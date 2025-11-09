Chcete balík radši jinam, nebo riskovat zpoždění? Zásilkovna dá vybrat

Zásilkovna reaguje na množící se stížnosti ohledně zpoždění zásilek nebo nechtěná přesměrování na jiná výdejní místa. Novinka má vylepšit situaci alespoň u Z-boxů.
Příjemci si nově mohou vybrat ze dvou možností. Buď dostanou zásilku včas, ale je možné, že do jiného výdejního boxu. Nebo budou trvat na zvoleném boxu, ale musí se smířit s případným zpožděním, pokud v boxu nebude volné místo.
Pokud příjemce zadá, že prioritou je pro něj rychlé doručení, může si v aplikaci předem nastavit až osm lokalit (Z-boxů nebo výdejních míst) pro doručení. „Pokud se ukáže, že původně vybraný box je zaplněný, zásilka bude automaticky přesměrována na některou z těchto alternativ, případně jinam v blízkém okolí původního cíle zásilky,“ říká Vladimír Soukup, produktový a marketingový ředitel skupiny Packeta, do které Zásilkovna patří.
Podle červencového průzkumu agentury ResSolution, do něhož se zapojilo více než pět set respondentů, by téměř osmdesát procent zákazníků raději přijalo zásilku na jimi zvoleném alternativním místě, pokud to znamená rychlejší doručení. Pro většinu lidí je přijatelná změna místa doručení v okruhu do dvou kilometrů.
Jen kolem 12 procent lidí upřednostňuje čekání na původně vybraný Z-box i za cenu zpoždění. Zbývajícím zhruba osmi procentům je to jedno, ukázal průzkum.
„Přesměrování se i ve špičce týká méně než čtyř procent všech zásilek – drtivá většina putuje přímo podle původního plánu,“ zdůrazňuje Soukup.
„Pokud zákazník na svém původně zvoleném Z-boxu trvá, kurýr standardně zásilku doručí právě tam, jakmile se v daném místě uvolní kapacita. Větší zásilky, které se do boxů nevejdou, budou dál doručovány rovnou na výdejní místa Zásilkovny,“ dodává Soukup.
Když si příjemce v aplikaci nenastaví žádné preference, vyřeší to za něj nadále systém. „Jestliže je vybraný Z-box právě plný, zásilka se automaticky přesměruje do nejbližšího volného Z-boxu v okolí. A pokud v dané chvíli není žádný k dispozici, kurýr opakovaně zkusí doručit zásilku do původně zvoleného boxu. Teprve když to není možné, zásilka bude bezpečně uložena na nejbližším výdejním místě,“ popisuje Zásilkovna standardní postup.
Kvůli předvánoční špičce Zásilkovna zároveň zkracuje úložní dobu zásilek na „kamenných“ výdejních místech. Místo dosavadních sedmi dnů je nově potřeba vyzvednout zásilku do čtyř dnů. Přes aplikaci lze dobu prodloužit maximálně o dva dny, dříve bylo možné prodloužení až o 14 dnů.
V případě Z-boxů zůstává maximální úložní doba dva dny, prodloužit ji lze maximálně o den.
„Pro zásilky, které na výdejní místa doručíme 22. prosince a později, platí standardní úložní doba sedm dní s možností prodloužení o 14 dní,“ ujišťuje Zásilkovna.
Pokud budou mít daná výdejní místa od 24. prosince do 4. ledna dovolenou, úložní doba se automaticky prodlouží o dobu, kdy mají pobočky zavřeno.
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
