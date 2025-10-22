Chystáte se autem do Itálie? Pozor na nová omezení a pokuty

Řidiče jedoucí do Itálie – například lyžovat na sever země – letos čeká několik důležitých novinek. Například přísnější pokuty za alkohol, telefonování nebo vysokou rychlost. Pozor také na emisní omezení pro naftová auta.
Novela italského silničního zákona od letošního ledna zpřísnila postihy za alkohol a drogy za volantem. „Řidiči nad půl promile riskují zabavení auta, vysokou pokutu i odebrání řidičského průkazu. Pokud způsobí nehodu, může jít o doživotní zákaz řízení,“ upozorňuje Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.cz v dnešní zprávě pro média.
„Dramaticky se zvýšily i pokuty za používání mobilu za volantem – až na 1600 eur. Při opakovaném přestupku může úřad odebrat řidičský průkaz na dva až šest měsíců. Italská policie navíc mnohem častěji používá kamerové systémy, které dokážou přestupek zachytit bez nutnosti zastavení auta,“ připomíná Martin Thienel.
„Zpřísnila se i pravidla pro rychlost – zejména v obcích, u škol a v zónách 30 km/h. Více měst zavádí úsekové měření a automatické radary bez viditelného upozornění,“ dodává Thienel.
Od začátku letošního října platí zákaz vjezdu dieselových vozidel emisní normy Euro 5 do mnoha měst severní Itálie. Omezení se týká regionů Lombardie, Veneto, Piemonte a Emilia-Romagna. Tedy oblastí, kam často míří čeští turisté – Milán, Benátky, Bologna, Verona či Turín.
„Zákazy se liší podle regionu: například ve Venetu platí celodenně a celotýdenně, v Lombardii jen ve všední dny během dne, v Piemontu platí stabilně s možností zpřísnění při smogových situacích a v Emilia-Romagna jde o kombinaci celoročních a sezónních omezení. Pokuta za porušení začíná na 168 eurech. Při opakování může úřad uložit zákaz řízení až na 30 dní,“ upřesňuje Thienel.
Pokud máte v technickém průkazu napsanou emisní třídu Euro 5 nebo starší, je lepší vyhnout se centru velkých měst – místo vjezdu například využít parkoviště P+R a veřejnou dopravu.
„Kromě toho je třeba počítat s tím, že mnohá historická centra měst mají takzvané ZTL zóny se zákazem vjezdu, které jsou kontrolované kamerami a pokuty bývají zasílány zpětně i do zahraničí,“ připomíná Martin Thienel z Kalkulátor.cz
V horských oblastech, například v Dolomitech, Jižním Tyrolsku nebo oblasti Aosty platí od 15. listopadu do 15. dubna povinnost zimních pneumatik nebo sněhových řetězů.
Řidiči by podle Thienela neměli zapomenout ani na povinnou výbavu – výstražný trojúhelník a reflexní vestu pro každého cestujícího, doporučuje se také zelená karta.
