Více než 560 tisíc řidičů by letos mělo řešit výměnu řidičského průkazu, protože mu končí platnost. Přes internet bude brzy možné vyřídit i poslední z potřebných kroků – tedy vyzvednutí průkazu, kvůli němuž se dosud muselo osobně na úřad.

Platnost řidičského průkazu si můžete zkontrolovat na Portálu dopravy. Do něj se přihlásíte prostřednictvím elektronické identity občana – například přes bankovní identitu, službu MojeID nebo eObčanku s čtečkou.

Přes portál lze snadno požádat také o vydání nového řidičského průkazu, a to nejdříve 90 dnů před koncem platnosti. Běžná výměna řidičského průkazu je zdarma a trvá do dvaceti dnů. Zájemci o zrychlené vydání do pěti pracovních dnů zaplatí 700 korun.

Vyzvednout hotový průkaz je dosud nutné jen osobně na některém z 206 obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Od července to bude možné i bez návštěvy úřadu – prostřednictvím sítě Balíkovny na její výdejní box (Balíkovna box, Alza box, OX Point, Penguin box) nebo na výdejní místo. „Minimálně má jít o 1500 výdejních boxů a 1500 výdejních míst,“ upřesňuje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

„Během roku přibyde na Portálu dopravy i možnost nastavit si zasílání oznámení o konci platnosti do SMS nebo e-mailu, obdobně jako u platnosti STK nebo změně bodového konta,“ říká Marek Růžička, výkonný ředitel společnosti Bankovní identita, kterou založily banky.

Bankovní identitu pro komunikaci se státem, institucemi či firmami využilo už více než 4,6 milionu uživatelů. Její použití je zdarma a automaticky ji má zřízenou každý, kdo využívá elektronické bankovnictví. Ověřování je podobné jako při přihlašování do bankovnictví.

Hledáte spolehlivé povinné ručení? Poradíme! Vašemu autu najdeme nejvýhodnější pojištění na míru, co nezatíží rodinný rozpočet. Chci ochránit své auto

Sdílejte článek, než ho smažem