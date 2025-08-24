Delší cesty vlakem po Evropě jsou výrazně dražší než letadlem – to je obecně známá věc. Dlouho známou realitu potvrdila nová analýza organizace Greenpeace, která srovnala ceny letenek a vlakových jízdenek v devíti různých dnech, tentokrát na 142 trasách napříč 31 zeměmi.
Na celkem 109 přeshraničních trasách se vyplatí cestovat vlakem jen v 39 procentech případů. Oproti tomu ale u 33 zkoumaných vnitrozemských tras je vlak levnější už v 70 procentech případů.
Rozdíly napříč evropskými zeměmi jsou podle Greenpeace obrovské. Nejdražší zemí pro přeshraniční cesty vlakem ve srovnání s lety je Francie, kde železnice vyšla dráž v 95 procentech všech tras, a to alespoň v šesti z devíti testovaných dní. U Španělska je to 92 procent, ve Velké Británii 90 procent a v Itálii pak 88 procent.
Největší rozdíl v ceně v neprospěch vlaku je pak na trase Barcelona–Londýn, kde jízdenka může stát až 26krát víc než let ve stejný den, a to 389 eur (asi 9550 korun) za vlak oproti 14,99 eura (v přepočtu necelých 370 korun) za let. Následuje trasa Londýn–Bratislava, kde může být vlaková jízdenka dražší víc než 23krát. Třetí největší rozdíl v ceně je u trasy Paříž–Kodaň, a to víc než 21násobný.
Třeba v německy mluvících zemích – Německu, Rakousku a Švýcarsku – byla cena tras rozdělená zhruba napůl; tedy v polovině tras vycházely levněji vlaky, v polovině letadla.
V pobaltských státech – Estonsku, Lotyšsku a Litvě – vycházel vlak naopak vždy levněji než letadlo. V Polsku bylo převážně levnějších vlakem 89 procent přeshraničních tras, ve Slovinsku pak 80 procent.
Podíl přeshraničních cest vlakem, které jsou dražší než let
|Země
|Podíl
|Francie
|95 %
|Španělsko
|92 %
|Velká Británie
|90 %
|Itálie
|88 %
|Maďarsko
|71 %
|Rumunsko
|60 %
|Belgie
|60 %
|Norsko
|60 %
|Dánsko
|57 %
|Švýcarsko
|50 %
|Německo
|48 %
|Rakousko
|46 %
|Lucembursko
|40 %
|Slovensko
|40 %
|Česko
|33 %
|Švédsko
|29 %
|Chorvatsko
|25 %
|Nizozemsko
|22 %
|Polsko
|11 %
|Slovinsko
|0 %
|Litva
|0 %
V Česku bylo analyzováno celkem devět přeshraničních tras a nedopadlo to špatně: vlaky vycházely levněji než letadlo na pěti z nich. Hlavně ale do okolních zemí jako Slovensko, Polsko, Maďarsko, Chorvatsko a německý Berlín.
Levněji může vyjít vlak konkrétně třeba na trase Košice–Praha (levnější víc než osmkrát), Praha–Budapešť (levnější víc než 13krát) či Praha–Varšava (levnější víc než 18krát).
Na trase do nizozemského Amsterdamu byly výsledky smíšené – vlak byl levnější jen přibližně v polovině z devíti analyzovaných dní. Letadlo pak jasně vyhrálo na trasách do Paříže (levnější víc než 12krát), Milána a Bruselu.
Celkově tedy Česko podle Greenpeace patří mezi země, kde vlaky stále dokáží nabídnout konkurenceschopné ceny, ale hlavně pro středoevropské destinace.
Analýza Greenpeace připomíná, že situace se pomalu zlepšuje. Ve srovnání s rokem 2023 totiž levnějších cest vlakem přibylo. Nicméně i tak má letecká doprava dál nižší ceny na více než polovině přeshraničních tras. A na řadě z nich navíc vlak stojí víc než 10krát tolik co letadlo.
Hlavním důvodem jsou podle Greenpeace extrémně nízké ceny nabízené nízkonákladovými aerolinkami, jako jsou Ryanair nebo easyJet. Často začínají na ceně i 12,99 eura, což je v přepočtu zhruba 320 korun.
„Při těchto cenových úrovních se železniční společnosti prostě nemohou rovnat. Na rozdíl od aerolinek podléhají železniční dopravci ve většině evropských zemí různým daním, včetně energetických daní, poplatků za přístup na tratě a DPH. Navíc, na rozdíl od nízkonákladových aerolinek, obvykle udržují výrazně vyšší standardy práce – například zaměstnávají vlastní personál místo toho, aby se spoléhali na externisty,“ tvrdí autoři studie.
Greenpeace navrhuje jako první krok zdanit drahé letenky v byznys a první třídě aerolinek. Dále navrhuje navýšení dotací na jízdné ve veřejné dopravě. Peníze na to by podle organizace částečně mohly jít z daní, které by platily aerolinky, případně z nové daně pro superbohaté lidi.
