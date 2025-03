Letiště Praha nasadí nové rentgeny. Kontrola bude rychlejší a bez vyndávání věcí

Letiště Praha nasadí od letošní letní sezóny na bezpečnostní kontrolu cestujících nové rentgeny s počítačovou tomografií (CT). U těch lidé už nemusejí vyndávat ze svého příručního zavazadla elektroniku nebo tekutiny.

Pro web Peníze.cz to potvrdila mluvčí letiště Denisa Hejtmánková s tím, že nové rentgeny budou v provozu do nejvytíženějších letních měsíců.

Technologie bude nasazena na centrální bezpečnostní kontrole Terminálu 2, tento záměr oznámilo letiště už před dvěma lety. Na Terminál 1 (určený pro cestování mimo schengenský prostor) zatím jejich nasazení není možné kvůli omezenému prostoru. „Implementace nových zařízení pro Terminál 1 se váže na stavební úpravy a další rozvoj letiště,“ vysvětlil už dříve Radek Kučera, výkonný ředitel Bezpečnosti Letiště Praha.

Co se ale zatím nemění, je množství tekutin, které si s sebou cestující mohou zabalit do palubního zavazadla – i nadále je to jen maximálně 100 mililitrů. Všechna balení musí být umístěna v jednom průhledném uzavíratelném plastovém sáčku o maximálním objemu jednoho litru na osobu.

Limit tekutin v palubních zavazadlech, který ovšem zpomaluje průchod kontrolou, byl zavedený v roce 2006. A to proto, že tradiční rentgeny nedokáží spolehlivě odhalit tekutou výbušninu. Se zaváděním modernějších technologií některá letiště tento limit zrušila, Evropská komise ovšem vydala nařízení, které – podle ní dočasně – omezilo limit z bezpečnostních důvodů zpět na původní hodnotu.

„I v případě CT rentgenů stále platí, že si cestující mohou na palubu letadla s sebou vzít tekutiny v balení o maximálním objemu 100 mililitrů. Všechna balení musí být o maximálním objemu jednoho litru na osobu,“ doplňuje mluvčí letiště Hejtmánková.

