Kde prodávali špatný benzin, naftu nebo LPG? Nový přehled pokut od ČOI

Projděte si seznam pokut za prodej nekvalitních pohonných hmot, které nabyly právní moci během letošního roku.
Zdroj: Pleska / Midjourney
Během letošního nabylo právní moci zatím deset pokut za nekvalitní pohonné hmoty. Některé kontroly udělala Česká obchodní inspekce už dříve, ale firma se odvolala a čekalo se na konečné rozhodnutí.
Za některé kontroly z letošního či loňského roku zatím pravomocná pokuta nepadla, proto o nich ČOI neuvádí konkrétnější informace. Spotřebitel se obvykle dozví výsledky až s velkým zpožděním – včas ho má nicméně chránit zákaz prodeje zbytku nekvalitního paliva, který ČOI hned po kontrole ukládá.
Na čerpací stanici, která úmyslně a dlouhodobě podvádí spotřebitele, narazíte už jenom výjimečně. V posledních letech klesá jak počet nedostatků zjištěných při kontrolách, tak jejich závažnost.
Často jde o nekvalitní palivo přebrané od jinak spolehlivého dodavatele, nebo relativně menší odchylky od normy. To je viditelný rozdíl oproti situaci, která v Česku byla na začátku minulého desetiletí, než Česká obchodní inspekce přestala tajit výsledky kontrol včetně konkrétních jmen.
Část pokutovaných pump ani necílí na běžné spotřebitele – najdeme je v areálu dopravních nebo zemědělských firem.
Do dnešního přehledu jsme zařadili pokuty, které nabyly právní moci v roce 2025. Seřadili jsme je od nejvyšší k nejnižší.
Nejnovější pokuty za pohonné hmoty od ČOI:
12345
Čerpací stanice: Dansgas LPG Lipová, Nový Bor – Arnultovice
Provozovatel: Dangas, Žandov
Sankce: 250 000 Kč
Datum kontroly: 21. a 23. 2. 2024
Nekvalitní palivo: LPG – parametr síra: naměřeno 60,3 mg/kg při první kontrole a 50,1 mg/kg při druhé kontrole, norma stanoví maximální hodnotu 31,1 mg/kg
Čerpací stanice: Agrospectrum, Družstevní, Ondřejov (okres Praha-východ)
Provozovatel: Kateřina Preislerová Štolcová
Sankce: 110 000 Kč
Datum kontroly: 15. 10. 2024
Zjištěné nedostatky:
motorová nafta – bod vzplanutí: zjištěna hodnota 42,5 °C, podle normy má být minimálně 53 °C
výdejní pistole pohonných hmot nebyly řádně označeny identifikačními štítky E10 a B7 označujícími benzínový a naftový typ paliva (samotné výdejní stojany byly označeny)
Čerpací stanice: Dukelská třída 990, Nový Bydžov (okres Hradec Králové)
Provozovatel: Radka Nováková
Sankce: 110 000 Kč
Datum kontroly: 15. a 19. 1. 2022
Nekvalitní palivo: motorová nafta – bod vzplanutí: zjištěné průměrné hodnoty 46 °C a 49 °C, podle normy má být minimálně 53 °C
Čerpací stanice: Eurobit, Těšínská 177, Ostrava
Provozovatel: Eurobit, Drahotice, Nasavrky
Sankce: 80 000 Kč
Datum kontroly: 13. 1. 2025
Nekvalitní palivo: motorová nafta – bod vzplanutí: zjištěná hodnota 50 °C, podle normy má být minimálně 53 °C (přitěžující okolnost pro výši pokuty: za poslední tři roky jde o opakované porušení zákona)
Čerpací stanice: Václav Častulík, Vysoké Pole 268 (okres Zlín)
Provozovatel: Václav Častulík
Sankce: 40 000 Kč
Datum kontroly: 17. 3. 2025
Nekvalitní palivo: motorová nafta – bod vzplanutí: zjištěna hodnota 43 °C, norma stanoví minimálně 53 °C
Čerpací stanice: Free One Shop (F1), Hraničná 5, Kraslice (okres Sokolov)
Provozovatel: F1 Petrol, Plzeň
Sankce: 30 000 Kč
Datum kontroly: 13. 11. 2024
Nekvalitní palivo: benzin Natural 95 – ukazatel ethanol (naměřená hodnota 7,47 % V/V, norma stanoví maximálně 5,21 %), ukazatel celkový obsah kyslíku (naměřená hodnota 3,25 % m/m, norma stanoví maximálně 2,81 %)
Čerpací stanice: PePoil, Ročov 224 (okres Louny)
Provozovatel: Václava Tieselová
Sankce: 30 000 Kč
Datum kontroly: 9. 4. 2025
Nekvalitní palivo: benzin Natural 95 – u parametru ethanol byla naměřená hodnota 7,78 % V/V (norma připouští maximálně 5,21 % V/V), u parametru kyslík byla naměřená hodnota 3,20 % m/m (norma maximálně 2,81 %)
Čerpací stanice: Prim, Jedličkova 35, Lysá nad Labem
Provozovatel: Hunsgas, Brno
Sankce: 30 000 Kč
Datum kontroly: 10. 4. 2024
Nekvalitní palivo: LPG – parametr síra: naměřeno 32,5 mg/kg, norma stanoví maximální hodnotu 31,1 mg/kg (při zahrnutí nejistoty měření)
Čerpací stanice: AD Mach, Košťálov 330 (okres Semily)
Provozovatel: AD Mach, Libštát
Sankce: 30 000 Kč
Datum kontroly: 17. 7. 2024
Nekvalitní palivo: benzin Natural 95 – ukazatel ethanol (naměřená hodnota 7,39 % V/V, norma stanoví maximálně 5,21 %), ukazatel celkový obsah kyslíku (naměřená hodnota 3,48 % m/m, norma stanoví maximálně 2,81 %)
Čerpací stanice: JDP, Lety 108 (okres Písek)
Provozovatel: JDP, Lety
Sankce: 20 000 Kč
Datum kontroly: 19. 3. 2025
Nekvalitní palivo: motorová nafta – bod vzplanutí: zjištěna hodnota 44,5 °C, norma stanoví minimálně 53 °C
12345
Provozovatelé čerpacích stanic se nejčastěji brání tím, že kvalitu pohonných hmot nedokážou ovlivnit (zvlášť jde-li o malého provozovatele) a musejí se spoléhat na svého dodavatele. Zdůrazňují, že udělali všechno, co bylo v jejich silách, aby prodeji nevyhovujících produktů předešli. Podle zákona je ale odpovědnost provozovatelů objektivní, tedy v zásadě se nepřihlíží k zavinění. Případnou náhradu škody pak můžou požadovat po dodavateli.
Zjišťovat a dokazovat, kdo zavinil porušení povinnosti v případech, které jsou výsledkem činnosti řady jednotlivců (firem), by bylo obtížné a zdlouhavé. Aby to měl stát jednodušší, ukládá podnikatelům pokuty za „výsledek“ – tedy bez ohledu na zavinění a bez ohledu na případné porušení povinnosti ze strany smluvního partnera. Takový postup podpořil třeba i Nejvyšší správní soud.
Dobré časy
Čerpací stanice v Česku v posledních letech prodávají nejkvalitnější pohonné hmoty v novodobé historii. Jenom 0,8 % vzorků, které inspektoři odebrali při kontrolách v roce 2024, nevyhovělo normám. Konkrétně neprošlo 20 z celkem 2552 odebraných vzorků – z toho 13 u benzinu, čtyři u benzinu a tři u LPG.
Za letošní leden až červenec ČOI odebrala 1609 vzorků, z toho osm nevyhovělo (třikrát benzin 95, čtyřikrát nafta, jednou LPG). V procentním vyjádření je to 0,5 %.
Za celý rok 2023 nevyhovělo 0,5 % vzorků, v letech 2022 a 2021 to bylo 0,7 % vzorků. O rok dříve to bylo 0,5 % vzorků, v roce 2019 to bylo 0,7 %. V letech 2015 až 2018 se podíl pohyboval kolem jednoho procenta, v letech 2012 až 2014 to byla tři procenta, v letech 2008 až 2011 dokonce kolem pěti procent.
V roce 2024 nabylo právní moci dvanáct pokut, v roce 2023 to bylo čtrnáct. Ještě v roce 2016 nabylo právní moci skoro třicet pokut a třeba v roce 2012 kolem sedmdesáti.
Vysvětlení nedostatků
Co pro vaše auto znamenají zjištěné nedostatky?
Nižší bod vzplanutí indikuje kontaminaci nafty benzinem v důsledku provozní chyby. Odchylka může způsobit zhoršení jízdních a bezpečnostních vlastností, vysvětluje ČOI.
Vyšší obsah ethanolu může být způsoben provozní závadou ve výrobě nebo úmyslnou manipulací s produktem. Ve vozidlech, kde vyšší obsah ethanolu není povolen výrobcem vozidla, může způsobovat provozní problémy, například nekompatibilitu materiálu, případně produkci škodlivých látek při spalování mimo regulační oblast řídící jednotky. Vzhledem k velikosti zjištěné odchylky je nejvíce pravděpodobné, že k ní došlo provozní nekázní, nikoliv úmyslnou manipulací.
Vysoký obsah síry, respektive jejich sloučenin, způsobuje korozi barevných kovů, hrozí tedy poškození palivového systému vozidla. Dochází také k vyšším emisím oxidů síry do ovzduší.
Vyšší obsah kyslíku: „Pro zákazníka je nejvýhodnější benzin neobsahující kyslík, složený pouze z uhlovodíků, protože má největší výhřevnost. Biosložka (v benzinu líh, tedy ethanol) ve své struktuře obsahuje kyslík, který sice podporuje lepší prohoření směsi a obecně vzato tak vznikne menší množství škodlivých látek, ale snižuje jeho výhřevnost. Je-li obsah kyslíku v benzinu vyšší, než povoluje norma, je nutné to hodnotit jako poškozování zákazníka, který při nákupu dostává méně energie, což se projeví větší spotřebou paliva,“ vysvětluje Vojtěch Razima, šéf obecně prospěšné společnosti Kverulant.org, jejíž tlak před zhruba patnácti lety přinesl průlom ve zveřejňování výsledků kontrol.
Hledáte spolehlivé povinné ručení? Poradíme!
Vašemu autu najdeme nejvýhodnější pojištění na míru, co nezatíží rodinný rozpočet.
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.