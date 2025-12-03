Peníze.cz
Vánoční parkovací peklo. Tohle jsou nákupní centra s nejvyšším počtem nehod

Pavla Adamcová | rubrika: Co se děje | 3. 12. 2025
Advent spojený s předvánočními nákupy tradičně přináší i nervozitu řidičů a chaos na parkovištích. Portál nehod sestavil žebříček českých obchodních center, kde dochází k dopravním nehodám nejčastěji. Jak dopadlo to vaše?
Zdroj: Shutterstock

Analýza Portálu nehod sledovala dopravní nehody u celkem 15 obchodních center posledních 11 let.

Patří mezi ně pražský Nový Smíchov, Westfield Chodov, Westfield Černý Most, Metropole Zličín či Obchodní centrum Letňany, Olympia Brno, Forum Nová Karolina v Ostravě, Galerie Šantovka v Olomouci, Forum Liberec, Forum Ústí nad Labem a Shopland Karlovy Vary.

„U těchto obchodních center došlo v průměru k 335 nehodám ročně, přičemž v předvánočním období (listopad a prosinec) se odehrálo 69 z nich – tedy téměř pětina všech kolizí v roce,“ popisuje Marek Sibal ze společnosti DataFriends, která Portál nehod provozuje.

Sibal v tom vidí jednoznačný trend: lidé jsou vystresovaní, spěchají, soustředí se na nákupy, ne na řízení. Zatímco v lednu tvoří nehody u obchodních center v průměru 7,5 % celoroční nehodovosti, v listopadu a prosinci je to téměř 10 %. 

K nejvíce nehodám dochází v pátek a sobotu, tedy ve dnech, kdy bývají parkoviště přeplňěná. Celoročně pak tvoří páteční a sobotní nehody třetinu všech karambolů, v předvánočním období tento podíl stoupá na 44 %. Nejtypičtěji se bourá kolem jedenácté dopolední, kdy se nápor nakupujících dostává na vrchol.

„Je to kombinace plných parkovišť, krátkého dne, horšího počasí a hlavně stresu,“ upřesňuje Sibal: „Řidiči často přehlédnou chodce, zacouvají do vozidla nebo si nevšimnou auta zprava.“

Rizikové vjezdy a výjezdy

Nehody na parkovištích mají během roku podobné příčiny, ale před Vánoci jejich dopady rostou. Za 86 % stojí nesprávná jízda, 11 % tvoří nedání přednosti. Nejčastější jsou drobné srážky při couvání, otáčení a nepozornosti, které jsou typické pro přeplněná parkoviště a úzké výjezdy. I když jde většinou o malé škody, v prosinci jich výrazně přibývá.

Anketa

Stal se vám během vánočních nákupů ťukanec?

Výjimkou byl rok 2020, kdy kvůli pandemii počet nehod klesl na polovinu. Po znovuotevření obchodů se statistiky rychle vrátily zpět a dál rostly. Podle Sibala je to důkaz, že hlavním problémem není technika ani počasí, ale chování lidí pod stresem.

Nejrizikovější jsou vjezdy a výjezdy z parkovišť, kde se kříží proudy aut, a úzké řady mezi vozy. Časté jsou kolize kvůli vozíkům v cestě a řidičům, kteří se snaží vmáčknout do míst, kam se nevejdou. Nejvíc škod ale vzniká při couvání bez plné kontroly okolí.

Podzemní garáže riziko ještě zvyšují: špatné světlo, zkreslené odrazy v zrcadlech, kluzká podlaha a vizuální smog řidiče snadno rozhodí. 

V nehodovosti vede Praha

A jak je to tedy s karamboly u jednotlivých nákupních center? Ačkoli rozdíly mezi jednotlivými městy nejsou extrémní, dlouhodobě nejrizikovějším místem je podle Portálu nehod pražský Westfield Chodov.

Nehody u vybraných nákupních center:

Foto: Portál nehod

Nehody u vybraných obchodních center od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2025, seřazeno podle podílu nehod v listopadu a prosinci.

„Westfield Chodov má strategickou polohu u dálnice D1 a několik rozlehlých krytých parkovišť. Řidiči tu ale často zmatkují, hledají správný výjezd a při manévrování vznikají kolize,“ upozorňuje Jan Chalas z Portálu nehod.

Obchodní centrum Černý Most má novou tvář. Podívejte se, jak se změniloObchodní centrum Černý Most má novou tvář. Podívejte se, jak se změnilo

Výrazný podíl vánočních karambolů vykazuje i Galerie Šantovka v Olomouci, kde se před koncem roku odehraje téměř čtvrtina všech nehod za rok. Na třetí příčce se pak umístily pražské Letňany.

Vysoký počet nehod ve sledovaném období vykazuje třeba i pražský HomePark Zličín, Metropole Zličín, Wesfield Černý Most a především Nový Smíchov. Nicméně podíl nehod během listopadu a prosince je v nich o dost nižší než v případě Chodova. Konkrétně u zmíněného pražského Nového Smíchova s celkem 461 nehodami činí poměr „vánočních nehod“ jen 18,4 %.

Na cestách s Peníze.cz

Letadlo
Zdroj: Shutterstock

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

