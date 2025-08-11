Když se vám ve schránce objeví nečekaně obálka z ciziny, nejásejte. Pravděpodobnost, že zemřel neznámý strýček přes dvě kolena a dědíte zlatý důl v Jižní Americe, je nízká.
Podstatně pravděpodobnější je, že jste někde v cizině porušili dopravní předpisy a teď máte platit pokutu. Ročně do Česka dorazí přes půl milionu žádostí o identifikaci majitele vozidla s tou či onou registrační značkou. A naše úřady všechno povědí. Musí. Co dělat, když máte platit? A co když po vás pokutu chtějí neprávem?
Jak je možné, že mi přijde pokuta z ciziny?
Za hranicemi se hřešívá nějak snáz. Není to sice nejčerstvější údaj, ale podle dat z Evropské unie cizinci představují v evropských zemích v průměru pět procent provozu – ale odpovědni jsou za 15 procent rychlostních přestupků.
Členské státy Evropské unie proto mají vzájemnou povinnost vyměňovat si informace o vozech, které byly přistiženy při některých typech dopravních přestupků. Říká se tomu Cross-Border Exchange of Information, tedy přeshraniční výměna informací (CBE), zavedla ji v roce 2015 směrnice 2015/413.
V dohledné době se pravidla budou měnit, od ledna platí směrnice nová. Jedním z důvodů je i to, že 40 procent přestupků spáchaných zahraničními řidiči zůstává bez potrestání. Níž si ale povíme o tom, proč není dobrý nápad se na to spoléhat.
Nová směrnice je přísnější, ovšem přináší i nejedno vylepšení pro řidiče. Její ustanovení zatím nejsou účinná; členské země ji do svých zákonů mají povinnost zapracovat do července 2027. Proto se budeme věnovat tomu, jak je to s pokutami ze zahraničí dnes a budoucí pravidla si shrneme až na konci článku.
Jaká pokuta mi může ze zahraničí přijít?
Určitě nejde jen o pokuty, které čeští občané v cizině odmítli nebo nemohli uhradit na místě. Policisté vás vůbec nemuseli stavět. Zdaleka nejvíc žádostí o identifikaci se týká vozidel, která překročila povolenou rychlost: jde tedy zejména o přestupky, které byly zachyceny při radarovém měření, na kamery a podobně.
Žádost o identifikaci majitele nebo provozovatele auta může přijít jen tehdy, když bylo zachyceno při jednom z těchto osmi přestupků:
- Překročení nejvyšší dovolené rychlosti
- Řízení vozidla pod vlivem alkoholu
- Nepoužití bezpečnostních pásů
- Nezastavení na červený signál světelného signalizačního zařízení
- Použití zakázaného pruhu
- Řízení vozidla pod vlivem drog
- Nepoužití ochranné přilby
- Nedovolené použití mobilního telefonu nebo jiného komunikačního zařízení za jízdy
Jak zaplatit pokutu za přestupek v zahraničí?
Obecná rada číslo jedna: jestli jste přestupek spáchali a máte jak, zaplaťte pokutu na místě. Bude to lacinější. Většina pokut ze zahraničí ale není téhle povahy, jde o plně automatizovaný systém: automat vám změří rychlost, dotaz do českého registru je taky automatický, stejně jako odpověď.
Pokud už výzva k zaplacení pokuty přijde, první věc je prověřit, jestli je pravá. Podle pojišťovny D. A. S. se totiž objevují i výzvy falešné. „Zpravidla přijdou e-mailem nebo přes sociální sítě či komunikační platformy, bývají napsané špatnou angličtinou a mají neurčité odesílatele,“ uvádí pojišťovna D. A. S.
Pokud vám ovšem přišla výzva e-mailem, esemeskou nebo třeba přes Facebook, klidně ji ignorujte. Zahraniční úřady dostanou od českých orgánů jen poštovní adresu. Navíc musí být výzva opatřená i českým překladem.
Pokud máte i nad papírovým dopisem pochybnosti, můžete se obrátit přímo na příslušný úřad v zahraničí nebo na velvyslanectví země v Česku a ptát se po jeho pravosti. Obecný postup není.
Výzva obsahuje i návod, jak a dokdy zaplatit. Placení se nevyhýbejte a neodkládejte ho. „Vzhledem k tomu, že pokuty za nedodržení pravidel provozu na pozemních komunikacích jsou v zahraničí často vysoké a postup orgánů státu při vymáhání pokut je nekompromisní,“ podotýká ministerstvo dopravy na svém webu.
„Většina evropských zemí už pokuty důsledně vymáhá – a to i zpětně. Ignorování výzvy se může prodražit, případně způsobit problémy při dalším vstupu do země, například při silniční kontrole nebo při pronájmu auta,“ upozorňuje Martin Škorík z pojišťovny D.A.S.
V některých zemích riskujete při další návštěvě autem s nezaplacenou pokutou zabavení registračních značek nebo i řidičáku.
Co když je pokuta neoprávněná?
Jiná věc je, když pokutu podle svého vědomí a svědomí platit nemáte. Co když jste například auto někomu půjčili?
I když dopravní přestupek s vaším vozem spáchal někdo jiný, většina států považuje za odpovědnou osobu provozovatele. Je sice možné skutečného řidiče nahlásit, ale samozřejmě to znamená papírování – a to buď v jazyce země, kde k přestupku došlo, nebo v angličtině.
Pokud je to možné, je nejjednodušší se v takovém případě domluvit, pokutu uhradit a nechat si ji od skutečného viníka proplatit.
Jestliže máte za to, že jste přestupek nespáchali, můžete se bránit. Každá země sice má svoje pravidla, ale na výzvě musí vždy být uvedeno, jakým způsobem postupovat a na jaký úřad a do jaké doby se obrátit, pokud se proti pokutě chcete odvolat. V některých zemích je ale potřeba před odvoláním zaplatit „zálohu na náklady“ a až poté se odvolat.
Z jakých zemí přicházejí pokuty ze zahraničí nejčastěji?
Ministerstvo dopravy poskytlo webu Peníze.cz statistiky dotazů do českého registru vozidel. Máme tedy docela slušnou představu o tom, které unijní státy žádají informace o českých autech nejvíc. A také o tom, o jaké přestupky jde nejčastěji.
Je to ale jen představa rámcová: známe sice přesný počet dotazů, ale podle informací ministerstva dopravy je část dotazů opakovaná, počet vystavených pokut tedy bude nižší.
Vcelku pochopitelně žebříčku dotazovačů dominuje sousední Německo (loni 186 tisíc dotazů, letos za prvních 7 měsíců už 124 tisíc dotazů), na druhém místě je Rakousko, na dalších horních příčkách je pak následuje zejména Itálie a Francie.
Když se podíváme na počet dotazů za letošek, první desítka vypadá takhle:
Pokuty za dopravní přestupky v zahraničí (počet dotazů do českého registru aut):
- Německo – 124 205 dotazů
- Rakousko – 66 489 dotazů
- Itálie – 26 850 dotazů
- Francie – 21 263 dotazů
- Belgie – 7496 dotazů
- Polsko – 7334 dotazů
- Maďarsko – 6348 dotazů
- Nizozemsko – 4450 dotazů
- Chorvatsko – 2404 dotazů
- Bulharsko – 2158 dotazů
Z dalších zemí Unie zatím přišly požadavky jen v řádu stovek. A z některých nechodí vůbec. Třeba ze Švédska, Řecka, Rumunska nebo Irska. Jednotky dotazů jsou z Finska nebo Kypru.
Nedává ale smysl z počtu dotazů usuzovat, ve které zemi jsou nejpřísnější předpisy nebo nejpřísnější policie. Je potřeba vzít v úvahu, že v některých zemích prostě víc hřešíme: jsou vedle nás, jsou to pro nás země tranzitní, jsou to časté cíle cestovatelů. Některé země jsou prostě veliké. Jiné jsou daleko a autem se tam od nás jezdí málo. Někde si hřešit spíš netroufneme, někde se to ani moc nedá a tak dále.
Situace se v jednotlivých zemích se navíc může během krátké doby změnit. Například Polsko letos poslalo už víc dotazů než za roky 2023 a 2024 dohromady. Souvisí to pravděpodobně s nákupem nových a lepších systémů na měření rychlosti.
Za jaké přestupky nejčastěji chodí pokuty ze zahraničí?
Už jsme to zmínili: z povahy věci jsou zdaleka a zdaleka nejčastější otázky po majitelích aut, která překračovala rychlost. Letos došlo zatím něco přes 270 tisíc žádostí. A jenom necelých deset tisíc se týkalo jiných přestupků než překročení rychlosti.
Na dalších místech se tedy s velkým odstupem dostávají mobily za volantem, použití zakázaného pruhu a projetá červená.
Některé státy na dálku prakticky neřeší jiné pokuty než rychlost. Ale třeba v Itálii si evidentně dost dávají pozor na použití nesprávného pruhu, ze Slovenska chodívají dotazy na řidiče pod vlivem a v Rakousku si tak nějak hlídají víc všechno.
Co se brzy změní?
Jak jsme už zmínili, Evropská unie má od letošního ledna novou směrnici o přeshraničním vymáhání pokut. Členské státy ji musí zavést do svých zákonů nejpozději do 20. července 2027.
Hlavní novinky:
- Víc přestupků. Zatím se vydávají informace jen o pachatelích osmi přestupků. Tento seznam se rozšíří například o nedodržení bezpečné vzdálenosti, nebezpečné předjíždění, přejetí plné čáry, jízdu v protisměru, nedání přednosti vozidlům se zvláštním právem jízdy, porušení pravidel pro nízkoemisní zóny nebo ujetí z místa nehody.
- Výzvy ve vašem jazyce a nový portál. Výzva musí být tak jako dnes doručena v jazyce registračního dokladu vozidla (tedy česky), obsahovat srozumitelné poučení o právech a možnosti odvolání. I další korespondence k přestupku musí být případně vedena v češtině. Součástí výzvy by měl být taky odkaz a QR kód vedoucí na jednotný unijní portál CBE, kde si řidič může výzvu ověřit a najít návod k dalšímu postupu. Portál bude spuštěn do roku 2027.
- Možnost vymáhání v domovském státě. Pokud řidič na výzvu nereaguje a pokuta přesáhne 70 eur (u některých zemí 100 eur), může cizí úřad požádat, aby pokutu vymohl stát, kde je vůz registrovaný. V budoucnu se tedy může stát i to, že nezaplacenou pokutu z Rakouska bude vymáhat český úřad.
V praxi tedy budou mít řidiči na jednu stranu větší jistotu, všechno půjde snáz ověřit a návody, jak se bránit, budou komplexnější a ucelené. Na druhou stranu přibude sledovaných přestupků a státy se budou muset navzájem více podporovat při vymáhání sankcí.
Gabriel Pleska
