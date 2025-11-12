Na palubu nově bez papíru. Ryanair dovolí vstup do letadla už jen s aplikací

Nízkonákladová letecká společnost Ryanair ode dneška ruší papírové palubní lístky. Pasažéři už budou muset používat výhradně takzvaný digitální boarding pass (DBP), a to prostřednictvím mobilní aplikace.
Dopravce tím chce zjednodušit a zrychlit proces odbavení cestujících. Zároveň plánuje ušetřit 300 tun papíru ročně.
Ryanair argumentuje tím, že lidé se už stejně ve většině odbavují online přes web nebo právě aplikaci. Britská spotřebitelská organizace Which ale upozornila, že změna může znevýhodnit především starší lidi a ty, kteří nemají chytrý telefon.
Spotřebitelská organizace dTest připomněla, že podle dat Ofcomu z roku 2024 chytrý telefon nevlastní zhruba 17 % osob nad 65 let, a podle průzkumu Statista se to v této věkové skupině dotkne dokonce 23 %. Ryanair na dotaz reagoval tvrzením, že „100 % cestujících společnosti má a pravidelně používá chytrý telefon“. Odborníci však označili toto tvrzení za nepodložené.
dTest připomněl, že podle expertů by aerolinky měly zachovat alternativní možnost odbavení pro technicky méně zdatné uživatele. Evropská legislativa o ochraně spotřebitele a přístupnosti digitálních služeb (tzv. European Accessibility Act) totiž ukládá firmám povinnost zohlednit potřeby starších osob a lidí se zdravotním postižením.
Ryanair nicméně ujišťuje, že výjimky zohlední a v určitých případech cestující papírové palubní lístky dostanou. Například pokud se jim vybije mobil nebo ho vůbec nemají, dostanou bezplatně palubní lístek přímo na letišti. „Nepůjde jim však získat aktuální informace o letu ani využít lepší zákaznický servis při případných zpožděních nebo jiných komplikacích letu,“ podotýká společnost.
