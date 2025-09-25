Pokuty za jízdu načerno zvyšují další města. Kde už zaplatíte víc?

Za jízdu načerno mohou dopravní podniky nově vybírat pokutu až 2500 korun. Od letošního července jim to umožňuje novela zákona o silniční dopravě.
Dosavadní strop – 1500 korun – už neplnil svou preventivní úlohu, argumentuje ministerstvo dopravy. Naposledy se zvyšoval před 12 lety – od té doby zůstával na stejné úrovni, přestože jízdné i ostatní ceny výrazně stouply.
Jako první využil nové maximum hned od července dopravní podnik v Ostravě, od srpna se přidal Středočeský kraj. Od října využijí nové maximum také dopravní podniky v Brně v Plzni. Současně s novoročním zdražením jízdného stoupnou pokuty od ledna také v Praze. O zvýšení uvažuje i řada dalších provozovatelů.
Zákon stanoví jen maximální výši – je na jednotlivých dopravních podnicích, jestli tuto možnost využijí naplno, nebo zvolí nižší pokutu. Mimochodem: formálně jde o přirážku k jízdnému – kromě sankce je tedy vždy potřeba zaplatit i cenu jízdenky, pokud ji cestující neměl.
Zvýšením stropu v zákoně vyšlo ministerstvo vstříc podnětům a přáním dopravních podniků. „Dopravcům i zástupcům objednatelů – krajům a obcím – jsme přislíbili, že při nejbližší novele zákona o silniční dopravě budou navýšeny limity přirážek za černou jízdu a porušení přepravního řádu. Obě skupiny poukazují, že při dosavadní maximální přirážce 1500 Kč nemají v rukou nástroj, jak zabránit vědomému a masovému nedodržovaní přepravních podmínek ze strany černých pasažérů,“ vysvětluje mluvčí ministerstva František Jemelka.
„Jsme rádi, že ke změně došlo, ačkoli náš původní návrh počítal s hranicí 3000 korun,“ říká Linda Hailichová, mluvčí Sdružení dopravních podniků ČR. „Předpokládáme, že tuto možnost časem využijí hlavně dopravní podniky ve velkých městech,“ dodává.
Dosavadní strop 1500 korun využívaly všechny členské dopravní podniky, což jsou provozovatelé klasických systémů městské hromadné dopravy. Většina z nich ale měla – a nadále má – „slevu“ v případě, že černý pasažér zaplatit pokutu na místě nebo do několika málo dní. Výrazně nižší sankce čeká také na toho, kdo se při kontrole nemůže prokázat dokladem o předplatném (a prokáže ho dodatečně), případně kdo u sebe neměl doklad pro nárok na slevu.
Podle statistik sdružení se počet cestujících bez jízdenky příliš nemění. Za rok 2024 uložily dopravní podniky celkem pokuty ve výši téměř půl milionu korun. Z toho jen v Praze to loni bylo 264 786 přirážek, předloni 295 608 přirážek. V Brně loni přistihli 40 508 osob bez platného jízdního dokladu. A například v Ostravě revizoři loni rozdali téměř 64 tisíc pokut – podobně jako předloni.
„Je potřebné si ale uvědomit, že Dopravní podnik hlavního města Prahy o pracovních dnech přepraví zhruba tři miliony cestujících denně, přičemž má aktuálně 151 pracovníků přepravní kontroly. Ti jsou schopni zkontrolovat při takovém objemu přepravených cestujících pouze jejich zlomek,“ řekl v červenci mluvčí pražského podniku Daniel Šabík. Dlouhodobě podle něj roste objem pokut zaplacených na místě – pokud ji totiž cestující zaplatí hned nebo do 15 dnů, je o 500 korun nižší.
Kde už zvýšili pokutu za jízdu načerno?
- Ostrava: Přirážka k jízdnému od července stoupla na 2500 Kč z dřívějších 1500 Kč. Při platbě na místě se pokuta snižuje na 1000 korun – od července zůstala na stejné úrovni jako předtím.
- Středočeský kraj: Přirážka k jízdnému od srpna stoupla na 2500 Kč z dřívějších 1500 Kč. Při platbě na místě se pokuta snižuje na 1500 Kč, při platbě do 15 dnů na 2000 Kč. Kdo prokáže předplatné nebo nárok na slevu až zpětně, zaplatí 100 Kč.
- Brno: Přirážka k jízdnému od října stoupne na 2500 Kč z dosavadních 1500 Kč. Při platbě na místě se pokuta snižuje na 1000 korun – i od října zůstane na stejné úrovni jako dosud.
- Plzeň: Přirážka k jízdnému od října stoupne na 2500 Kč z dosavadních 1500 Kč. Při platbě na místě se pokuta snižuje na 900 Kč (dosud je 800 Kč), při platbě do 15 dnů na 1500 Kč (dosud je 1200 Kč).
- Praha: Přirážka k jízdnému od ledna stoupne na 2000 Kč z dosavadních 1500 Kč. Při platbě na místě se pokuta snižuje na 1200 Kč (dosud je 1000 Kč), při platbě do 15 dnů na 1500 Kč (dosud je 1000 Kč). Kdo prokáže předplatné až zpětně, zaplatí stejně jako dosud 50 Kč.
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
Kateřina Hovorková
Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.
