života poškozeného. Nejde jen o fyzickou bolest, často následuje dočasná pracovní neschopnost, nutnost absolvovat opakovaná vyšetření u různých specialistů, rehabilitace či fyzioterapie. V závažnějších případech může mít opěrkový syndrom i dlouhodobé nebo dokonce trvalé následky, které mohou ovlivnit výkon povolání, sportovní aktivity nebo celkovou kvalitu života.

V souvislosti s těmito dopady obvykle přichází v úvahu několik druhů náhrad, které lze po viníkovi nehody (resp. po jeho pojišťovně) požadovat. Mezi nejčastější formy odškodnění za opěrkový syndrom patří zejména:

  • bolestné,
  • ušlý výdělek,
  • náklady na léčení,
  • cestovné,
  • náklady na péči,
  • trvalé následky (ztížení společenského uplatnění).

Dobrou zprávou je, že pro získání odškodnění není nutné čekat na úplné ukončení léčby. Jednotlivé druhy náhrad se uplatňují v různých etapách. Některé již během probíhající léčby, jiné až po jejím ukončení. Díky tomu můžete získat alespoň část kompenzace v průběhu času a lépe tak zvládnout finanční zátěž spojenou s následky nehody.

Odškodnění bolestného

U opěrkového syndromu vám vzniká nárok na bolestné. Výše této náhrady se určuje podle bodového hodnocení, které stanovuje Metodika Nejvyššího soudu. Každému typu poranění je přiřazen určitý počet bodů podle míry závažnosti.

Pokud utrpíte více zranění než jen opěrkový syndrom, jednotlivé body za všechna zranění se sečtou a následně vynásobí hodnotou jednoho bodu. Hodnota jednoho bodu se každoročně upravuje a pro rok 2025 činí částku 461,65 Kč.

Pro orientaci níže uvádíme tabulku s některými zraněními a výší odškodnění:

Zranění

Počet bodů

Výše odškodnění

Lehký otřes mozku

20 bodů

9233 Kč

Podvrtnutí a natažení krční páteře

30 bodů

13 850 Kč

Vymknutí zápěstí

50 bodů

23 083 Kč

Zlomenina pažní kosti

100 bodů

46 165 Kč

Poranění sedacího nervu

200 bodů

92 330 Kč

Na co si dát po autonehodě jako poškozený pozor

Pečlivě si schovávejte veškeré podklady, které budete k odškodnění potřebovat.

  • Pro úspěšné uplatnění nároků u poranění krční páteře při autonehodě je velmi důležité mít k dispozici kompletní a správnou dokumentaci týkající se dopravní nehody. Mezi tuto dokumentaci se především řadí policejní záznam dokazující, že nejste viníkem nehody.
  • Stejně významné jsou i veškeré lékařské zprávy, které potvrzují rozsah a závažnost poranění krční páteře při autonehodě. Kromě toho je nutné uchovávat také všechny účtenky a doklady o výdajích, jež mohou sloužit jako důkaz při uplatňování jednotlivých složek odškodnění.

Nezapomeňte uplatnit všechny druhy náhrad, které vám po nehodě náleží.

  • V praxi se často stává, že poškození neuplatní některé z nároků, na které mají právo u poranění krční páteře při autonehodě. Nejčastěji bývá vynecháno odškodnění za cestovné, úhrada nákladů na péči nebo kompenzace za trvalé následky.

Buďte obezřetní s formuláři pojišťovny.

  • Samotný proces odškodnění probíhá přes pojišťovnu viníka nehody, která zde vystupuje jako protistrana. Poškozeným zpravidla zasílá tiskopisy určené k vyčíslení bolestného. Místo toho doporučujeme obrátit se na specializovaného znalce, který vám vypracuje znalecký posudek, který zajistí správný výpočet bolestného anebo trvalých následků.

Lze řešit v souvislosti s opěrkovým syndromem trvalé následky

Zranění krční páteře při dopravní nehodě může vést k trvalým následkům. V případě odškodnění za opěrkový syndrom se jedná o náhradu za ztížení společenského uplatnění.

Posuzování trvalých následků po autonehodě se provádí zpravidla zhruba rok po události, kdy je zdravotní stav poškozeného již víceméně ustálený.

Aby byla šance na úspěšné mimosoudní získání odškodnění trvalých následků co nejvyšší, je klíčové, aby poškozený pravidelně navštěvoval specialisty, řešil své potíže s krční páteří a podstupoval doporučenou léčbu.

Pro určení výše této náhrady se následně využívá odborný lékařský posudek zpracovaný podle Metodiky Nejvyššího soudu pro posuzování nemajetkové újmy na zdraví.

Je nutné se kvůli získání náhrad obracet na soud

Pro získání odškodnění obvykle není nutné pouštět se do soudního sporu, pokud nehrozí blížící se promlčení nároků nebo pokud pojišťovna výrazně nesnižuje výši jednotlivých náhrad. Mimosoudní vyřízení odškodnění po dopravní nehodě probíhá standardně přímo s pojišťovnou vozidla, které nehodu způsobilo.

Pro mimosoudní získání odškodnění u poranění krční páteře při autonehodě je klíčové předložit řádně zpracovaný výpočet všech nároků a mít k dispozici dostatečné podklady, které prokazují vzniklou újmu na zdraví a jednotlivé položky odškodnění.

Zbyněk Drobiš

Partner advokátní kanceláře Drobiš & Novotný Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

auto, doprava, dopravní nehoda, odškodnění, trvalé následky úrazu, úraz, zdraví

