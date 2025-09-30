Peníze.cz
>
Spotřebitel
>
Doprava
>
Povolení do USA skokově zdražuje. Co byste měli vědět o registraci ESTA

Povolení do USA skokově zdražuje. Co byste měli vědět o registraci ESTA

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 30. 9. 2025
Povolení do USA skokově zdražuje. Co byste měli vědět o registraci ESTA

Zdroj: Shutterstock

Lidé, kteří do Spojených států cestují na kratší dobu bez víz za účelem obchodu nebo turistiky, k tomu potřebují předem schválenou elektronickou cestovní registraci ESTA.

A právě ta od 30. září 2025 výrazně zdražuje: z 21 dolarů (v přepočtu asi 440 korun) na 40 dolarů, tedy asi 835 korun.

Do USA můžete cestovat bez víz, pokud jste občanem některé z 41 zemí (samozřejmě včetně Česka), vlastníte platný biometrický pas a váš pobyt nepřesáhne dobu 90 dnů. Musíte mít rovněž zakoupenou zpáteční letenku, která prokáže, že během této doby USA skutečně opustíte.

Povolení ESTA je platné dva roky, pokud vám předtím nevyprší platnost pasu nebo si například nezměníte jméno (či občanství).

A jak o povolení žádat? Americké úřady doporučují registrovat se online v systému nejpozději 72 hodin před cestou. Žádost je potřeba vyplnit bez diakritiky, doporučuje americké velvyslanectví v Česku. Děti, i když cestují s rodiči, musí získat samostatné povolení přes systém ESTA na svůj vlastní biometrický pas.

Pozor, vyrozumění o žádosti obdržíte přímo na stránkách ESTA, nikoliv e-mailem.

Platbu za povolení je nutné provést do sedmi dnů od registrace. Platí se buď kartou MasterCard, Visa, American Express nebo Discover (JCB, Diners Club) nebo přes PayPal.

Ať se nespálíte

Ilustrační obrázek

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

+1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

cestování, doprava, registrace, Spojené státy, turistika

A tohle už jste četli?

Nové dálnice v Česku. Podívejte se, kde teď přibývají

26. 9. 2025 | Petr Kučera

Nové dálnice v Česku. Podívejte se, kde teď přibývají

Na konci září se otevírá téměř 15 kilometrů dálnice D6. Kde přibydou další úseky dálnic ještě do konce roku a kde v příštím roce? Tady je přehled.

Pokuty za jízdu načerno zvyšují další města. Kde už zaplatíte víc?

25. 9. 2025 | Petr Kučera, Kateřina Hovorková

Pokuty za jízdu načerno zvyšují další města. Kde už zaplatíte víc?

Nový strop už využívají Ostrava a Středočeský kraj. Pokuty zvýší také dopravní podniky v Praze, Brně a Plzni.

Uber nabídne přepravu vrtulníkem. Další pokus o vzdušnou taxislužbu

24. 9. 2025 | Pavla Adamcová | 1 komentář

Uber nabídne přepravu vrtulníkem. Další pokus o vzdušnou taxislužbu

Alternativní taxislužba Uber v září oznámila, že spojuje síly s výrobcem elektrických leteckých taxi Joby Aviation. Do své aplikace by tuto možnost chtěla zařadit už příští rok.

Kde jezdí vlaky na čas? Žebříček porovnává Česko se zbytkem Evropy

12. 9. 2025 | Pavla Adamcová

Kde jezdí vlaky na čas? Žebříček porovnává Česko se zbytkem Evropy

Švýcarsko je symbolem přesnosti, to platí i pro tamní železnici. Jak ale vypadá žebříček dochvilnosti vlaků v rámci Evropské unie? Díky datům Evropské komise můžeme porovnat rozdíly... celý článek

Kde prodávali špatný benzin, naftu nebo LPG? Nový přehled pokut od ČOI

9. 9. 2025 | Petr Kučera

Kde prodávali špatný benzin, naftu nebo LPG? Nový přehled pokut od ČOI

Projděte si seznam pokut za prodej nekvalitních pohonných hmot, které nabyly právní moci během letošního roku.

Partners Financial Services
Vše o DIP