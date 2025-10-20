Sdílené koloběžky v Praze skončí. Nebudou mít prostor na parkování

Praha bude mít od nového roku nový systém regulace sdílených dopravních prostředků. Ten zahrnuje zákaz provozování sdílených elektrických koloběžek. Schválili ho dnes pražští radní.
Cílem hlavního města je podpořit ekologicky udržitelnou městskou mobilitu. „Nikoli neřízený provoz sdílených elektrických koloběžek, které reálně fungují jako turistická atrakce. Sdílené elektrické koloběžky dlouhodobě přináší v městě problémy v podobě vyšší nehodovosti, porušování dopravních předpisů a narušování veřejného pořádku,“ uvedli zástupci Prahy v tiskové zprávě už na jaře.
Nový systém, připravovaný již delší dobu, je založený na smlouvách mezi provozovateli kol a elektrokol a Technickou správou komunikací. Kola a elektrokola budou smět být odstavena pouze na předem určených stanovištích, provozovatelé budou platit městu úplatu a budou povinni dodržovat právní předpisy i smluvní pravidla a předávat městu anonymizovaná data o provozu.
Pro elektrokoloběžky ovšem takový prostor vyhrazen nebude. A pokud budou v ulicích parkovat neoprávněně, může je správa komunikací odstraňovat, uvedl už dříve končící radní pro dopravu Zdeněk Hřib.
„Sdílená doprava je moderní fenomén, ale nemůže být na úkor bezpečnosti a pořádku v ulicích. Nová úprava jasně rozlišuje mezi udržitelnou mikromobilitou a tím, co Pražanům dlouhodobě vadí – neukázněným provozem sdílených elektrokoloběžek,“ dodal v dubnu primátor Prahy Bohuslav Svoboda.
Radim Zelený
Studoval žurnalistiku v Praze. Pro Peníze.cz a Finmag píše články o korporacích, ale i malých a středních firmách. Další články autora.
