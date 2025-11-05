Peníze.cz
Dálniční známky opět zdraží. Kilometrů přibylo, argumentuje ministerstvo

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 5. 11. 2025
Zdroj: Shutterstock

Dálniční známky od ledna opět zdraží. Cena roční vzroste o 130 korun na 2570 Kč, měsíční bude stát 480 korun, desetidenní stoupne 300 korun a denní 230 korun.

Důvodem zdražení je podle ministerstva dopravy meziroční nárůst počtu kilometrů na dálnicích. O tom jsme více psali zde: Nové dálnice v Česku. Podívejte se, kde teď přibývají.

„Od 1. ledna 2025 se cena dálniční známky automaticky určuje na základě růstu spotřebitelských cen (inflace) k červnu předchozího roku v kombinaci s meziročním nárůstem délky dálniční sítě k témuž datu. Obě hodnoty se sečtou a výsledné procento se aplikuje na cenu roční známky z předchozího roku. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny dolů,“ upřesnilo ministerstvo v tiskové zprávě.

Nové dálnice v Česku. Podívejte se, kde teď přibývajíNové dálnice v Česku. Podívejte se, kde teď přibývají

I v příštím roce zůstávají v platnosti slevy pro nízkoemisní vozidla: tedy poloviční cena pro zemní plyn (CNG a LNG, neplatí pro LPG), čtvrtinová pro plug-in hybridy (CO2 max 50 g/km) a bez poplatku mohou po dálnicích jezdit vozidla s pohonem na elektřinu a vodík.

Tato sazba platí automaticky pro vozidla registrovaná v Česku. Pro vozidla registrovaná v zahraničí je nutné podat žádost oznámení osvobození.

Osvobozena od poplatku bude i vozidla přepravující osoby se zdravotním postižením (ZTP nebo ZTP/P), pokud provozovatelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká a vozidla přepravující nezaopatřené děti, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou, dodalo ministerstvo dopravy.

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

