Nové dálnice v Česku. Podívejte se, kde teď přibývají

Na konci září se otevírá téměř 15 kilometrů dálnice D6. Kde přibydou další úseky dálnic ještě do konce roku a kde v příštím roce? Tady je přehled.
Zdroj: ŘSD
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
