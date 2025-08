Dostali byste řidičák? Zkuste nové otázky v autoškole

Správně reagovat při setkání s nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu jako jsou cyklisté nebo chodci. To je cílem 24 nových otázek, s nimiž se žáci autoškol setkají od letošního 21. září při skládání závěrečné teoretické zkoušky.

Nové otázky mají interaktivní formu – žáci budou vyhodnocovat jednotlivé situace zobrazené pomocí krátkých animací.

„Testy na vnímání rizik jsou nejefektivnější metodou, jak otestovat a zároveň připravit nové řidiče na silniční provoz. Nejvíce navozují reálný provoz, oproti textovým,“ říká ministr dopravy Martin Kupka. Úřad dnes novinku představil společně s Asociací autoškol a Policií ČR.

„Poprvé budou použité záběry z dronu, který dokumentuje testovanou situaci v provozu – pro lepší vysvětlení,“ dodává Kupka.

„Nové zářijové otázky vychází z našich praktických zkušeností, takže se tam objevuje to, co je dle nás aktuálně potřeba a co je dobré vštěpovat začínajícím řidičům hned od jejich prvních krůčků v reálném provozu,“ říká jeden z tvůrců nových otázek Pavel Fiala z Policie ČR.

Změny pokračují třetím rokem. Přibližně jednou za čtvrt až půl roku přibývá několik desítek nových zadání. Kompletní sada v současné době obsahuje přes 1100 otázek a jejich počet průběžně narůstá. Cílem je dostat se minimálně na 1500, což je standard uplatňovaný například v Německu, upřesňuje ministerstvo dopravy.

Kompletní sadu nových otázek najdete na webu noveotazky.cz nebo na hazardperception.cz, kde jsou navíc jednotlivé situace rozebrané z pohledu platných předpisů. Nové otázky, které do testů přibydou ve druhé polovině letošního září, můžete vidět i v online prezentaci.

