Podvodníci zneužívají povolení do Británie. Nachytat se je snadné

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 3. 9. 2025
Zdroj: Shutterstock

Podvodné webové stránky nabízející registraci v systému ETA (Eletronic Travel Authorisation), která je od dubna povinná při cestě do Spojeného království, mohou nepozorné uživatele připravit nejen o tisíce korun, ale hlavně o citlivé platební údaje.

Svou zkušenost s podvodným webem pro Peníze.cz popsala paní Barbara. Podvodníci ji při údajné registraci ETA kvůli cestě do Británie místo oficiálních 16 liber, tedy v přepočtu asi 450 korun, naúčtování 137 liber, což je více než 3800 korun.

Platební systém Revolut transakci nakonec zablokoval, podvodníci ovšem získali veškeré její platební údaje. Teď žena musí řešit jejich kompletní výměnu. 

Naletět přitom podvodníkům mohou i zkušení cestovatelé. Web totiž při vyhledávání naskakuje ve vyhledávači Google na prvních pozicích a po rozkliknutí vypadá přesvědčivě. Internetové stránky jsou na první pohled velmi přehledné a poskytují veškeré informace.

Peníze.cz

Příklad podvodného webu, který nabízí „online registraci ETA".

A není jediný, podobných podvodných webů od zavedení povinné registrace do Británie přibývá. „V poslední době jsme zaznamenali vysokou míru falešných nabídek registrace na podvodných webech za výrazně vyšší ceny,“ varovalo už před prázdninami české velvyslanectví v Londýně.

Bezpečný postup registrace ETA je proto jediný: vždy k ní využívat pouze oficiální vládní web Spojeného království či mobilní aplikaci. 

Povolení je od 2. dubna 2025 potřeba pro krátkodobý pobyt do šesti měsíců za účelem turistiky, byznysu, studia nebo absolvování léčby. Vyřídit si ho musí bezvízoví cizinci ze zemí uvedených na seznamu cestující do Spojeného království, a to včetně dětí a kojenců. 

Nepotřebujete ho v případě, když pouze přestupujete na některém z britských letišť a neprocházíte při tom hraniční kontrolou. Britové ale upozorňují, aby si cestující tuto skutečnost ověřili u svých aerolinek. 

Pavla Adamcová

Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

