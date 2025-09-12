Kde jezdí vlaky na čas? Žebříček porovnává Česko se zbytkem Evropy

Peníze.cz
Pavla Adamcová | rubrika: Když se řekne | 12. 9. 2025
Švýcarsko je symbolem přesnosti, to platí i pro tamní železnici. Jak ale vypadá žebříček dochvilnosti vlaků v rámci Evropské unie? Díky datům Evropské komise můžeme porovnat rozdíly mezi jednotlivými státy i typy železniční dopravy.
Zdroj: Shutterstock

Švýcarsko se tradičně objevuje na prvních příčkách většiny nej žebříčků, které na evropském kontinentě vzniknou. Výjimkou není ani porovnání dochvilnosti vlakových spojů na tamní železnici.

Diskuzi na sociálních sítích ovšem počátkem září rozpoutal španělský ministr dopravy Óscar Puente, který prohlásil, že Španělsko má hned druhé nejpřesnější vlaky na středních a dálkových tratích v Evropě. „Naše míra dochvilnosti, tedy dochvilnost Renfe, je druhá nejvyšší v Evropě, hned po švýcarské společnosti a daleko před Německem, Itálií nebo Francií, které mají horší výsledky,“ uvedl na sociální síti X.

Jaká je realita? Jak připomněl server Euronews, Evropská komise shromažďuje vlastní data o dochvilnosti vlaků v rámci členských zemí EU. Zároveň ale upozorňuje, že definice „dochvilnosti“ se v jednotlivých státech liší, což poněkud komplikuje přesné srovnání. 

Nicméně podle údajů komise zveřejněných v červenci mělo v roce 2022 nejdochvilnější dálkové a vysokorychlostní vlaky v rámci unie Nizozemsko: celkem 88 % vlaků přijelo včas. „Včas“ přitom komise definuje jako příjezd spoje se zpožděním maximálně pěti minut.

Za Nizozemskem následovala Belgie (také 88 %) a trochu překvapivě Bulharsko (87 %). Čtvrté skončilo Dánsko a páté zmiňované Španělsko. To se tedy sice neumístilo na druhé příčce v dochvilnosti, jak avizoval ministr Puente, ovšem skutečně podle srovnání předčí Německo nebo Itálii.

A podle dat komise překvapivě o dost: V roce 2022 v Německu dojelo včas jen 54 % dálkových a vysokorychlostních vlaků, v případě Itálie pak 67 %.

Unijní průměr dochvilnosti u dálkových a vysokorychlostních vlaků dosáhl podle komise 87 %. Například Polsko mělo dochvilných 77 % dálkových a vysokorychlostních spojů a Česko spolu se Slovenskem jen 75 %. 

Nejhůře pak skončilo Rumunsko s pouhými 20 %.

Dochvilnost dálkových a vysokorychlostních osobních vlaků v EU (2022)

ZeměProcento spojů klasifikovaných jako dochvilné
Nizozemsko88 %
Belgie88 %
Bulharsko87 %
Dánsko85 %
Španělsko84 %
Francie84 %
Finsko83 %
Rakousko81 %
Polsko77 %
Lucembursko76 %
Česká republika75 %
Slovensko75 %
Švédsko71 %
Itálie67 %
Maďarsko59 %
Německo54 %
Portugalsko53 %
Chorvatsko44 %
Slovinsko39 %
Řecko34 %
Rumunsko20 %
 Zdroj: Evropská komise/Euronews

Úplně jinak ovšem vypadá srovnání dochvilnosti na železnici v případě regionálních spojů. Tomu vévodí Lotyšsko (98,9 %), Estonsko (97,3 %) a Rakousko (96,1 %). První pětku uzavírá Finsko a Dánsko.

Španělsko sice skončilo až na 9. místě (92,1 %). I tak si ale opět vedlo lépe než regionální spoje Německa a Itálie, které dopadly obzvláště špatně se 76,2 %, respektive s 69,8 % spojů, které dorazily na nádraží včas.

Přesto jsou oba systémy pořád výrazně spolehlivější než rumunské osobní vlaky, které jsou nejméně dochvilné jak v dálkové, tak regionální dopravě. 

Dochvilnost regionálních a místních osobních vlaků v EU (2022)

Země Procento spojů klasifikovaných jako dochvilné
Lotyšsko98,9 %
Estonsko97,3 %
Rakousko 96,1 %
Finsko 95,9 %
Dánsko 95,4 %
Litva 95,3 %
Nizozemsko 93 %
Bulharsko 92,9 %
Španělsko 92,1 %
Polsko 90,8 %
Belgie 90,7 %
Portugalsko 89,8 %
Francie 89,6 %
Řecko 88,9 %
Švédsko 88,6 %
Lucembursko87,9 %
Česká republika 87,8 %
Slovensko 85,2 %
Maďarsko 79,8 %
Slovinsko77,5 %
Chorvatsko 76,6 %
Německo 76,2 %
Itálie 69,8 %
Rumunsko 62,7 %
   Zdroj: Evropská komise/Euronews

Česko dosáhlo v porovnání dochvilnosti regionálních spojů za rok 2022 podílu 87,8 %. České dráhy letos v srpnu uvedly, že přesnost jejich vlaků zůstává stabilní, na čas jede v průměru devět z deseti spojů. Statistika sleduje nejen výchozí a sílovou stanici, ale celou jízdu vlaku.

„V první polovině roku bylo vypraveno skoro 1,2 milionu spojů, z toho 1 077 758 vlaků jelo na čas. Údaje o přesnosti vychází z 24 milionů údajů o jejich příjezdech a odjezdech po celé trati. Jízdní řád byl splněn na 89 %. Pokud bychom se zaměřili pouze na zpoždění způsobená dopravcem, pak by jelo na čas 98,8 % všech vlaků,“ uvedl Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek pro osobní dopravu Českých drah.

Pokud už ke zpoždění vlaku dojde, pak byla podle národního dopravce největší pravděpodobnost, že jste se zdrželi mezi 6 a 15 minutami. Takové zpoždění mělo 8,5 % spojů. Šance, že váš vlak nabral zdržení více než 60 minut, je pak méně než 1:1400, nebo-li 0,07 %.

Tradičně nejvíce zpoždění připadá podle Českých drah na takzvané ostatní příčiny. Jedná se hlavně o sled vlaků (křižování a předjíždění), čekání na přípoj v rámci čekacích dob a obraty souprav nebo hnacích vozidel a personálu mezi vlaky. Tyto komplikace letos podle dopravce zpozdily vlaky zatím v 61,8 % případů.

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

