Vládci nebe nad Českem: Kdo tu létá nejvíc a kam míříme nejčastěji?

Řízení letové provozu ČR soustavně monitoruje pohyb na českým nebem. Zaznamenává jak aerolinky, které nejvíce létají z a do české metropole, ale i ty, které nejčastěji českým nebem pouze prolétávají.
Ačkoli data za srpen nemá úřad ještě k dispozici, z těch nejnovějších za červenec 2025 vyplývá, že tuzemský vzdušný prostor dlouhodobě opanovali v podstatě stejní hráči – nízkonákladovky. Provoz se sice liší v závislosti na ročním období, ovšem ne výrazně.
Podívejme se nejdřív na tranzit, tedy letecké společnosti, které u nás sice nepřistanou, ale křižují české nebe nejčastěji. Letos v červenci nejvíce využívala služeb tuzemského řízení letového provozu irská nízkonákladovka Ryanair, následoval maďarský Wizz Air a turecké Turkish Airlines.
V první desítce leteckých společností, které nad našimi hlavami přelétávají nejčastěji, je také německá Lufthansa a blízkovýchodní obři – Emirates a Qatar Airways. A také další nízkonákladovka, SunExpress, která se zaměřuje hlavně na turecké destinace.
Teď už se ale podívejme na to, kdo Letiště Praha skutečně nejvíc využívá. Asi nepřekvapí, že na prvním místě jsou Smartwings s čtvrtinovým podílem využívání letištních služeb. Následuje opět Ryanair a třetí je britská nízkonákladovka Easyjet.
Tahle sestava je přitom na pražském letišti nejčastější dlouhodobě. Bylo tomu tak i před rokem, jen s tím rozdílem, že třetí příčka tehdy patřila německé nízkonákladovce Eurowings, která je letošní léto „až“ čtvrtá.
Do Top 10 v letošním červenci se opět dostala i Lufthansa a nově také rumunské aerolinky Hello Jets, které od nás ve spolupráci s cestovní kanceláří Blue Style létají do Egypta. Nechybí ani zavedené nizozemské aerolinky KLM, které z Prahy létají do Amsterdamu, nebo norská nízkonákladovka Norwegian, díky níž si Češi mohou zaletět do Osla, Stockholmu nebo Kodaně.
Do jaké míry nízkonákladovky opanovaly nebe nad Evropou, ostatně zjistíme ze srovnání, které Řízení letového provozu zveřejnilo naposledy loni. Zatímco v roce 2013 nad Českem nejčastěji přelétávala Lufthansa a Emirates, o deset let později je to Ryanair a Wizz Air. Třetí příčka zůstává Turkish Airlines.
A ještě se podívejme, kam Češi létají nejčastěji. Za celý rok 2024 vedl Londýn, Paříž a Amsterdam. A co letošní letní sezóna? „Data za srpen zatím nemáme k dispozici, ale v červnu i v červenci šlo o Velkou Británii, Itálii a Španělsko,“ popisuje pro web Peníze.cz mluvčí pražského letiště Denisa Hejtmánková s tím, že srpen podle ní bude hodně podobný.
Z Prahy létají přímé spoje do Londýna (Gatwick, Luton, Standsted a Heathrow), Manchesteru, Belfastu, Edingburghu, Birmighamu, Bristolu, Glasgow, Leedsu, Newcastlu, Liverpoolu, Nottinghamu a Bournemouthu.
V případě Itálie jde o samozřejmě o Řím, Miláno, Neapol, dále Bari, Boloňu, Catanii, Veronu, Pisu, Olbii, Cagliari, Turín, Benátky, Brindisi, Florencii, Terst, Pescaru, Rimini, Lamezia Terme a Comiso.
V rámci Španělska mohou Češi z Prahy přímo létat do Madridu, Barcelony, na Mallorku, do Málagy, Alicante, na Tenerife, do Valencie, Sevilly, na Ibizu, Lanzarote, do Fuerteventury, na Menorcu, do Bilbaa, Almerie, Murcii a Santa Cruz.
