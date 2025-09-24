Peníze.cz
Uber nabídne přepravu vrtulníkem. Další pokus o vzdušnou taxislužbu

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 24. 9. 2025
Zdroj: Jess Rodriguez / Shutterstock.com

Alternativní taxislužba Uber v září oznámila, že spojuje síly s výrobcem elektrických leteckých taxi Joby Aviation. Do své aplikace by tuto možnost chtěla zařadit už příští rok.

Oznámení přišlo krátce poté, co Joby Aviation koupila společnost Blade Air Mobility, která se zaměřuje na přepravu pasažérů právě vrtulníky a hydroplány.

Ve společné tiskové zprávě obě společnosti uvedly, že jakmile službu zavedou do přepravní nabídky, cestující si budou moci rezervovat lety přímo v aplikaci Uber v „nejlidnatějších městech světa“.

Rohlík rozšiřuje rozvoz až domů. Přidává nové adresy na jihu ČechRohlík rozšiřuje rozvoz až domů. Přidává nové adresy na jihu Čech

Detaily o trasách a cenách ale zatím nejsou známé. Zřejmě zatím půjde hlavně o Spojené státy, mluví se ale i o jihu Evropy.

Pro zákazníky je podle obou firem atraktivní především spojení s letišti. „Letištní trasy jsou dlouhodobě vnímány jako jedny z nejhodnotnějších nabídek pro veřejnost,“ potvrdil mluvčí Joby Aviation pro server CBS MoneyWatch.

Není to ostatně poprvé, co se Uber o podobný typ přepravy pokouší. Dopravu vrtulníkem začal testovat už v roce 2013 v New Yorku. Zkoušel ji ale různě po světě, například v Kapském městě, Melbourne nebo Šanghaji. V roce 2016 pak přímo navázal spolupráci s výrobcem letadel Airbus. Možnost přivolat si vrtulník byla tenkrát byla zacílená hlavně na movité zákazníky. 

„Od úplných začátků Uberu věříme v sílu pokročilé letecké mobility, která dokáže nabídnout bezpečnou, tichou a udržitelnou dopravu ve městech po celém světě,“ dodal provozoní šéf Uberu Andrew Macdonald.

Ilustrační obrázek

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

