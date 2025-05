Trumpův efekt? Zájem o cestování do USA klesá, v módě je Asie

Zájem o cestování do Spojených států ve světě slábne. Potvrzují to i tuzemští prodejci letenek. USA jsou přitom momentálně pro Čechy levější než dřív.

Cizinců, kteří navštíví Spojené státy, od návratu Donalda Trumpa do prezidentského křesla ubývá. Alespoň to naznačuje meziroční srovnání dat amerických úřadů. Pokles zájmu potvrzují i někteří čeští zprostředkovatelé cest do USA.

Podle aktuálních čísel od vládní agentury International Trade Administration se počet zahraničních cestujících, kteří přiletí do USA, za první tři měsíce letošního roku snížil o 4,4 procenta. Ale třeba jen v březnu to byl pokles už o skoro desetinu.

Evropanů přiletělo v prvním čtvrtletí do USA o 6,5 procenta méně, konkrétně v březnu šlo ovšem o pokles o 14,3 procenta.

Češi podle Asociace cestovních kanceláří ČR s cestováním do USA problém nemají. „Cestovní kanceláře žádný úpadek zájmu o cesty do Spojených států nepozorují. Lidé, kteří plánovali USA navštívit, od svých plánů neustupují. Do USA míří dvě skupiny klientů – první, která chce alespoň jednou za život USA navštívit a druhá, která se do USA vrací. Ani jedna si svou cestu do USA nenechá zkazit,“ říká mluvčí asociace Jan Papež.

Jinak ale mluví samotní prodejci letenek. „Pokles zájmu o letenky do USA sledujeme od začátku letošního roku. V meziročním srovnání evidujeme útlum zájmu o více než 20 %, přičemž největší propad se týká tradičně oblíbených měst jako New York, Miami, San Francisco a Los Angeles,“ popisuje Alexandra Janoušek Kostřicová, mluvčí Student Agency Travel.

„Na druhou stranu, jsou i destinace, které si svou popularitu drží – například Washington a Dallas, kde zájem zůstává na stejné úrovni jako vloni,“ dodává. Letošním lákadlem je hlavně Asie – konkrétně Bali, japonské Tokio, Thajsko a Vietnam.

Podobná data zveřejnil v dubnu portál Letuška.cz: zájem o cestování do Severní Ameriky u Čechů od začátku roku poklesl o 15 procent a cestovatelé, kteří volí dálkové destinace, si teď častěji vybírají Asii.

„Rostoucí zájem o cesty do Asie na úkor USA pozorujeme od začátku tohoto roku. Pokles u letenek směr USA je přibližně 15 % a týká se zejména hlavních destinací jako New York, Miami, Los Angeles a Chicago. Nejspíš to souvisí s všeobecně vyššími cenami za služby v Severní Americe, jako jsou hotely a restaurace a na druhé straně s celkem oslnivou nabídkou letenek za dobré ceny směr Asie,“ míní Josef Trejbal, ředitel Letuška.cz.

Revolta Evropanů?

Podle ekonoma společnosti Investika Víta Hradila ale za poklesem zájmu o USA ekonomické příčiny nejspíš nejsou. „Americká inflace sice zůstává mírně zvýšená, nicméně oproti té evropské pouze o pár desetinek procentního bodu, takže meziročně ceny v USA oproti těm 'domácím' vzrostly spíše nepatrně. Navíc mezitím došlo k poměrně výraznému oslabení amerického dolaru, a to jak vůči euru, tak i české koruně, konkrétně zhruba o 5 %,“ vysvětluje ekonom.

„Pokud tedy evropský či český turista aktuálně zvažuje náklady na dovolenou v USA oproti tuzemsku, pak se meziročně atraktivita cesty do Spojených států poměrně výrazně zvýšila. Trend v počtu evropských turistů v USA byl ovšem opačný, když přílety i rezervace ubytování klesaly o 10 až 20 procent meziročně,“ připomíná Hradil.

Důvod je tak podle ekonoma spíš jinde. „Evropané vnímají cestu do USA jako rizikovější, cítí se zde méně vítáni a mohou se snažit projevit svůj nesouhlas s Trumpovou politikou tím, že své peníze namísto ve Spojených státech raději utratí jinde,“ domnívá se Hradil.

To pro web Peníze.cz potvrzuje také paní Radka, která do USA cestuje několikrát do roka. „Vím o několika lidech, kteří si v posledních měsících cestu rozmysleli. Jedna rodina měla dokonce zaplacené letenky, ale po zprávách o problémech některých cestujících na hranicích si dovolenou rozmyslela. Báli se, že by mohli mít problémy kvůli tomu, že jsou duhová rodina dvou otců,“ popisuje.

„Od jiného známého jsem zase slyšela, že po něm na imigračním oddělení letiště chtěli telefon, který mu poté poměrně dlouho procházeli, a zařekl se, že do budoucna cesty do Ameriky omezí, že to nemá zapotřebí,“ říká Radka.

Turismus má krátkou paměť

Jak situace v USA dopadá na Čechy, kteří v zemi studují nebo pracují jako au pair, zatím není zřejmé. „Obecně se na program Au Pair USA nejčastěji hlásí lidé až po maturitních zkouškách nebo státnicích, takže to asi bude nejvíc znát až později. Do té doby nedokážu objektivně zhodnotit, zda zájem klesá,“ vysvětluje Emília Michálková z agentury Coolagent, která au pair pozice v USA zprostředkovává.

„V případě studijních a jazykových pobytů žádný pokles nezaznamenáváme – zájem zůstává stabilní. Při srovnání období od 1. ledna do 5. května letošního a loňského roku jsou prodeje prakticky na stejné úrovni, a to jak u individuálních, tak skupinových jazykových pobytů,“ doplňuje Janoušek Kostřicová za Student Agency Travel.

Podle ekonoma Hradila se mohou současné rozpaky nad cestováním do USA v dohledné době ještě zmírnit. „Oslabení amerického dolaru je relativně nedávný úkaz, který se do plánů evropských turistů bude teprve nyní plně propisovat a lákat je k cestě do USA,“ podotýká.

I Trumpova nepřátelská rétorika podle něj v poslední době mírně zeslábla. „A i v otázce cel se zdá být otevřenější jednáním. Turismus má navíc obvykle krátkou paměť, takže pokud by původní důvody pro jeho ochlazení pominuly, pravděpodobně by se dokázal rychle vrátit na předchozí hodnoty,“ dodává Hradil.

Pavla Adamcová Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

