Peníze.cz
>
Spotřebitel
>
Doprava
>
České dráhy mění cenu jízdenek. Jak se zdražení vyhnout?

České dráhy mění cenu jízdenek. Jak se zdražení vyhnout?

Gabriel Pleska | rubrika: Co se děje | 3. 12. 2025
Za pár dní začne platit nový jízdní řád Českých drah. Spolu s ním se cestující dočkají nového tarifu a dalších změn. Experimentovat se bude se slevami a některými ze zásadních spojů už se nesvezete bez místenky. Tady je přehled novinek včetně nové skupinové slevy a trik, jak ušetřit včasným nákupem.
České dráhy mění cenu jízdenek. Jak se zdražení vyhnout?

Zdroj: Shutterstock

Tradičně kolem poloviny prosince mění České dráhy jízdní řád a oznamují změny na příští rok. Mimo jiné to většinou znamená zdražování. Letos se naštěstí nekoná žádný cenový šok, i když ceny nahoru přece jen půjdou.

Nová cena jízdenek: o kolik zdraží vlaky?

České dráhy pro rok 2026 upravují ceny podle meziroční inflace. Nečeká nás tedy skokové zdražení, ale průměrné navýšení o cca 2,5–3,5 procenta. Například jízdenka z Prahy do Brna podraží maximálně o nižší desítky korun – nebo také o pouhé koruny. Podle typu vlaku a podle toho, jak dlouho dopředu budete jízdenku kupovat.

Jednoduchý trik, jak se zdražení (dočasně) vyhnout

Zdražení se dá vyhnout s pomocí jednoduchého triku. Jmenuje se nákup v předprodeji. Když si koupíte jízdenku ještě před změnou jízdního řádu, tedy do 13. prosince, nakupujete za starou cenu.

Ten trik má ale taky dvě zásadní omezení. Na menší trasy koupíte lístek jen do konce roku, na ty hlavní se dá sice nakoupit i pár měsíců dopředu, ale když pak nepojedete, budete mít starost s vracením. Ovšem zejména při nákupu elektronicky je vrácení banální záležitost a vrací se sto procent ceny, když se rozmyslíte včas.

Rozhodně lze ale doporučit rozmyslet si včas cestování vlakem na Vánoce a Silvestra a pořídit si jízdenky a místenky včas. Kromě toho, že to je do 13. prosince levnější, později by taky nemuselo být místo. Hodit by se vám mohl náš rozpis všeho vánočního volna a školních prázdnin kolem svátků: Kdy jsou v roce 2025 Vánoce a vánoční prázdniny a jak o svátky kouzlit s volnem.

Praha – Ostrava: povinné místenky

Novinkou, která někoho potěší, někoho zklame a někoho překvapí, jsou povinné místenky na trase Praha–Ostrava. A to i když nepojedete celou cestu, ale třeba jen z Olomouce do Ostravy.

Jede, jede mašinka
Zdroj: Pleska/Midjourney

Anketa

Jezdíte vlakem?

Zatím na téhle trati mají České dráhy povinnou místenku k jízdence jen ve vlacích Supercity Pendolino. Od nového jízdního řádu ale bude místenka povinná i ve vlacích kategorií Intercity a Eurocity Ostravan, Silesia, Cracovia a Fatra. 

Důvod je prostý: vlaky bývají často přeplněné, cestující blokují chodbičky. Dochází i ke sporům, při kterých dřív přišedší nechtějí uvolnit místa lidem s místenkou, a ani ti, kteří místenku zaplatí, necestují příliš komfortně.

Nevýhoda samozřejmě je, že už nelze počítat s tím, že se vydáte na nádraží, cestou přes mobil nebo normálně u kasy pořídíte lístek a jedete v nejhorším na stojáka v uličce.

Místenky přijdou na 35 korun při nákupu v pokladně, při nákupu v e-shopu nebo aplikaci Můj Vlak je místenka zdarma.

Levnější místenky v Pendolinu

Cena rezervace do Pendolina se sjednocuje s místenkami do jiných vlaků. To znamená, že při nákupu na pokladně bude stát místenka 35 místo 70 korun a při elektronickém nákupu je dokonce zdarma.

Místenky zadarmo jsou tedy nyní při nákupu v e-shopu nebo aplikaci na všechny dálkové spoje zadarmo.

Nová skupinová sleva: I ČD mají své dny

Skupinová sleva se kdysi opravdu vyplatila. Dneska je většinou, zejména pro menší skupinky o dvou až třech lidech, výhodnější pořídit si takzvanou včasnou jízdenku. Ta vychází většinou laciněji než zlevněné standardní jízdné. 

Nyní ale České dráhy přicházejí s ještě jinou slevou pro skupiny.

Tipy jak ušetřit

Teď hned

  • Nakupte za staré ceny. Do 13. prosince jsou jízdenky za letošní ceny (a na svátky se je i tak vyplatí koupit včas).

Vždycky

  • Kupujte lístky dopředu. Když víte, že pojedete, nákup neodkládejte. Čím dřív koupíte, tím levnější tzv. včasné jízdenky jsou.
  • Nakupujte online v e-shopu Českých drah. Nakoupíte s předstihem, bez fronty a místenky jsou zadarmo. Případně si pořiďte aplikaci Můj vlak, má další výhody a chytré funkce.
  • Kupujte lístky společně. Když víte, že vás pojede víc, nekupujte lístky každý zvlášť, domluvte se.
  • Pořiďte In Kartu. Pokud jezdíte časteji, pořiďte si In Kartu: s ní máte vždycky slevu — podle názvu průkazky buď 25, nebo 50 procent.

Standardní skupinová sleva se počítá tak, že první osoba ve skupině platí plnou cenu, druhá osoba má slevu 25 procent a ostatní zhruba 40 procent. Tato sleva by měla zůstat zachována, dá se využít pro skupiny až do 19 osob (sleva pro větší skupiny má pak zase jiná pravidla, především se musí taková skupina dopředu hlásit).

Nová sleva pro malé skupiny do pěti osob bude mít jméno ČD dny a její konstrukce je jednoduchá: všichni dostanou slevu 25 procent.

Nepůjde ji ovšem pořídit u pokladny, jen při online nákupu. Není potřeba se o ni nějak hlásit, systém nabízí vždy nejvýhodnější jízdenku.

Slevu ale státní podnik zavádí jen na zkoušku, do března. Pak se podle vedení drah uvidí. Zrušena by být neměla, ale mohly by se ještě měnit její parametry. Bohužel jen tím pro cestující méně hezkým směrem: větší už prý sleva nebude.

Není potřeba se o ni nějak hlásit, systém nabízí vždy nejvýhodnější jízdenku.

Slevu ale státní podnik zavádí jen na zkoušku, do března. Pak se podle vedení drah uvidí. Zrušena by být neměla, ale prý se můžou měnit její parametry. Ovšem bohužel jen tím pro cestující méně hezkým směrem: větší už prý sleva nebude.

Na cestách s Peníze.cz

Letadlo
Zdroj: Shutterstock

Gabriel Pleska

Autor článku Gabriel Pleska

Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

cestování, České dráhy, EuroCity, InterCity, jízdenky, osobní doprava, Pendolino, slevy, železnice

A tohle už jste četli?

Spořitelna omezí vstupy do letištních salonků s účtem Erste Premier

2. 12. 2025 | Petr Kučera

Spořitelna omezí vstupy do letištních salonků s účtem Erste Premier

Dosáhnout na prémiové bankovnictví Erste Premier bez poplatku bude od února náročnější. Zároveň klesne rozsah jednoho z nejžádanějších benefitů.

Výše škod roste víc než cena povinného ručení, hlásí pojišťovny

19. 11. 2025 | Petr Kučera | 1 komentář

Výše škod roste víc než cena povinného ručení, hlásí pojišťovny

Průměrná škoda na majetku, kterou pojišťovny proplácejí z povinného ručení, letos stoupla o 7,8 % oproti loňskému roku. Ukazuje to statistika od České kanceláře pojistitelů za první... celý článek

Na palubu nově bez papíru. Ryanair dovolí vstup do letadla už jen s aplikací

12. 11. 2025 | Pavla Adamcová

Na palubu nově bez papíru. Ryanair dovolí vstup do letadla už jen s aplikací

Nízkonákladová letecká společnost Ryanair ode dneška ruší papírové palubní lístky. Pasažéři už budou muset používat výhradně takzvaný digitální boarding pass (DBP), a to prostřednictvím... celý článek

Chcete balík radši jinam, nebo riskovat zpoždění? Zásilkovna dá vybrat

9. 11. 2025 | Petr Kučera

Chcete balík radši jinam, nebo riskovat zpoždění? Zásilkovna dá vybrat

Zásilkovna reaguje na množící se stížnosti ohledně zpoždění zásilek nebo nechtěná přesměrování na jiná výdejní místa. Novinka má vylepšit situaci alespoň u Z-boxů.

Dálniční známky opět zdraží. Kilometrů přibylo, argumentuje ministerstvo

5. 11. 2025 | Pavla Adamcová | 1 komentář

Dálniční známky opět zdraží. Kilometrů přibylo, argumentuje ministerstvo

Dálniční známky od ledna opět zdraží. Cena roční vzroste o 130 korun na 2570 Kč, měsíční bude stát 480 korun, desetidenní stoupne 300 korun a denní 230 korun.

Partners Financial Services
Speciál FKIZimní příběh