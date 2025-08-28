Že je konec prázdnin na českých silnicích peklo, o tom se není třeba rozepisovat. Některé rodiny svážejí dítky od babiček a dědečků, jiné se ještě plně naloženým vozem vracejí z dovolených v cizině. A letos ještě konec srpna vyšel na víkend, kdy se i chataři a chalupáři a výletníci budou snažit schytat zbytky léta, než zmizí v ranních mlhách a nenávratnu.
Pro ty, kteří tenhle víkend budou cestovat z ciziny, máme malou útěchu. Evropské státy nemají prázdniny stejně. Je tedy možné, že než uvíznete na naší dálnici, někde si třeba i jízdu užijete.
Jiným zemím ale bohužel letní prázdniny vycházejí zrovna stejně jako nám. A i tam jejich konec přispěje ke zvýšenému počtu automobilů a nervózních automobilistů na silnicích a dálnicích
Při plánování cesty vám může pomoct přehled, kdy v které evropské zemi začínají a končí letní prázdniny. Máte ještě čas líp zvolit trasu, promyslet její alternativy a dostatečně se vybavit nejen trpělivostí, ale i zásobami jídel, knížkami, hrami a daty pro zadní sedačku s dětmi, tekutinami.
Kdy v roce 2025 začínají a kdy končí letní prázdniny v Belgii?
- Vlámsko: 1. července až 31. srpna 2025
- Valonsko a Brusel: 5. července až 24. srpna 2025
Belgie nepatří mezi nejčastější cíle dovolenkářů, i když jde o zemi s bohatou historií a spoustou starobylých památek.
Zato pracovních cest do Belgie vede nespočet. Zvlášť do Bruselu – je tu přece jenom sídlo Evropské unie. Pokud snad zvažujete jet do země vlastním autem, doporučujeme prověřit si, kdy mají Belgičané letní prázdniny, kdy se na ně budou vydávat a kdy se z nich budou vracet.
Možná pak dáte přednost cestě vlakem nebo letadlem.
Když jedou autem na prázdniny Belgičané, nejraději pořád cestují na jih, do Francie, Španělska nebo Itálie. Populární je ale i cestování s karavanem, takže zácpu můžete čekat všude.
Belgie se člení na tři regiony: Vlámsko (Flandry), Valonsko a Brusel.
Ve Valonsku a Bruselu začínají prázdniny v sobotu 5. července, se zvýšeným provozem tedy můžete počítat už v pátek 4. července, do školy se vracejí v pondělí 25. srpna, se zvýšeným provozem tedy můžete počítat předcházející víkend.
Vlámsko dává dětem volna o pár dní víc, letní prázdniny mají od úterý 1. července do neděle 31. srpna 2025.
Kdy v roce 2025 začínají a kdy končí letní prázdniny v Bosně a Hercegovině?
- 12. června až 31. srpna 2025
V Bosně a Hercegovině dětem dopřávají jedny z nejdelších prázdnin v Evropě. V roce 2025 začínají ve čtvrtek 12. června a trvají až do neděle 31. srpna 2025.
Kdy v roce 2025 začínají a kdy končí letní prázdniny v Bulharsku?
- 7. června až 14. září 2025
Bulharsko pořád zůstává v českém povědomí jako levnější „mořská“ alternativa. Častěji se do Bulharska létá, ale někdo se vydá i autem, často s přespáním cestou.
Většina cest vede přes Slovensko, Maďarsko, Srbsko a pak buď přímo do Bulharska, nebo přes Rumunsko, což je ale o něco delší.
Letní prázdniny v Bulharsku začínají letos v pondělí 7. června a trvají až do neděle 14. září – patří tedy k těm vůbec nejdelším v Evropě.
Zvýšený provoz v zemi i na příjezdových trasách se dá čekat na začátku června (víkend 7.–9. června) a pak samozřejmě na konci prázdnin, kolem 13.–15. září.
Kdy v roce 2025 začínají a kdy končí letní prázdniny v Dánsku?
- 28. června až 10. srpna 2025 (13. srpna v Esbjergu)
Píše se, že V Dánsku záleží na tom, v jakém jste kraji. Že si každý kraj vypisuje prázdniny po svém. V roce 2025 ale letní prázdniny v celém Dánsku začínají stejně a skoro všude i stejně končí. Výjimkou je jediný kraj – Esbjerg, kde prázdniny končí nikoli v neděli 10., ale až ve středu 13. srpna.
Na zvýšený provoz na dánských silnicích buďte tedy připraveni poslední víkend v červnu (27.–30. 6. 2025) a druhý srpnový víkend (8.–10. 8. 2025).
Kdy v roce 2025 začínají a kdy končí letní prázdniny v Estonsku?
- 10. června až 31. srpna 2025
V Estonsku začínají letní prázdniny v úterý 10. června a končí v neděli 31. srpna 2025.
Pokud máte rádi dlouhé cesty a plánujete do Pobaltí cestu autem, počítejte se zvýšeným provozem poslední srpnový víkend (30.–31. srpna).
Kdy v roce 2025 začínají a kdy končí letní prázdniny ve Finsku?
- 31. května až 5. nebo 6. srpna 2025 (na Ålandech o týden později)
Z Česka se do Finska vozem vydává málokdo, a když už, spíš než zácpy na místních silnicích ho bude trápit, kdy si objednat pro sebe a vozidlo lístky na trajekt.
Oproti našim zvyklostem s prázdninami ve Finsku začínají o měsíc dřív, prázdniny jsou i kousek delší.
Termíny letních prázdnin nejsou ve Finsku stanovovány centrálně, fakticky si je může každá škola vyhlásit po svém (a dokonce může vyhlásit jinak volno pro různé stupně), přesto se dá ale s poměrně slušnou jistotou říct, že většinově letní prázdniny v celém Finsku začínají sobotou 31. května a končí v úterý 5. nebo ve středu 6. srpna 2025.
Pokud se tedy tou dobou do Finska vypravíte, zvýšený provoz čekejte hlavně o víkendu na přelomu května a června (30. května až 1. června 2025) a pak první srpnový víkend.
Výjimkou jsou Ålandské ostrovy, které si zřejmě zakládají na své autonomii tolik, že ji vyjadřují i tím, že mají prázdniny o týden posunuté na období od soboty 7. června do neděle 17. srpna).
Kdy v roce 2025 začínají a kdy končí letní prázdniny v Chorvatsku?
- 19. června až 31. srpna 2025
Chorvatsko je už roky jedním z nejoblíbenějších cílů českých rodin mířících za mořem a sluníčkem. Místní silnice dokážeme klidně ucpat sami. Ale když se k tomu přidají ještě automobily místních, když se vracejí ze svých prázdnin…
Letní prázdniny totiž v Chorvatsku končí stejně jako ty naše, v roce 2025 v neděli 31. srpna. Začínají ale dřív, poslední den školy je středa 18. června. Možná si proto dejte pozor následující víkend, tedy od pátku 20. do neděle 22. června, hlavně ale ten poslední srpnový víkend od 29. do 31. srpna, kdy se z prázdnin vrací jak čeští turisté, tak chorvatští domorodci.
Kdy v roce 2025 začínají a kdy končí letní prázdniny v Itálii?
- začátek června až začátek září 2025
Obecně se dá říct, že v Itálii začínají školní prázdniny v první půlce července a končí v první půlce září. Dělá to z nich jedny z nejdelších letních prázdnin v Evropě.
Celostátní začátek ani konec ale letní prázdniny v Itálii nemají, ty se liší region od regionu. Případně si i školy samy můžou termíny upravovat. Itálie se také ještě docela nevzdala šestidenního vyučovacího týdne a někde chodí děti do školy i v sobotu.
Je to tedy, zvlášť zvenčí viděno, dost zmatek, ale turista na silnici z toho nakonec může těžit: třeba se ten nápor trochu rozloží.
V tabulce uvádíme orientační termíny letních prázdnin v Itálii podle regionů:
Letní prázdniny v Itálii podle regionů
Termíny prázdnin
Abruzzo
7. června (so) – 14. září (ne)
Apulie (Puglia)
7. června (so) – 14. září (ne)
Basilicata
11. června (st) – 9. září (út)
Emilia-Romagna
7. června (so) – 14. září (ne)
Furlansko-Julské Benátky (Friuli-Venezia Giulia)
7. června (so) – 9. září (út)
Kalábrie (Calabria)
7. června (so) – 14. září (ne)
Kampánie (Campania)
7. června (so) – 14. září (ne)
Lazio
7. června (ne) – 3. září (st)
Ligurie (Liguria)
11. června (st) – 14. září (ne)
Lombardie (Lombardia)
8. června (ne) – 10. září (st)
Marche
8. června (ne) – 10. září (st)
Molise
8. června (ne) – 10. září (st)
Piemont (Piemonte)
8. června (ne) – 14. září (ne)
Sardinie (Sardegna)
8. června (ne) – 10. září (st)
Sicílie (Sicilia)
8. června (ne) – 10. září (st)
Toskánsko (Toscana)
11. června (st) – 14. září (ne)
Tridentsko-Horní Adiže (Trentino-Alto Adige/Südtirol)
14. června (so) – 7. září (ne)
Umbrie (Umbria)
8. června (ne) – 9. září (út)
Údolí Aosty (Valle d'Aosta)
11. června (st) – 9. září (út)
Veneto
7. června (so) – 9. září (út)
Kdy v roce 2025 začínají a kdy končí letní prázdniny na Litvě?
- 9./16./23. června až 31. srpna 2025
Litevské rodiny to můžou mít s plánováním léta taky pěkně veselé. Litevské letní prázdniny totiž začínají jinak pro první stupeň základních škol, jinak pro stupeň druhý první třídy středních škol a jinak pro poslední ročníky středních škol.
Aspoň konec mají všichni stejně.
- 1. stupeň: 9. června až 31. srpna 2025
- 2. stupeň a 1. a 2. ročník SŠ: 23. června až 31. srpna 2025
- vyšší ročníky středních škol: 16. června až 31. srpna 2025
Tak tedy na litevských silnicích asi pozor na zácpy hlavně poslední srpnový víkend.
Kdy v roce 2025 začínají a kdy končí letní prázdniny v Lotyšsku?
- 2. června až 31. srpna 2025
V Lotyšsku by chtěl žít každý. Tedy každý žák. Letní prázdniny tu trvají plné tři měsíce. V roce 2025 letní prázdniny v Lotyšsku začínají v sobotu 31. května a trvají až do neděle 31. srpna.
Zvláštní pozor dopravní situaci tedy věnujte hlavně o víkendu od 30. května do 1. června a pak 29. až 31. srpna.
Kdy v roce 2025 začínají a kdy končí letní prázdniny v Maďarsku?
- 21. června až 31. srpna 2025
Maďarští školáci jdou letos naposledy do školy v pátek 20. června a vracejí se do ní v pondělí prvního září.
Pokud se tedy vydáte přímo do Maďarska nebo přes Maďarsko na Balkán, případně pokud se chcete cestou do Chorvatska vyhnout některým dálničním poplatkům, počítejte s tím, že víkendy od 20. do 22. června a ten poslední srpnový 29. až 31. srpna, může být na místních silnicích těsněji.
Kdy v roce 2025 začínají a kdy končí letní prázdniny v Německu?
Německo je pro nás asi častěji cesta než cíl. I když samozřejmě není jen čistě tranzitní zemí: jezdí se do německých hor a do přírody obecně, jezdí se k moři – zas je populární Balt a Rujána, jezdí se za nespočetnými památkami a nakonec i za jídlem a pitím.
Nicméně platí hlavně to, že většina těch, kdo od nás míří autem na západ a na sever, jede přes Německo. A i podstatná část těch, kteří míří na jih.
Obecně se radívá v létě dávat na německých silnících pozor na víkendy. Ale ať si budete dávat pozor, jak chcete, to by bylo, abyste v létě nepotkali aspoň nějaké nutné údržby.
I začátky a konce letních prázdnin v Německu se na tamějších silnicích vždycky projeví.
Jenže je to s nimi složitější. Jistě dopravu můžou ovlivnit a ovlivňují, ale kde a kdy? Vyznat se v tom, to je na mapku, papír a tužku. Jednotlivé spolkové země si totiž prázdniny vyhlašují po svém. Takhle to vypadá:
Letní prázdniny v Německu 2025 podle spolkových zemí
Termín letních prázdnin
Bádensko-Württembersko
31. července (čt) – 14. září (ne)
Bavorsko
1. srpna (pá) – 14. září (ne)
Berlín
24. července (čt) – 7. září (ne)
Braniborsko
24. července (čt) – 7. září (ne)
Brémy
3. července (čt) – 13. srpna (st)
Durynsko
28. června (so) – 10. srpna (ne)
Hamburk
24. července (čt) – 3. září (st)
Hesensko
5. července (so) – 17. srpna (ne)
Meklenbursko-Přední Pomořansko
26. července (so) – 7. září (ne)
Dolní Sasko
3. července (čt) – 13. srpna (st)
Severní Porýní-Vestfálsko
12. července (so) – 26. srpna (út)
Porýní-Falc
5. července (so) – 17. srpna (ne)
Sársko
5. července (so) – 17. srpna (ne)
Sasko
28. června (so) – 10. srpna (ne)
Sasko-Anhaltsko
28. června (so) – 10. srpna (ne)
Šlesvicko-Holštýnsko
26. července (so) – 7. září (ne)
Kdy v roce 2025 začínají a kdy končí letní prázdniny v Nizozemsku?
- Severní region: 12. července (sobota) – 24. srpna (neděle) 2025
- Střední region: 19. července (sobota) – 31. srpna (neděle) 2025
- Jižní region: 5. července (sobota) – 17. srpna (neděle) 2025
Nizozemské děti mají letní prázdniny krátké, trvají jen měsíc a půl. A nezačínají a nekončí jim všem stejně: země se dělí na tři regiony, kterým začínají (a končí) letní prázdniny s týdenním posunem.
Rozdělení země do tří částí má právě pomoct snížit dopravní zátěž, která v létě v Nizozemsku narůstá. Zejména na hlavních tazích směrem k rekreačním oblastem a pobřeží.
Kdy v roce 2025 začínají a kdy končí letní prázdniny v Norsku?
Norsko je země, kde se letní prázdniny nevyhlašují celostátně, záleží na krajích (fylke) a jednotlivých školách. Obecně ale platí, že bývají zhruba od půlky června do půlky srpna.
Na druhou stranu, jednak se do Norska vozem chystává z Česka málokdo, a pak to tam taky se zácpami není tak horké.
Kdy v roce 2025 začínají a kdy končí letní prázdniny v Polsku?
- 21. června až 31. srpna 2025
Polsko bývalo dlouhou dobu přehlížené. Jenže služby už jsou v Polsku na úrovni a na silnicích Poláci udělali opravdu hodně práce.
Připočtěte si klimatické změny: na jihu Evropy už v létě vydrží jen opravdoví horkomilci, z Baltského moře se naopak stává v létě docela příjemné destinace – a máte vysvětlení toho, proč se z Polska stává letní turistický hit.
I dobré silnice se ale dají ucpat. Zvlášť když k Baltu zamíří nejen turisté z Německa a Česka, ale i samotní Poláci s rodinami.
A letní prázdniny v Polsku mají letos úplně stejně jako my. Takže pozor na poslední červnový a poslední srpnový víkend (27. až 29. června a 29. až 31. srpna)
Kdy v roce 2025 začínají a kdy končí letní prázdniny v Portugalsku?
- 6., 13. nebo 27. června až 31. srpna 2025
Letní prázdniny v Portugalsku začínají v červnu – ale ne všem dětem ve stejný den. Rozdíly nejsou regionální – jako třeba v Nizozemsku nebo Itálii – ale podle ročníku, jako třeba v Litvě.
Nejkratší letní prázdniny v Portugalsku mají ti nejmenší:
- žáci 9., 11. a 12. ročníku končí školu v pátek 6. června
- 5.–8. a 10. ročník o týden později, tedy v pátek 13. června,
- děti z 1.–4. ročníku a mateřinek jdou naposledy do školy v pátek 27. června.
Letní prázdniny v Portugalsku končí všem stejně – v neděli 31. srpna. Na silnicích bývá živo hlavně poslední červnový víkend (28.–30. června 2025) a pak samozřejmě i na konci prázdnin (29.–31. srpna 2025).
Kdy v roce 2025 začínají a kdy končí letní prázdniny v Rakousku?
V Rakousku se termíny letních prázdnin liší podle spolkových zemí:
- Vídeň, Dolní Rakousko, Burgenlandsko: 28. června–31. srpna 2025
- Horní Rakousko, Štýrsko, Tyrolsko, Salcbursko, Korutany, Vorarlbersko: 5. července–7. září 2025
Rakousko je pro české cestovatele klíčovou tranzitní zemí při cestách na jih Evropy, zejména k moři do Chorvatska nebo Slovinska nebo Itálie.
S Českou republikou přímo sousedí Dolní Rakousko a Horní Rakousko. Pokud pojedete do Itálie, bude vás zajímat Tyrolsko, Salcbursko a Korutany. Korutany a Štýrsko nejspíš projedete cestou do Chorvatska. Pokud tedy kvůli lacinějším silnicím nezvolíte cestu přes Maďarsko.
I Rakousko samotné ale nabízí řadu atraktivních míst k návštěvě, a nejenom v zimě na lyžovačku. Alpská příroda láká milovníky turistiky i v létě, historická města jako Vídeň nebo Salcburk zas nadchnou historií, kulturou a architekturou.
Zvýšený provoz lze na rakouských silnicích čekat především během prvních a posledních prázdninových víkendů v jednotlivých spolkových zemích. Cestovatelé by letos měli být obezřetní zejména v termínech kolem 28.–29. června a 30.–31. srpna, kdy se na silnicích může výrazně zvýšit počet vozidel.
Kdy v roce 2025 začínají a kdy končí letní prázdniny v Rumunsku?
- 21. června až 7. září 2025
Rumunsko není úplně běžný cíl Čechů mířících na letní dovolenou, ale přesto se do něj pár odvážlivců vydává – ať už do hor, k moři nebo prostě za dobrodružstvím. Častěji jím ale Češi jen projíždějí cestou do Bulharska.
Letní prázdniny v Rumunsku začínají v sobotu 21. června a končí v neděli 7. září 2025. Zvýšený provoz se tedy dá čekat na začátku prázdnin (víkend 20.–22. června) a pak především o víkendu 5.–7. září, kdy se lidé vracejí z dovolených.
Kdy v roce 2025 začínají a kdy končí letní prázdniny v Řecku?
- 14. června až 31. srpna 2025
Letní prázdniny v Řecku začínají v polovině června a končí stejně jako u nás – poslední srpnový den. V roce 2025 tedy naposledy zazvoní školní zvonek v pátek 13. června a děti se vracejí v pondělí 1. září.
Do Řecka se z Česka autem jezdí jen výjimečně – většina lidí volí letadlo a auto si případně půjčí až na místě. Ale i tahle cesta má svoje příznivce: obvykle vede přes Slovensko, Maďarsko, Srbsko a Severní Makedonii. Je dlouhá a trochu punková – s dálničními poplatky, čekáním na hranicích a často přetíženými silnicemi hlavně v okolí Soluně.
Pokud byste se přece jen na vlastní cestu vydali, počítejte se zvýšeným provozem hlavně druhý červnový víkend a pak samozřejmě poslední víkend v srpnu.
Kdy v roce 2025 začínají a kdy končí letní prázdniny na Slovensku?
- 1. července až 31. srpna 2025
Na Slovensko se nejezdí jen do Tater. Česko a Slovensko jsou dodnes silně propojené – ať už jedete za přírodou, za rodinou nebo jen projíždíte dál na jih (do Maďarska, Srbska, Rumunska nebo i do Řecka), Slovensko je důležitou tranzitní i cílovou zemí.
Letní prázdniny na Slovensku začínají tradičně 1. července, tak jako většinou u nás – ale letos si české děti oproti těm slovenským užijí volno o pár dnů dřív – letní prázdniny v Česku v roce 2025 začínají už v sobotu 28. června.
Konec prázdnin mají ale malí Slováci stejný jako my – v neděli 31. srpna. Do školy jdou v pondělí 1. září.
Zvýšený provoz se dá čekat hlavně poslední červnový víkend (28.–30. 6. 2025) a pak o víkendu na konci prázdnin.
Kdy v roce 2025 začínají a končí letní prázdniny ve Slovinsku?
- 26. června až 31. srpna 2025
Letní prázdniny ve Slovinsku začínají o něco dřív než v Česku – už ve čtvrtek 26. června, a končí stejně jako u nás, tedy v neděli 31. srpna. Do školy jdou slovinské děti zase v pondělí 1. září.
Slovinsko samo je malá, ale pro české řidiče dost důležitá země. Přes Slovinsko se často jezdí na dovolenou do Chorvatska, zvlášť pokud míříte do Istrie nebo dál na jih podél pobřeží. Někteří volí Slovinsko i jako samotný cíl – třeba kvůli horám, vinnetouovským skalám a jezerům, jeskyním nebo vínu.
Dálniční síť je kvalitní, ale zpoplatněná – potřebujete slovinskou dálniční známku.
Na silnicích bývá nejhustší provoz tradičně poslední červnový víkend (27.–30. června) a pak zase na konci srpna (29.–31. srpna).
Kdy v roce 2025 začínají a končí letní prázdniny v Srbsku?
- 14. června až 31. srpna 2025
V Srbsku trvají letní prázdniny od poloviny června do konce srpna. Pokud plánujete cestu do této oblasti, počítejte se zvýšeným provozem na silnicích zejména v období začátku a konce prázdnin.
Kdy v roce 2025 začínají a kdy končí letní prázdniny ve Španělsku?
- podle regionu, většinou od konce června do začátku září 2025
Španělsko patří k nejoblíbenějším dovolenkovým destinacím Čechů, a to nejen kvůli moři. Jezdí se do Andalusie, Katalánska i Galicie, na sever k horám nebo za jídlem, vínem a historickými městy.
Nejčastější variantou je ale letadlo – přece jen je to daleko. Autem vyrážejí hlavně ti, kdo míří na delší pobyt, do méně známých míst, nebo cestu kombinují s návštěvou Francie či Itálie. Jede se přes Německo a Francii.
Letní prázdniny se ve Španělsku liší region od regionu – nejčastěji začínají mezi 18. a 24. červnem a končí mezi 7. a 9. zářím. To znamená, že zvýšený provoz můžete čekat už o víkendu 21.–22. června, kdy vyrážejí místní, a pak na začátku září, kdy se vracejí z prázdnin – často přes celou zemi.
Letní prázdniny ve Španělsku podle regionů
Termín
Andalusie (Andalucía)
24. června–8. září
Aragonsko (Aragón)
21. června–7. září
Asturie (Asturias)
21. června–8. září
Baskicko (País Vasco)
21. června–9. září
Extremadura
21. června–9. září
Galicie (Galicia)
21. června–9. září
Kantábrie (Cantabria)
24. června–7. září
Kastilie a León (Castilla y León)
24. června–4. září
Kastilie – La Mancha (Castilla-La Mancha)
20. června–1. září
Katalánsko (Cataluña)
21. června–7. září
La Rioja
23. června–7. září
Madrid
21. června–7. září
Murcia
25. června–7. září
Navarra
20. června–7. září
Valencijské společenství (Comunitat Valenciana)
18. června–7. září
Kdy v roce 2025 začínají a kdy končí letní prázdniny ve Švédsku?
- 12. června až 18. srpna 2025
Letní prázdniny ve Švédsku bývají kratší než v jižní Evropě, ale pořád delší než třeba v Německu. V roce 2025 končí švédským školákům výuka ve čtvrtek 12. června a do školy se vracejí v pondělí 18. srpna.
Na rozdíl od některých jiných zemí se ve Švédsku prázdniny neřídí regionálně, ale školy si je většinou plánují velmi podobně. Termíny tak bývají víceméně jednotné po celé zemi.
Na přelomu června a července se švédské silnice plní auty – Švédové totiž hodně cestují po vlastní zemi, často se stanem nebo karavanem. Moře, jezera i hory mají „za rohem“, tak proč jezdit daleko.
Pokud se vydáte do Švédska autem, počítejte s tím, že cesta vede přes Německo a Dánsko, případně trajektem přes Baltské moře. Zvýšený provoz přím ve Švédsku bývá hlavně druhý červnový víkend (13.–15. 6.) a pak kolem 16.–18. srpna, kdy se lidé vracejí z dovolených.
Kdy v roce 2025 začínají a končí letní prázdniny ve Švýcarsku?
Letní prázdniny ve Švýcarsku nejsou sjednocené – každý kanton (a je jich 26) si termín určuje sám. Ve většině země ale platí, že školy končí v první polovině července a děti se vracejí do lavic v polovině srpna. Například v Curychu mají prázdniny od 12. července do 17. srpna, v Ženevě už od 28. června také do 17. srpna, v Bernu od 12. července do 17. srpna a v St. Gallenu od 5. července do 10. srpna.
Švýcarsko není pro Čechy typická dovolenková země, a už vůbec ne tranzitní – většinou se do něj jede cíleně, kvůli horám, přírodě, případně práci.
Gabriel Pleska
Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.
