Zpožděný vlak nebo zrušený autobus není jen nepříjemnost, může to být i důvod k odškodnění. Na co a kdy máte u dopravce nárok? Poradíme.

Jak na to

| rubrika: Jak na to | 16. 7. 2025

Tuzemská železniční síť patří k nejhustším v Evropě a vlakem se dá už bez větších potíží cestovat i napříč kontinentem. Tuto výhodu ovšem často narušují výrazná zpoždění, která se často týkají právě mezinárodních spojů.

Právo na odškodnění, které cestujícímu vzniká při zpoždění nebo zrušení vlakového spoje, vychází z evropského nařízení z roku 2019. Minimální pravidla přitom musí dodržet všichni unijní dopravci. V opačném případě riskují sankce od Drážního úřadu.

Zas tak prosté to ale není. Už třeba jen proto, že Česko si prosadilo výjimku pro mezinárodní spoje, které začínají nebo končí mimo EU, s výjimkou spojů do Švýcarska. „U těchto spojů tak nemusí být cestujícím přiznána plná práva, jako je například nárok na kompenzaci za zpoždění nebo zrušení spoje,“ upozorňuje šéfka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Pozor na délku zpoždění

Pokud zpoždění příjezdu do cílového místa dosahuje nejméně 60 minut, může cestující situaci řešit hned několika způsoby. Tím prvním je jednoduše zrušení cesty, kdy je následně dopravce povinen vrátit peníze za jízdenku, případně za neuskutečněnou část cesty.

„Cestující může v takovém případě požádat o vrácení celé ceny jízdného, a to nejen za neuskutečněnou část cesty, ale i za tu již absolvovanou, pokud pro něj nemá další cestování vzhledem k původnímu plánu smysl,“ upřesňuje Hekšová. „V takovém případě má nárok i na bezplatný návrat do výchozí stanice,“ dodává.

Druhou možností v případě velkého zpoždění je pokračovat v cestě a požadovat pak proplacení odškodného. Pokud se cestující rozhodne pro tuto variantu, výše kompenzace závisí podle unijního nařízení na délce zpoždění mezi výchozí a cílovou stanicí:

při zpoždění 60 až 119 minut má cestující právo na odškodnění ve výši 25 % ceny jízdenky

u zpoždění přes 120 minut má nárok na vrácení 50 % ceny jízdenky

Nárok na odškodnění ovšem nevzniká v případě, kdy:

byl cestující o zpoždění informován už před zakoupením jízdenky,

pokud přestupujete, první vlak má zpoždění sice přes hodinu, ale při delším čase na přestup bude v součtu za celou cestu zpoždění menší,

když zpoždění vzniklo kvůli zásahu vyšší moci (přírodní katastrofy, povětrnostní podmínky apod.),

když odškodné dosahuje částky nižší než 4 eura.

Jenže jednotliví dopravci si mohou unijní nařízení lehce upravovat podle svého.

České dráhy

Konkrétně u Českých drah tyto podmínky při zpoždění nad 60 minut platí pouze, když si cestující koupí na pokladně jednosměrnou jízdenku bez přestupu alespoň za 16 eur v mezinárodním nebo za alespoň 360 korun ve vnitrostátním spoji. Při zpoždění nad dvě hodiny pak cenový limit jízdenky činí nejméně 8 eur mezinárodně nebo 180 korun vnitrostátně.

Pozor, výhodu mají u drah cestující, kteří si jízdenku na jejich spoj koupili přes e-shop. Pro ně český dopravce zařídil výjimku, takže zmíněné cenové limity pro ně neplatí.

Také platí, že tento dopravce oškodňuje cestující i v případě, že ke zdržení vlaku došlo například v důsledku zásahu vyšší moci.

A jak si o odškodnění zažádat? Cestující, kteří pořizují elektronické tikety Českých drah na jednosměrné cesty bez přestupu, to řešit nemusí. Pokud byla online jízdenka zkontrolována průvodčím, odškodnění v případě zpoždění nad 60 minut proběhne automaticky a peníze se vrátí na účet, ze kterého byla jízdenka hrazena.

V ostatních případech je třeba o náhradu škody žádat co nejdříve, tedy nejlépe hned po cestě na přepážce dopravce. Konkrétně u Českých drah lze ale vyplnit také elektronický formulář. Odškodnění vyplácí dopravce do jednoho měsíce od podání žádosti.

Leo Express

Dopravce bez dalších podmínek při zpoždění 60 až 119 minut vrací 25 % ceny jízdenky. U zpoždění přes 120 minut vrací 50 % ceny jízdenky. Za zrušený spoj pak vrací 100 procent ceny jízdenky. O kompenzaci je možné žádat online. Peníze budou vráceny stejnou platební metodou, jakou byly přijaty, a to nejpozději do 30 dnů.

Arriva

Dopravce má podmínky odškodnění stejné jako Leo Express. Rozlišuje ovšem, zda šlo o jeho zavinění, či nikoli. V ostatních případech nároky na kompenzace posuzuje individuálně. Žádá se online, peníze dopravce vrací formou kreditu.

RegioJet

Odškodnění se u tohoto dopravce liší jednak podle toho, zda bylo zaviněné a také podle doby jízdy. Ta je odstupňována do 1,5 hodiny, do 3 hodin, do 5 hodin a nad 5 hodin. Od toho se pak odvíjí výše kompenzace v rozmezí 25 až 100 %.

Různé varianty odškodnění u kombinací zaviněného či nezaviněného zpoždění s dobou jízdy umístil dopravce na svůj web.

Vracená částka se připisuje na jízdenku automaticky, tedy není třeba žádat. Částku je možné vybrat si v hotovosti na prodejním místě. Nebo ji použít na další jízdy vlakem či autobusem RegioJetu. Kompenzace ovšem nelze posílat na bankovní účet.

Jak je to s autobusem?

Pokud cestujete linkovým autobusovým spojem na vzdálenost delší než 250 kilometrů a cesta začíná nebo končí v některém členském státě EU, vztahují se na vás práva podle evropské legislativy i tady.

V případě, že je spoj zrušen nebo zpoždění přesáhne 120 minut, máte opět na výběr z více možností. Můžete požadovat vrácení jízdného. A pokud kvůli zpoždění cesta ztratila smysl, máte také právo na bezplatný návrat do výchozího místa.

Druhou variantou je pokračovat v cestě jiným spojem za srovnatelných podmínek. Jestliže vám dopravce tuto možnost volby nenabídne, můžete kromě vrácení jízdného požadovat také kompenzaci ve výši 50 procent z jeho ceny.

„Pokud se autobus během cesty porouchá a dál nemůže pokračovat, má dopravce v takovém případě jasnou povinnost situaci řešit. Musí buď zajistit náhradní vozidlo, které cestu převezme přímo z místa poruchy. Nebo cestujícího dopravit do nejbližšího vhodného místa, odkud může v cestě pokračovat, například na nejbližší terminál nebo přestupní bod,“ dodává Hekšová z dTestu.

V případě cestování vlakem i autobusem může cestující požadovat i občerstvení zdarma, pokud je zpoždění spoje příliš velké. To musí dopravce poskytnout na železnici při zpoždění nad 60 minut. U autobusové dopravy pak v případě, kdy měl spoj trvat déle než tři hodiny a zpoždění narůstá o více než 90 minut. A nebo když je spoj rovnou zrušený.

Zpravidla se to řeší voucherem. Je ale důležité zmínit, že tento nárok vzniká jen v případě, kdy je možné občerstvení podat bez větších komplikací přímo v dopravním prostředku nebo na nádraží.

Závěrem připomínáme, že se vždy doporučuje požádat dopravce o potvrzení zpoždění a uchovat si účtenky pro případnou žádost o proplacení nákladů. A to není vždy jednoduché, zejména tehdy, když třeba kvůli zpoždění rychle přebíháte z jednoho spoje na druhý.

Při problémech se cestující se mohou obrátit i na Českou obchodní inspekci. V případě zahraničního dopravce pak lze využít Evropské spotřebitelské centrum.

Pavla Adamcová Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem