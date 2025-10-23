Nový test zimních pneumatik. Třetině se raději vyhněte

Třetina zimních pneumatik může být pro řidiče spíše rizikem než jistotou, zjistil test německého autoklubu ADAC, který se letos zaměřil na 31 modelů velikosti 225/40 R18. Nejvíce problémů měly levné pneumatiky z východoasijské produkce.
Test hodnotil jízdní vlastnosti na suchém, mokrém, zasněženém i zledovatělém povrchu, dále spotřebu paliva, hlučnost, odolnost a vliv na životní prostředí.
Celkovou dobrou známku si odnesla jen necelá pětina výrobků. Vítězem testu je model Godyear UltraGrip Performance 3, druhé místo získal Michelin Pilot Alpin 5 a třetí Bridgestone Blizzak 6.
Devět modelů propadlo s hodnocením „nedostatečně“. Nejhůře v testu skončil model Syron Everest 2. Jen díky trochu lepšímu hodnocení za ekologii se před něj dostal CST Medallion Winter WCP1.
Test zimních pneumatik 225/40 R18
|
|Celkové hodnocení
|Bezpečnost jízdy
|Ekologie
|Goodyear UltraGrip Performance 3
|2
|2,1
|1,7
|Michelin Pilot Alpin 5
|2,1
|2,1
|2
|Bridgestone Blizzak 6
|2,2
|2,2
|2,3
|Dunlop Winter Sport 5
|2,4
|2,4
|2,3
|Hankook Winter i*cept evo3 W330
|2,4
|2,6
|1,9
|Continental WinterContact TS 870 P
|2,5
|2,6
|2,2
|Kleber Krisalp HP3
|2,6
|2,7
|2,5
|Nokian Tyres Snowproof P
|2,7
|2,8
|2,5
|Momo W-20 North Pole
|2,7
|2,7
|2,8
|Ceat WinterDrive
|2,8
|3
|2,2
|Matador MP93 Nordicca
|3
|3,2
|2,6
|Uniroyal WinterExpert
|3
|3,3
|2,4
|Fulda Kristall Control HP2
|3,1
|3,4
|2,4
|Semperit Speed-Grip 5
|3,2
|3,3
|2,8
|GT Radial WinterPro 2 Sport
|3,2
|3,3
|3
|Giti GitiWinter W2
|3,4
|3,5
|3,1
|Point S Winter S
|3,6
|3,6
|2,4
|Firestone Winterhawk 4
|3,6
|3,6
|2,7
|Maxxis Premitra Snow WP6
|3,7
|3.7
|2,3
|Apollo Aspire XP Winter
|4,1
|4,1
|2,7
|Radar Dimax Winter
|4,6
|4,6
|2,9
|Nankang Winter Activa 4
|5,2
|5,2
|3,7
|Landsail Winter Lander
|5,3
|5,3
|2,8
|Petlas SnowMaster 2 Sport
|5,3
|5,3
|2,9
|Imperial Snowdragon UHP
|5,4
|5,4
|2,4
|Tomket Snowroad Pro 3
|5,5
|5,5
|2
|Star Performer Stratos UHP
|5,5
|5,5
|2,3
|Goodride SW608
|5,5
|5,5
|2,8
|Evergreen EW66
|5,5
|5,5
|2,9
|CST Medallion Winter WCP1
|5,5
|5,5
|3
|Syron Everest 2
|5,5
|5,5
|3,2
|Zdroj: ADAC
Tradičně největším sítem byla jízda na mokru. Některé levné modely měly tak špatné výsledky, že vůz na kluzkém povrchu prakticky neposlouchal volant. Nejhůře dopadly pneumatiky Evergreen EW66, Goodride SW608, Tomket Snowroad Pro 3 a Star Performer Stratos UHP.
Při zkoušce zastavení z rychlosti 80 km/h měly nejhorší kusy o deset metrů delší brzdné dráhy než ty nejlepší, což může v praxi znamenat rozdíl mezi včasným zastavením a nárazem.
Ani jízda na suchu nebyla pro všechny modely samozřejmostí. U některých pneumatik se objevovala zpožděná reakce na volant nebo přetáčivé smyky při rychlejších změnách směru. Výrazné rozdíly se ukázaly i na sněhu – zatímco několik modelů si vedlo velmi dobře, jiné nedokázaly vůz udržet v přímém směru ani při nízké rychlosti.
„Dočkali jsme se i překvapení. Na sněhu zbytek pole jednoznačně pokořily Syron Everest 2, které jako jediné získaly velmi dobrou známku. V porovnání s jízdami na suchu a mokru jde o pozoruhodný kontrast. Kromě výborné ovladatelnosti se blýskly i nejkratším brzděním,“ upozorňuje v časopise dTest jeho šéfredaktorka Hana Hoffmannová. Časopis zveřejnil výsledky jako jeden z partnerů testu.
Značné jsou také rozdíly v životnosti: nejodolnější pneumatiky ujely 81 tisíc kilometrů, což je o téměř 47 tisíc více než ty s nejkratší životností.
Výsledné hodnocení tvoří ze 70 procent bezpečnost jízdy a z 30 procent vliv na životní prostředí. „Z hlediska ekologické stopy test ukázal, že většina výrobců má stále co dohánět,“ říká Hoffmannová.
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
