Do letadla klidně i s dvoulitrovým nápojem. Letiště Praha zavádí novinku

Od 1. října Letiště Václava Havla uvolňuje pravidla pro přepravu tekutin. Úleva se zatím týká pouze Terminálu 2, tedy letů do Schengenského prostoru.
Cestující na Terminálu 2 budou mít nově povoleno vzít si s sebou do příručního zavazadla tekutiny, aerosoly nebo gely o objemu až do dva litry nebo kilogramy. Může tedy jít například o nápoj nebo kosmetiku a podobně.
Kromě toho je nadále možné si do příručního zavazadla přibalit i menší nádobky do 100 mililitrů v uzavíratelném, maximálně litrovém plastovém sáčku.
Novinkou je i to, že na kontrolních stanovištích s moderními CT rentgeny už nebude nutné tekutiny či elektroniku z příručního zavazadla vyndávat, cestující o to však mohou být požádáni. Nových rentgenů je na terminálu zatím šest, přibudou ale další.
„Naším cílem je dlouhodobě analyzovat provoz a v případě pozitivních výsledků postupně povolovat další objem tekutin. Věříme ale, že i tato dílčí změna je pro cestující významným benefitem,“ uvedl za Letiště Praha Martin Kučera.
Pravidla na Terminálu 1, odkud se létá do zemí mimo Schengenský prostor, zůstávají beze změny.
Radim Zelený
Studoval žurnalistiku v Praze. Pro Peníze.cz a Finmag píše články o korporacích, ale i malých a středních firmách. Další články autora.
