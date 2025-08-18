Jednorázové jízdenky v Praze zdraží. Nákladnější bude i dojezd ze středních Čech

Nové dálnice v Česku. Podívejte se, kde pojedete rychleji
18. 8. 2025 | Petr Kučera | 2 komentáře
V Česku se teď staví kolem 200 kilometrů nových dálnic. Skoro 68 kilometrů se má otevřít ještě letos. Tady je aktuální přehled.
Zdroj: Shutterstock
Jednorázové jízdné v pražské MHD podraží, od ledna 2026 bude stát půlhodinová jízdenka nově 39 korun místo 30 korun. SMS jízdenka pak 42 korun místo 31 korun. Jízdenka na 90 minut zdraží ze 40 na 50 korun a na 55 korun v případě SMS jízdenky. Rozhodli o tom pražští radní.
„Piráti hlasovali proti zdražení jednorázových jízdenek MHD v Praze nad jejich náklady, které dnes prosadilo SPOLU a STAN. Ti porovnávají cenu jízdného se zahraničními příklady - třeba s Německem. O německé ceně jízdenek v MHD se můžeme bavit, až tady budeme mít německé platy,“ uvedl na sociální síti X náměstek primátora pro dopravu a předseda Pirátské strany Zdeněk Hřib.
Zdražit mají také jízdenky na 24 a 72 hodin, ale i přeprava psa či zavadla. Ceny dlouhodobých časových jízdenek zůstanou beze změn. U jízdenek zakoupených přes aplikaci Lítačka má být zdražení mírnější.
Zvýšení jízdného v české metropoli bylo schváleno na základě pozměňovacího návrhu k úpravám jízdného ve Středočeském kraji. Tam od ledna zdraží elektronické jízdenky o 20 procent a papírové jízdenky o 30 procent.
