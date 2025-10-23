Peníze.cz
Nový test zimních pneumatik. Třetině se raději vyhněte

Nový test zimních pneumatik. Třetině se raději vyhněte

Petr Kučera | 23. 10. 2025
Nový test zimních pneumatik. Třetině se raději vyhněte
Ilustrační pneu.
Zdroj: Shutterstock

Třetina zimních pneumatik může být pro řidiče spíše rizikem než jistotou, zjistil test německého autoklubu ADAC, který se letos zaměřil na 31 modelů velikosti 225/40 R18. Nejvíce problémů měly levné pneumatiky z východoasijské produkce.

Test hodnotil jízdní vlastnosti na suchém, mokrém, zasněženém i zledovatělém povrchu, dále spotřebu paliva, hlučnost, odolnost a vliv na životní prostředí.

Celkovou dobrou známku si odnesla jen necelá pětina výrobků. Vítězem testu je model Godyear UltraGrip Performance 3, druhé místo získal Michelin Pilot Alpin 5 a třetí Bridgestone Blizzak 6.

Devět modelů propadlo s hodnocením „nedostatečně“. Nejhůře v testu skončil model Syron Everest 2. Jen díky trochu lepšímu hodnocení za ekologii se před něj dostal CST Medallion Winter WCP1.

Test zimních pneumatik 225/40 R18

 Celkové hodnoceníBezpečnost jízdy Ekologie
Goodyear UltraGrip Performance 322,11,7
Michelin Pilot Alpin 52,12,12
Bridgestone Blizzak 62,22,22,3
Dunlop Winter Sport 52,42,42,3
Hankook Winter i*cept evo3 W3302,42,61,9
Continental WinterContact TS 870 P2,52,62,2
Kleber Krisalp HP32,62,72,5
Nokian Tyres Snowproof P2,72,82,5
Momo W-20 North Pole2,72,72,8
Ceat WinterDrive2,832,2
Matador MP93 Nordicca33,22,6
Uniroyal WinterExpert33,32,4
Fulda Kristall Control HP23,13,42,4
Semperit Speed-Grip 53,23,32,8
GT Radial WinterPro 2 Sport3,23,33
Giti GitiWinter W23,43,53,1
Point S Winter S3,63,62,4
Firestone Winterhawk 43,63,62,7
Maxxis Premitra Snow WP63,73.72,3
Apollo Aspire XP Winter4,14,12,7
Radar Dimax Winter4,64,62,9
Nankang Winter Activa 45,25,23,7
Landsail Winter Lander5,35,32,8
Petlas SnowMaster 2 Sport5,35,32,9
Imperial Snowdragon UHP5,45,42,4
Tomket Snowroad Pro 35,55,52
Star Performer Stratos UHP5,55,52,3
Goodride SW6085,55,52,8
Evergreen EW665,55,52,9
CST Medallion Winter WCP15,55,53
Syron Everest 25,55,53,2
Zdroj: ADAC

Tradičně největším sítem byla jízda na mokru. Některé levné modely měly tak špatné výsledky, že vůz na kluzkém povrchu prakticky neposlouchal volant. Nejhůře dopadly pneumatiky Evergreen EW66, Goodride SW608, Tomket Snowroad Pro 3 a Star Performer Stratos UHP.

Při zkoušce zastavení z rychlosti 80 km/h měly nejhorší kusy o deset metrů delší brzdné dráhy než ty nejlepší, což může v praxi znamenat rozdíl mezi včasným zastavením a nárazem.

Hledáte spolehlivé povinné ručení? Poradíme!

Vašemu autu najdeme nejvýhodnější pojištění na míru, co nezatíží rodinný rozpočet.

Chci ochránit své auto

Ani jízda na suchu nebyla pro všechny modely samozřejmostí. U některých pneumatik se objevovala zpožděná reakce na volant nebo přetáčivé smyky při rychlejších změnách směru. Výrazné rozdíly se ukázaly i na sněhu – zatímco několik modelů si vedlo velmi dobře, jiné nedokázaly vůz udržet v přímém směru ani při nízké rychlosti.

„Dočkali jsme se i překvapení. Na sněhu zbytek pole jednoznačně pokořily Syron Everest 2, které jako jediné získaly velmi dobrou známku. V porovnání s jízdami na suchu a mokru jde o pozoruhodný kontrast. Kromě výborné ovladatelnosti se blýskly i nejkratším brzděním,“ upozorňuje v časopise dTest jeho šéfredaktorka Hana Hoffmannová. Časopis zveřejnil výsledky jako jeden z partnerů testu.

Značné jsou také rozdíly v životnosti: nejodolnější pneumatiky ujely 81 tisíc kilometrů, což je o téměř 47 tisíc více než ty s nejkratší životností.

Výsledné hodnocení tvoří ze 70 procent bezpečnost jízdy a z 30 procent vliv na životní prostředí. „Z hlediska ekologické stopy test ukázal, že většina výrobců má stále co dohánět,“ říká Hoffmannová.

A jedeme dál

Ilustrační obrázek
Shutterstock

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,...

