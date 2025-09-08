Povolení do USA skokově zdraží. Co je třeba vědět o registraci ESTA

Lidé, kteří do Spojených států cestují na kratší dobu bez víz za účelem obchodu nebo turistiky, k tomu potřebují předem schválenou elektronickou cestovní registraci ESTA.
A právě ta od 30. září 2025 výrazně zdraží: ze současných 21 dolarů (v přepočtu asi 440 korun) na 40 dolarů, tedy asi 835 korun.
Do USA můžete cestovat bez víz, pokud jste občanem některé z 41 zemí (samozřejmě včetně Česka), vlastníte platný biometrický pas a váš pobyt nepřesáhne dobu 90 dnů. Musíte mít rovněž zakoupenou zpáteční letenku, která prokáže, že během této doby USA skutečně opustíte.
Povolení ESTA je platné dva roky, pokud vám předtím nevyprší platnost pasu nebo si například nezměníte jméno (či občanství).
A jak o povolení žádat? Americké úřady doporučují registrovat se online v systému nejpozději 72 hodin před cestou. Žádost je potřeba vyplnit bez diakritiky, doporučuje americké velvyslanectví v Česku. Děti, i když cestují s rodiči, musí získat samostatné povolení přes systém ESTA na svůj vlastní biometrický pas.
Pozor, vyrozumění o žádosti obdržíte přímo na stránkách ESTA, nikoliv e-mailem.
Platbu za povolení je nutné provést do sedmi dnů od registrace. Platí se buď kartou MasterCard, Visa, American Express nebo Discover (JCB, Diners Club) nebo přes PayPal.
