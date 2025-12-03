Spořitelna omezí vstupy do letištních salonků s účtem Erste Premier
2. 12. 2025 | Petr Kučera
Dosáhnout na prémiové bankovnictví Erste Premier bez poplatku bude od února náročnější. Zároveň klesne rozsah jednoho z nejžádanějších benefitů.
Tradičně kolem poloviny prosince mění České dráhy jízdní řád a oznamují změny na příští rok. Mimo jiné to většinou znamená zdražování. Letos se naštěstí nekoná žádný cenový šok, i když ceny nahoru přece jen půjdou.
České dráhy pro rok 2026 upravují ceny podle meziroční inflace. Nečeká nás tedy skokové zdražení, ale průměrné navýšení o cca 2,5–3,5 procenta. Například jízdenka z Prahy do Brna podraží maximálně o nižší desítky korun – nebo také o pouhé koruny. Podle typu vlaku a podle toho, jak dlouho dopředu budete jízdenku kupovat.
Zdražení se dá vyhnout s pomocí jednoduchého triku. Jmenuje se nákup v předprodeji. Když si koupíte jízdenku ještě před změnou jízdního řádu, tedy do 13. prosince, nakupujete za starou cenu.
Ten trik má ale taky dvě zásadní omezení. Na menší trasy koupíte lístek jen do konce roku, na ty hlavní se dá sice nakoupit i pár měsíců dopředu, ale když pak nepojedete, budete mít starost s vracením. Ovšem zejména při nákupu elektronicky je vrácení banální záležitost a vrací se sto procent ceny, když se rozmyslíte včas.
Rozhodně lze ale doporučit rozmyslet si včas cestování vlakem na Vánoce a Silvestra a pořídit si jízdenky a místenky včas. Kromě toho, že to je do 13. prosince levnější, později by taky nemuselo být místo. Hodit by se vám mohl náš rozpis všeho vánočního volna a školních prázdnin kolem svátků: Kdy jsou v roce 2025 Vánoce a vánoční prázdniny a jak o svátky kouzlit s volnem.
Novinkou, která někoho potěší, někoho zklame a někoho překvapí, jsou povinné místenky na trase Praha–Ostrava. A to i když nepojedete celou cestu, ale třeba jen z Olomouce do Ostravy.
Zatím na téhle trati mají České dráhy povinnou místenku k jízdence jen ve vlacích Supercity Pendolino. Od nového jízdního řádu ale bude místenka povinná i ve vlacích kategorií Intercity a Eurocity Ostravan, Silesia, Cracovia a Fatra.
Důvod je prostý: vlaky bývají často přeplněné, cestující blokují chodbičky. Dochází i ke sporům, při kterých dřív přišedší nechtějí uvolnit místa lidem s místenkou, a ani ti, kteří místenku zaplatí, necestují příliš komfortně.
Nevýhoda samozřejmě je, že už nelze počítat s tím, že se vydáte na nádraží, cestou přes mobil nebo normálně u kasy pořídíte lístek a jedete v nejhorším na stojáka v uličce.
Místenky přijdou na 35 korun při nákupu v pokladně, při nákupu v e-shopu nebo aplikaci Můj Vlak je místenka zdarma.
Cena rezervace do Pendolina se sjednocuje s místenkami do jiných vlaků. To znamená, že při nákupu na pokladně bude stát místenka 35 místo 70 korun a při elektronickém nákupu je dokonce zdarma.
Místenky zadarmo jsou tedy nyní při nákupu v e-shopu nebo aplikaci na všechny dálkové spoje zadarmo.
Skupinová sleva se kdysi opravdu vyplatila. Dneska je většinou, zejména pro menší skupinky o dvou až třech lidech, výhodnější pořídit si takzvanou včasnou jízdenku. Ta vychází většinou laciněji než zlevněné standardní jízdné.
Nyní ale České dráhy přicházejí s ještě jinou slevou pro skupiny.
Standardní skupinová sleva se počítá tak, že první osoba ve skupině platí plnou cenu, druhá osoba má slevu 25 procent a ostatní zhruba 40 procent. Tato sleva by měla zůstat zachována, dá se využít pro skupiny až do 19 osob (sleva pro větší skupiny má pak zase jiná pravidla, především se musí taková skupina dopředu hlásit).
Nová sleva pro malé skupiny do pěti osob bude mít jméno ČD dny a její konstrukce je jednoduchá: všichni dostanou slevu 25 procent.
Nepůjde ji ovšem pořídit u pokladny, jen při online nákupu. Není potřeba se o ni nějak hlásit, systém nabízí vždy nejvýhodnější jízdenku.
Slevu ale státní podnik zavádí jen na zkoušku, do března. Pak se podle vedení drah uvidí. Zrušena by být neměla, ale mohly by se ještě měnit její parametry. Bohužel jen tím pro cestující méně hezkým směrem: větší už prý sleva nebude.
