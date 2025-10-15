Zásilkovna otevírá svoje boxy konkurenci. Jako první pro DPD

Logistická skupina Packeta, kam patří také Zásilkovna, zpřístupňuje v Česku svou síť výdejních boxů i jiným dopravcům.
V praxi to znamená, že zákazník si vybere preferovanou společnost, která mu zásilku doručí do boxu Packety – ať už to bude Zásilkovna nebo jiný dopravce. Jako první začala službu využívat přepravní společnost DPD.
„Máme největší síť výdejních boxů v Česku a dává nám smysl ji sdílet. Podpoříme tak udržitelný rozvoj výdejní infrastruktury a snížíme zbytečné duplicitní instalace boxů v místech, kde už existuje funkční kapacita,“ uvedl Erich Čomor, generální ředitel skupiny Packeta.
„Už delší dobu říkáme, že budoucnost samoobslužných boxů nevidíme v bezhlavém umisťování nových, ale spíše v udržitelném využití těch stávajících doplněných další instalací tam, kde není možné jiné efektivnější řešení. Jako nejlepší cesta se jednoznačně ukazuje právě sdílení volných kapacit jednotlivých provozovatelů boxů,“ dodal Miloš Malaník, generální ředitel DPD v Česku.
Zapojování dalších dopravců do sítě probíhá podle společnosti v lokalitách s aktuálně volnou kapacitou. Dopravci si tak mohou rezervovat online volné schránky pro daný den.
Sdílení Z-BOXů, kterých má Zásilkovna v Česku přes 6000, podle Packety nijak neohrozí kvalitu služeb pro e-shopy. Celá doručovací infrastruktura zůstává plně v režii této skupiny.
Letos v květnu zpřístupnilo své výdejní boxy konkurenci také Allegro, a to rovněž pro DPD. Od loňského listopadu si pak zákazníci DPD mohou mimo jiné vyzvednout svoji zásilku na vybraných pobočkách České pošty.
Radim Zelený
Studoval žurnalistiku v Praze. Pro Peníze.cz a Finmag píše články o korporacích, ale i malých a středních firmách. Další články autora.
