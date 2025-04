Povolení k návštěvě Británie odteď povinně. Otázky a odpovědi k registraci ETA

Od 2. dubna musí mít turisté při krátkodobé návštěvě Velké Británie vyřízenou elektronickou cestovní registraci ETA. Co vše to obnáší?

| rubrika: Co se děje | 2. 4. 2025

Spojené království zpřísňuje podmínky vstupu do země. Cílem je posílení ochrany hranic a lepší přehled o potenciálním bezpečnostním riziku.

Využívat k tomu nově bude cestovní povolení Electronic Travel Authorisation (ETA). Je potřeba pro krátkodobý pobyt do šesti měsíců za účelem turistiky, byznysu, studia nebo absolvování léčby.

Povolení ETA je povinné od 2. dubna, jeho vyřízení trvá několik dní. Občané Česka i dalších evropských zemí o něj mohli žádat už od 5. března.

Kdo musí mít povolení ETA?

Bezvízoví cizinci ze zemí uvedených na seznamu cestující do Spojeného království, a to včetně dětí a kojenců.

Koho se povolení netýká?

Povolení ETA nepotřebujete v případě, když pouze přestupujete na některém z britských letišť a neprocházíte při tom hraniční kontrolou. Britové ale upozorňují, aby si cestující tuto skutečnost ověřili u svých aerolinek.

Původní pravidla, oznámená britskou vládou na začátku ledna, byla přísnější. Podle nich by povolení potřebovali i cestující při leteckém tranzitu. Hned v polovině ledna však vláda po tlaku leteckých společností rozhodla, že povolení ETA nebude při tranzitu potřeba. Samozřejmě jen v případě, že neprocházíte hraniční kontrolou. Formálně jde zatím o dočasnou výjimku.

Povolení ETA nepotřebují lidé, kteří mají povolení k pobytu, studiu či práci v Británii. Nepotřebují ho ani držitelé víza (povolení ETA totiž není vízum). Výjimku mají také občané Irska a lidé žijící v Irsku, kteří cestují v rámci Common Travel Area (CTA).

Jak vyřídit povolení ETA?

Žádosti se podávají prostřednictvím oficiálního vládního webu Spojeného království, případně přes mobilní aplikaci.

„Každý cestovatel na určené webové stránce vyplní a odešle registrační formulář. Zpět na svůj kontaktní e-mail obdrží registraci. Toto potvrzení by mělo standardně přijít do tří pracovních dnů, ale může trvat déle. Doporučujeme tedy o registraci žádat s dostatečným předstihem,“ píše české ministerstvo zahraničí na svém webu.

Obecně se doporučuje žádat alespoň pět pracovních dní předem. Žádat můžete i za jiné osoby.

Kolik stojí povolení ETA?

Cena registrace je oficiálně stanovena na 10 liber, v přepočtu tedy asi 300 korun. Vyřízení přes jiné než oficiální zdroje se může prodražit, upozorňují britské úřady.

Potvrzení o vydání dostanou lidé v elektronické formě. Bude propojené s cestovním dokladem, který musí žadatel ke vstupu do země využít.

Jak dlouho povolení ETA platí?

Registrace platí dva roky. Během této doby můžete do Spojeného království cestovat opakovaně, a/nebo do vypršení platnosti pasu – jednoduše podle toho, co nastane dřív. Nikdy ale ne na delší dobu než šest měsíců.

„Pro nový cestovní doklad je nutné požádat o novou registraci v systému ETA (tj. registrace je vázána na konkrétní číslo cestovního dokladu),“ doplňuje české ministerstvo zahraničních věcí.

Pavla Adamcová Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také...

