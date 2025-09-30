Peníze.cz
Do letadla klidně i s dvoulitrovým nápojem. Letiště Praha zavádí novinku

Radim Zelený | rubrika: Aktuality | 30. 9. 2025
Zdroj: Milosz Maslanka / Shutterstock.com

Od 1. října Letiště Václava Havla uvolňuje pravidla pro přepravu tekutin. Úleva se zatím týká pouze Terminálu 2, tedy letů do Schengenského prostoru.

Cestující na Terminálu 2 budou mít nově povoleno vzít si s sebou do příručního zavazadla tekutiny, aerosoly nebo gely o objemu až do dva litry nebo kilogramy. Může tedy jít například o nápoj nebo kosmetiku a podobně.

Kromě toho je nadále možné si do příručního zavazadla přibalit i menší nádobky do 100 mililitrů v uzavíratelném, maximálně litrovém plastovém sáčku.

Novinkou je i to, že na kontrolních stanovištích s moderními CT rentgeny už nebude nutné tekutiny či elektroniku z příručního zavazadla vyndávat, cestující o to však mohou být požádáni. Nových rentgenů je na terminálu zatím šest, přibudou ale další.

„Naším cílem je dlouhodobě analyzovat provoz a v případě pozitivních výsledků postupně povolovat další objem tekutin. Věříme ale, že i tato dílčí změna je pro cestující významným benefitem,“ uvedl za Letiště Praha Martin Kučera.

Pravidla na Terminálu 1, odkud se létá do zemí mimo Schengenský prostor, zůstávají beze změny.

