Během výletu na kole vám píchla duše, přetrhl řetěz, stala se nehoda nebo třeba rozbilo elektrokolo. Sami nedokážete kolo opravit a nemůžete pokračovat v jízdě. Nezvládáte ho ani dotlačit k vašemu autu nebo nejbližšímu vlaku, protože zbývá ještě plno kilometrů. A třeba se blíží večer a navíc jste na výletě s dětmi.
Pomoct vám může pojištění cykloasistence. Funguje podobně jako havarijní pojištění s asistencí u auta. Když nedokáže pomoct přímo na místě, odveze vás i kolo.
Užitečnou službu můžete získat zdarma na celý rok. Dvě banky (Česká spořitelna a Komerční banka) ho nabízejí jako bonus k prémiovým účtům. U některých pojišťoven je automaticky součástí lepší varianty pojištění domácnosti, případně cestovního pojištění. Výjimečně si ho můžete sjednat i jako připojištění k některému většímu pojištění.
Za chvíli popíšeme, jak taková cykloasistence funguje – hlavně co všechno zahrnuje a na co si naopak dát pozor.
Ještě předtím ale připomeňme, že cyklistům se mohou vyplatit i další pojištění, která dnes rozebírat nebudeme: pojištění kola proti krádeži (bývá součástí pojištění domácnosti, případně cestovního pojištění), úrazové pojištění (hlavně v zahraničí), pojištění odpovědnosti (když vy nebo vaše děti někomu nechtěně způsobíte škodu) a nově také „povinné ručení“ na silnější elektrokolo při cestě za hranice.
Co pokrývá pojištění cykloasistence?
Stejně jako jiné pojištění kryje také cykloasistence hlavně náhlé, nahodilé komplikace, které vám neumožňují pokračovat v cestě. Nejčastěji půjde o přetržený řetěz, defekt duše či pláště nebo poruchu elektrokola.
Jednoduché opravy vyřeší asistenční služba přímo na místě. Při větším problému zajistí přepravu kola i cyklisty do nejbližšího cykloservisu, do místa ubytování, k zaparkovanému autu nebo třeba k vlaku. Maximální vzdálenost bývá 50 kilometrů, takže například z výletu v západních Čechách vás neodvezou až domů na Moravu.
Některá pojištění cykloasistence kryjí také zdravotní indispozici – typicky úraz, který vám znemožňuje bezpečně pokračovat v cestě. U vážných úrazů – hlavně těch, které ohrožují život – je ale pochopitelně potřeba volat rychlou záchrannou službu.
Rozsah situací, kdy vám cykloasistence pomůže, se liší podle jednotlivých pojišťoven. Lepší nabídky zahrnují i pomoc v případě krádeže, loupeže, vandalismu, vybití baterie elektrokola, úschovu nepojízdného kola, případně i zapůjčení náhradního kola nebo výdaje na vyzvednutí opraveného kola, v cizině pak také tlumočníka na telefonu.
Cykloasistence se obvykle vztahuje na celou společně cestující rodinu (členy domácnosti). Nevadí tedy, že je smlouva psaná na vás, když se při výletě rozbila kola vašich dětí nebo partnera. Jen pozor na to, že některé pojišťovny omezují rodinu maximálně čtyřmi osobami.
Pojištění cykloasistence až na výjimky platí pouze na území České republiky. Většina pojišťoven k tomu přidává ještě až 50 kilometrů za hranice sousedních států, u některých je přesah kratší (30 kilometrů za hranicemi u Kooperativy) nebo službu omezují opravdu jen na území Česka (ČSOB). Pokud je cykloasistence součástí cestovního pojištění do zahraničí (pojišťovna Vitalitas), můžete ji využít téměř po celé Evropě.
Asistenční vozidlo vám pomůže jen tam, kam pro vás může dojet – tedy v zásadě na pozemních komunikacích. Nemůže zajet do lesa, když tam nevede zpevněná cesta pro auta, nebo například na úzkou cyklostezku, navíc třeba v národním parku.
Proto bude nejspíš potřeba, abyste nepojízdné kolo dopravili na nejbližší silnici nebo parkoviště. Některé smluvní podmínky jsou napsané přísněji a vylučují poskytnutí asistenčních služeb, pokud k události (poruše, nehodě) došlo mimo veřejnou komunikaci (silnici alespoň třetí třídy) nebo mimo cyklostezku či aspoň značenou cyklotrasu. Na to je kdyžtak dobré myslet ještě před nahlášením „pojistné události“.
Limity a stropy pro pojištění cykloasistence
Čerpání asistenčních služeb bývá omezené jak počtem zásahů během roku, tak celkovou částkou na jednu událost nebo konkrétní úkony.
Například prémioví klienti Komerční banky mohou využít pomoc až dvanáctkrát za rok. Totéž uvádí Česká spořitelna (Erste Premier), navíc zmiňuje maximální výši 4000 korun na jednu událost.
Kooperativa má limit na jeden zásah 10 000 korun, při účasti nezletilé osoby 15 000 korun. Podle pojistných podmínek má klient nárok na tři asistenční zásahy v průběhu roku.
Vitalitas má celkový limit 15 000 korun na pojistnou událost. A třeba Axa pokrývá 30 minut práce na místě plus 1500 korun pro přepravu kola a cyklisty.
Limit na samotnou opravu na místě bývá nízký, obvykle 1000 (například Kooperativa) nebo 1500 korun (Axa) včetně materiálu. Zbytek si kdyžtak musíte doplatit sami. Výrazně vyšší strop má ČSOB pojišťovna – hradí opravu na místě až do stropu 10 000 korun.
Dobré pojištění vám zpětně proplatí i opravu kola v servisu. Například u Komerční banky to může být dvakrát ročně, pokaždé maximálně 1000 korun. Uniqa zaplatí opravu až do výše 5000 korun.
Kdy pojištění cykloasistence nepomůže?
Vedle zmíněných situací a limitů mají pojišťovny takzvané výluky. Obecně mezi ně patří jízda pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, úmyslné poškození kola, jízda na zakázaných místech (například v národním parku mimo značené stezky). Pojištění se nevztahuje na cyklistické závody, kaskadérskou činnost, narazit můžete i při využití kola k výdělečné činnosti (podnikání).
Pojišťovny vylučují asistenci, jestliže kolo bylo v nepojízdném stavu už před zahájením cesty, případně když jste ho začali opravovat ještě před výjezdem a během opravy pak potřebujete pomoc. Smůlu také můžete mít, pokud jste zanedbali pravidelnou údržbu kola nebo jste na něm prováděli „úpravy v rozporu s pokyny výrobce“.
Na pomoc zřejmě nebudete mít nárok při drobných poruchách, které nebrání další bezpečné jízdě. Například Česká spořitelna (Erste Premier), ČSOB pojišťovna nebo Uniqa výslovně zmiňují spadlý řetěz. Uniqa nekryje ani vyfouklé nebo píchnuté pneumatiky.
Jak už jsme napsali, jen některá pojištění vás zachrání pří vybité baterii elektrokola, při zdravotních problémech nebo alespoň kousek za hranicemi.
Stejně jako při jiných pojištěních byste měli obecně plnit takzvanou prevenční povinnost – tedy předcházet škodám. Některé pojišťovny výslovně zmiňují, že máte dodržovat pravidla bezpečné jízdy a používat ochranné pomůcky, přinejmenším helmu.
Na druhou stranu pojištění cykloasistence je velkorysé k lidem, kteří například vyjedou na výlet bez alespoň nejnutnějších prostředků pro běžnou opravu kola nebo kteří neumějí ani jednoduché opravy. Některé smluvní podmínky sice varují před „hrubou nedbalostí“, nicméně například produktové letáky pojišťoven často uvádějí právě tyto relativně drobné a běžné závady jako typické případy, kdy pojištění pomůže.
Kdo nabízí pojištění cykloasistence?
Dobrá zpráva je, že pojištění cykloasistence můžete mít prakticky zadarmo v rámci jiné, větší služby.
Jako součást benefitů k prémiovému bankovnictví ho nabízejí Česká spořitelna (program Erste Premier) a Komerční banka (KB Premium, dříve Top nabídka). Klienti, kteří splňují podmínky pro prémiový účet, mají pojištění cykloasistence – a řadu dalších výhod – automaticky.
V rámci pojištění domácnosti mají cykloasistenci automaticky klienti Kooperativy (jen při sjednání varianty Komfort) a ČSOB pojišťovny (pojištění Můj domov), volitelně si ho lze přikoupit v Uniqa. Pro představu: Klienti Kooperativy v loňském roce využili cykloasistenci 67krát, letos zatím dvacetkrát, upřesňuje mluvčí Marek Vích.
Můžete ho mít také jako součást cestovního pojištění pro celou Evropu (pojišťovna Vitalitas) nebo tuzemského cestovního pojištění (Axa Assistance).
Cykloasistenci jste mohli dostat i jako bonus při nákupu nového kola u některých prodejců, případně si ho u nich zaplatit samostatně.
Některé pojišťovny a asistenční služby, které cykloasistenci nabízely, s ním ale už skončily.
Například Česká pojišťovna, která spustila cykloasistenci od roku 2017 v rámci pojištění domácnosti. „Pojištění cykloasistence již několik let nenabízíme, jelikož ze strany klientů o něj nebyl dlouhodobě zájem. V dohledné době o jeho zařazení neuvažujeme,“ říká Pavlína Adámková z tiskového oddělení Generali České pojišťovny.
S pojištěním cykloasistence skončila také Allianz – doménu cykloasistence.cz má sice stále zaregistrovanou, ale nefunkční. „V současné době pojištění cykloasistence nenabízíme,“ potvrzuje Kateřina Novotná z tiskového oddělení Allianz pojišťovny.
Cykloasistence už není ani v nabídce asistenční společnosti ÚAMK, která dříve umožňovala její samostatné sjednání pod názvem Cykloasist ve dvou variantách. A podle dostupných informací s ním skončila také Eurocross Assistance (produkt CykloMobilita24).
Cykloasistenci zatím nenabízí ani společnost PFP, zprostředkovatel specializovaného pojištění BikePlan, jehož pojistitelem je HDI Global Specialty. BikePlan zahrnuje majetkové pojištění (krádež, zničení kola a podobně) i pojištění odpovědnosti. „Od prodejců kol víme, že o cykloasistenci – samostatně prodejnou – byl velmi malý zájem. Mně osobně by se líbila, ale nabídky, které jsme obdrželi, byly přemrštěné,“ říká Daniela Grundel, obchodní ředitelka BikePlan.cz.
Kolik stojí pojištění cykloasistence samostatně?
Pojištění cykloasistence si v současnosti – alespoň podle našeho průzkumu – bohužel nemůžete sjednat zcela samostatně. Banky a pojišťovny ho nabízejí buď automaticky jako součást jiného (většího) produktu, nebo jako volitelné připojištění k jinému pojištění.
Přikoupit cykloasistenci pro téměř celou Evropu a se širokým krytím si lze k cestovnímu pojištění od pojišťovny Vitalitas, kterou vlastní OZP. Stojí 12 korun na osobu za den, takže za týdenní dovolenou (například od soboty do soboty) si připlatíte 96 korun na osobu.
V pojišťovně Uniqa si lze sjednat cykloasistenci jako volitelný doplněk k pojištění domácnosti či stavby. „Asistence se vztahuje až na čtyři kola, která užívá pojištěný a ostatní členové jeho společné domácnosti. Běžná roční cena za cyklo asistenci je přibližně 100 korun, v závislosti na ostatních parametrech pojistné smlouvy,“ upřesňuje mluvčí Veronika Hešíková.
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
