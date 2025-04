Jízdenka za polovinu, když jedete dva. České dráhy lákají na májovou slevu

Více než 560 tisíc řidičů by letos mělo řešit výměnu řidičského průkazu, protože mu končí platnost. Přes internet bude brzy možné vyřídit i poslední z potřebných kroků – tedy vyzvednutí... celý článek

Od 1. května se pro turisty mění pravidla pro vstup do Thajského království. Všichni zahraniční cestující, včetně občanů České republiky, budou nově povinni provést online registraci... celý článek

5. 4. 2025 | Pavla Adamcová | 1 komentář

Není to ani týden, co je ke vstupu do Spojeného království nutné nové cestovní povolení Electronic Travel Authorisation (ETA) – a britská vláda už zvedá poplatek za jeho vyřízení.