Kvůli výměně nebo ztrátě řidičského průkazu už nebude potřeba chodit na úřad. Od července si ho můžete vyzvednout na výdejním místě nebo v boxu sítě Balíkovna. Nebude to ale zadarmo.

Platnost řidičského průkazu letos končí stovkám tisíc lidí. Jestli se to týká i vás, si můžete zkontrolovat buď přímo na řidičáku, nebo na Portálu dopravy. Do něj se přihlásíte prostřednictvím elektronické identity občana – například přes bankovní identitu, službu MojeID nebo eObčanku s čtečkou.

Přes portál lze už od června 2021 snadno požádat o vydání nového řidičského průkazu, a to nejdříve 90 dnů před koncem platnosti. Běžná výměna řidičského průkazu je zdarma a trvá do dvaceti dnů. Zájemci o zrychlené vydání do pěti pracovních dnů zaplatí 700 korun.

Kvůli vyzvednutí hotového průkazu bylo dosud nutné přijít osobně na některý z 206 úřadů obcí s rozšířenou působností. Právě tento poslední krok si od července můžete ušetřit.

Zájemci si mohou objednat doručení průkazu do výdejního boxu Balíkovny (Balíkovna box, Alza box, OX Point, Penguin box) nebo na výdejní místo Balíkovny. Na výběr je přibližně 10 tisíc boxů a míst.

Oproti vyzvednutí na úřadě je však doručení do boxu nebo na výdejní místo za příplatek 100 korun. Nadále zůstává možnost nechat si doručit průkaz bezplatně na vybraný úřad.

„V lednu 2026 umožníme doručení i prvožadatelům o řidičský průkaz nebo žadatelům o rozšíření řidičského oprávnění,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Hledáte spolehlivé povinné ručení? Poradíme! Vašemu autu najdeme nejvýhodnější pojištění na míru, co nezatíží rodinný rozpočet. Chci ochránit své auto

V Česku sice už není nutné mít řidičský průkaz fyzicky u sebe, ale musí být stále platný. Výměna průkazu jednou za deset let pak vyplývá z evropské směrnice, připomíná ministerstvo. Výrobu zajišťuje Státní tiskárna cenin.

„Chceme co nejdříve zapojit Českou republiku do připravované Evropské peněženky digitální identity. Díky ní už nebude nutné prokazovat se průkazem – oprávnění k řízení bude možné jednoduše prokázat přes mobilní aplikaci. Kdo bude chtít, bude si samozřejmě dál moct ponechat i klasický fyzický průkaz,“ dodává Kupka.

Výhledově bude možné – za určitých podmínek – doručit do boxu také registrační značku nebo technický průkaz. Start těchto novinek však ministerstvo plánuje až „v následujících letech“.

Petr Kučera Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem