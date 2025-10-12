Kanadské aerolinky vám nově nalijí zdarma. Alkohol na palubě ale budí rozpaky

Kanadské aerolinky Air Canada spustily od září novou službu – pasažérům nabízejí vybrané jídlo a pití zdarma, a to včetně piva a vína. Novinka se týká cestujících v ekonomické třídě na všech letech. Tedy nejen těch dálkových, jak bývá zvykem.
Z Air Canada to dělá jedinou leteckou společnost v Severní Americe, která lidem v ekonomické třídě alkohol zdarma bez ohledu na typ letu nabízí. Konkurenční aerolinky jako American Airlines, Delta nebo United Airlines servírují alkoholické nápoje zdarma pouze nad určitou vzdálenost. Nízkonákladovky jako Sprit, Frontier nebo JetBlue je cestujícím zase naúčtují.
„Jídlo a nápoje mají obvykle nepřiměřeně velký vliv na spokojenost cestujících,“ vysvětlil agentuře Reuters Scott O’Leary, viceprezident pro loajalitu a produkt Air Canada. Podle něj má zrušení poplatků za alkohol pro pasažéry větší hodnotu než třeba snížení poplatků za zavazadla.
Air Canada chce tímto krokem posílit dojem péče o zákazníky a ideálně získat jejich loajalitu v době, kdy kvalita palubního servisu hraje při výběru leteckého dopravce čím dál větší roli.
Jak ale upozornil server Euronews, alkohol je zároveň častým spouštěčem problémů na palubě. Zatímco v roce 2017 zaznamenala Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) jednoho problémového cestujícího na každých 1053 letů, o šest let později už to byl jeden incident na každých 480 letů. S alkoholem jich přitom souvisela víc než čtvrtina, i když často s vypitým ještě před nástupem na palubu.
V USA platí od roku 2021 politika nulové tolerance, podle níž může americký Federální úřad pro letectví (FAA) mimo jiné za konzumaci vlastního alkoholu na palubě udělit pokutu až 37 000 dolarů.
Evropské aerolinky to řeší různě. Třeba nízkonákladový Jet2 zakázal prodej alkoholu před osmou hodinou ranní. Šéf Ryanairu Michael O’Leary zase letos v srpnu navrhl zavést limit dvou drinků v letištních barech, přestože řešení takového opatření by bylo poměrně komplikované.
Palubní personál letadel z konzumace alkoholu pasažéry rovněž příliš nadšený není. „Existuje spousta důvodů, proč je potřeba pití na palubě omezovat. Od bezpečnosti při mimořádné situaci po pohodu ostatních cestujících,“ připomněla podle Euronews anonymně jedna z letušek velkého dopravce.
Další ale novou službu schvalují. Podle nich by omezení podávání alkoholu na palubě mohlo vést tak akorát k tomu, že cestující se o to víc napijí ještě před letem.
Pavla Adamcová
Pavla Adamcová
