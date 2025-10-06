Do Indie už jen s online registrací. Země zavedla novou podmínku pro vstup

Do letadla klidně i s dvoulitrovým nápojem. Letiště Praha zavádí novinku
30. 9. 2025 | Radim Zelený
Od 1. října Letiště Václava Havla uvolňuje pravidla pro přepravu tekutin. Úleva se zatím týká pouze Terminálu 2, tedy letů do Schengenského prostoru.
Zdroj: Shutterstock
Od října 2025 musí všichni zahraniční návštěvníci Indie vyplnit předem online formulář E-Arrival Card, a to nejpozději 72 hodin před vstupem do země.
Digitální systém nahrazuje vyplňování papírových karet. Cílem je podle úřadů udělat celý proces plynulejším a omezit čekání při vyřízení papírování, zejména na letišti.
Nový online formulář ovšem nenahrazuje platné vízum. To je pro vstup do Indie i nadále potřeba.
V online registračním formuláři lidé uvedou své osobní údaje, jako je číslo pasu, národnost, účel cesty, kontaktní adresy v zemi, délku pobytu nebo seznam zemí navštívených během posledních šesti dní.
Po odeslání formuláře obdrží cestující potvrzovací e-mail. Indické úřady zatím doporučují mít s sebou také vytištěnou verzi formuláře.
Podobně online registraci zavedlo v květnu například Thajské království. Všichni zahraniční cestující, včetně občanů České republiky, od té doby musí provést online registraci v systému Thailand Digital Arrival Card (TDAC). Podrobněji jsme o tom psali zde: Do Thajska už jen s novou online registrací. Povinná bude pro všechny turisty.
Od 2. dubna musí mít turisté registraci také při krátkodobé návštěvě Velké Británie. Cestovní povolení Electronic Travel Authorisation (ETA) je potřeba pro krátkodobý pobyt do šesti měsíců za účelem turistiky, byznysu, studia nebo absolvování léčby. Detaily se dozvíte zde: Povolení k návštěvě Británie brzy zdraží. Co si nově ohlídat.
