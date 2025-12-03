Analýza Portálu nehod sledovala dopravní nehody u celkem 15 obchodních center posledních 11 let.
Patří mezi ně pražský Nový Smíchov, Westfield Chodov, Westfield Černý Most, Metropole Zličín či Obchodní centrum Letňany, Olympia Brno, Forum Nová Karolina v Ostravě, Galerie Šantovka v Olomouci, Forum Liberec, Forum Ústí nad Labem a Shopland Karlovy Vary.
„U těchto obchodních center došlo v průměru k 335 nehodám ročně, přičemž v předvánočním období (listopad a prosinec) se odehrálo 69 z nich – tedy téměř pětina všech kolizí v roce,“ popisuje Marek Sibal ze společnosti DataFriends, která Portál nehod provozuje.
Sibal v tom vidí jednoznačný trend: lidé jsou vystresovaní, spěchají, soustředí se na nákupy, ne na řízení. Zatímco v lednu tvoří nehody u obchodních center v průměru 7,5 % celoroční nehodovosti, v listopadu a prosinci je to téměř 10 %.
K nejvíce nehodám dochází v pátek a sobotu, tedy ve dnech, kdy bývají parkoviště přeplňěná. Celoročně pak tvoří páteční a sobotní nehody třetinu všech karambolů, v předvánočním období tento podíl stoupá na 44 %. Nejtypičtěji se bourá kolem jedenácté dopolední, kdy se nápor nakupujících dostává na vrchol.
„Je to kombinace plných parkovišť, krátkého dne, horšího počasí a hlavně stresu,“ upřesňuje Sibal: „Řidiči často přehlédnou chodce, zacouvají do vozidla nebo si nevšimnou auta zprava.“
Rizikové vjezdy a výjezdy
Nehody na parkovištích mají během roku podobné příčiny, ale před Vánoci jejich dopady rostou. Za 86 % stojí nesprávná jízda, 11 % tvoří nedání přednosti. Nejčastější jsou drobné srážky při couvání, otáčení a nepozornosti, které jsou typické pro přeplněná parkoviště a úzké výjezdy. I když jde většinou o malé škody, v prosinci jich výrazně přibývá.
Výjimkou byl rok 2020, kdy kvůli pandemii počet nehod klesl na polovinu. Po znovuotevření obchodů se statistiky rychle vrátily zpět a dál rostly. Podle Sibala je to důkaz, že hlavním problémem není technika ani počasí, ale chování lidí pod stresem.
Nejrizikovější jsou vjezdy a výjezdy z parkovišť, kde se kříží proudy aut, a úzké řady mezi vozy. Časté jsou kolize kvůli vozíkům v cestě a řidičům, kteří se snaží vmáčknout do míst, kam se nevejdou. Nejvíc škod ale vzniká při couvání bez plné kontroly okolí.
Podzemní garáže riziko ještě zvyšují: špatné světlo, zkreslené odrazy v zrcadlech, kluzká podlaha a vizuální smog řidiče snadno rozhodí.
V nehodovosti vede Praha
A jak je to tedy s karamboly u jednotlivých nákupních center? Ačkoli rozdíly mezi jednotlivými městy nejsou extrémní, dlouhodobě nejrizikovějším místem je podle Portálu nehod pražský Westfield Chodov.
Nehody u vybraných nákupních center:
Foto: Portál nehod
Nehody u vybraných obchodních center od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2025, seřazeno podle podílu nehod v listopadu a prosinci.
„Westfield Chodov má strategickou polohu u dálnice D1 a několik rozlehlých krytých parkovišť. Řidiči tu ale často zmatkují, hledají správný výjezd a při manévrování vznikají kolize,“ upozorňuje Jan Chalas z Portálu nehod.
Výrazný podíl vánočních karambolů vykazuje i Galerie Šantovka v Olomouci, kde se před koncem roku odehraje téměř čtvrtina všech nehod za rok. Na třetí příčce se pak umístily pražské Letňany.
Vysoký počet nehod ve sledovaném období vykazuje třeba i pražský HomePark Zličín, Metropole Zličín, Wesfield Černý Most a především Nový Smíchov. Nicméně podíl nehod během listopadu a prosince je v nich o dost nižší než v případě Chodova. Konkrétně u zmíněného pražského Nového Smíchova s celkem 461 nehodami činí poměr „vánočních nehod“ jen 18,4 %.
Pavla Adamcová
Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem