Dálniční známky opět zdraží. Kilometrů přibylo, argumentuje ministerstvo

Dálniční známky od ledna opět zdraží. Cena roční vzroste o 130 korun na 2570 Kč, měsíční bude stát 480 korun, desetidenní stoupne 300 korun a denní 230 korun.
Důvodem zdražení je podle ministerstva dopravy meziroční nárůst počtu kilometrů na dálnicích. O tom jsme více psali zde: Nové dálnice v Česku. Podívejte se, kde teď přibývají.
„Od 1. ledna 2025 se cena dálniční známky automaticky určuje na základě růstu spotřebitelských cen (inflace) k červnu předchozího roku v kombinaci s meziročním nárůstem délky dálniční sítě k témuž datu. Obě hodnoty se sečtou a výsledné procento se aplikuje na cenu roční známky z předchozího roku. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny dolů,“ upřesnilo ministerstvo v tiskové zprávě.
I v příštím roce zůstávají v platnosti slevy pro nízkoemisní vozidla: tedy poloviční cena pro zemní plyn (CNG a LNG, neplatí pro LPG), čtvrtinová pro plug-in hybridy (CO2 max 50 g/km) a bez poplatku mohou po dálnicích jezdit vozidla s pohonem na elektřinu a vodík.
Tato sazba platí automaticky pro vozidla registrovaná v Česku. Pro vozidla registrovaná v zahraničí je nutné podat žádost oznámení osvobození.
Osvobozena od poplatku bude i vozidla přepravující osoby se zdravotním postižením (ZTP nebo ZTP/P), pokud provozovatelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká a vozidla přepravující nezaopatřené děti, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou, dodalo ministerstvo dopravy.
