Po Zásilkovně zdražuje i Balíkovna. Porovnali jsme ceny

Pár dnů poté, co zvýšení cen oznámila Zásilkovna, zveřejnila nový ceník také Balíkovna patřící pod Českou poštu. I po zdražení však zůstane levnější.

Odeslání přes Balíkovnu pro běžné zákazníky (bez smlouvy, jakou mají například e-shopy) zdraží od března o šest korun.

Cena pro registrované uživatele – při zadání údajů prostřednictvím aplikace nebo webu – stoupne od března na 75 Kč z dosavadních 69 Kč při doručení na výdejní místo. Pro neregistrované uživatele jsou ceny o deset korun vyšší.

Doručení na adresu příjemce zdraží na 105 Kč z dosavadních 99 Kč pro registrované uživatele, neregistrovaní si opět připlatí deset korun.

Balíkovna má jednotné ceny až do hmotnosti 15 kilogramů. Maximální rozměry každé strany balíku nesmí přesáhnout 50 centimetrů (limit je tedy 50x50x50 cm). Za dobírku se připlácí 19 Kč, její cena se od března nezmění.

Konkurenční Zásilkovna zvedne od 20. února ceny včetně služby Mezi námi, která běžným lidem umožňuje odeslat balík prostřednictvím aplikace.

Cena balíku na výdejní místo Zásilkovny v Česku stoupne o 10 Kč, na adresu příjemce o 20 Kč. Znamená to, že základní cena pro zásilky s hmotností do pěti kilogramů stoupne na 89 Kč z dosavadních 79 Kč při doručení na výdejní místo. Doručení na konkrétní adresu příjemce v Česku zdraží na 129 Kč z dosavadních 109 Kč. Uvedené ceny se týkají standardních zásilek do hmotnosti pěti kilogramů. Maximální rozměr jedné strany zásilky je 50 cm, maximální součet rozměrů všech tří stran je 120 cm.

Lidé mohou přes Zásilkovnu poslat také nadrozměrné balíky od pěti do patnácti kilogramů. Délka jedné strany nesmí přesáhnout 120 cm, maximální součet rozměrů všech tří stran je 150 cm. Také jejich cena od 20. února stoupne. Doručení nadrozměrné zásilky na výdejní místo v Česku přijde nově na 149 Kč místo dosavadních 139 Kč, na adresu nově na 179 Kč místo 159 Kč.

Zásilkovna zvýší také příplatek za dobírku: na 26 Kč z dosavadních 23 Kč. Zdraží také doručení balíků do zahraničí, podrobnosti jsme přinesli v minulém týdnu.

Nové ceny doručení v rámci Česka pro běžné odesílatele Zásilkovna Balíkovna balík do 5 kg na výdejní místo 89 Kč (do 19. února 79 Kč) 75 Kč (do 28. února 69 Kč), bez registrace příplatek 10 Kč balík do 15 kg na výdejní místo 149 Kč (do 19. února 139 Kč) balík do 5 kg na adresu příjemce 129 Kč (do 19. února 109 Kč) 105 Kč (do 28. února 99 Kč), bez registrace příplatek 10 Kč balík do 15 kg na adresu příjemce 179 Kč (do 19. února 159 Kč) příplatek za dobírku 26 Kč (do 19. února 23 Kč) 19 Kč Zdroj: ceníky, Peníze.cz

Možnost snadného odeslání balíku pro všechny zájemce vylepšily v poslední době také další doručovací společnosti jako jsou PPL, DPD nebo GLS, které se dříve zaměřovaly hlavně na e-shopy a další stálé zákazníky se smlouvou.

Výhodou odeslání balíku přes PPL je jednotná hmotnost zásilky až do 31,5 kilogramů, cena záleží jen na rozměrech. Nejmenší balík (maximálně 30 × 30 × 30 cm) přijde na 76 Kč při odeslání i doručení na výdejní místo. Střední rozměr (max. 60 × 40 × 30 cm) stojí 78 Kč, velký (max. 100 × 50 × 50 cm) 119 Kč. Za vyzvednutí řidičem přímo u odesílatele se připlatí 60 Kč, za doručení na adresu příjemce se připlácí 30 Kč.

U společnosti DPD je nejnižší cena pro běžné odesílatele 89 Kč – hmotnost balíku nesmí přesáhnout tři kilogramy a rozměry 60 × 40 × 15 cm. Cena za balík do šesti kilogramů je 109 Kč, s hmotností pak cena dál roste. Za vyzvednutí řidičem se připlácí 40 Kč, stejně jako za doručení na adresu příjemce.

Prostřednictvím GLS vyjde odeslání nejmenšího balíku na 69 Kč – musí se ovšem vejít do tří kilogramů a součtu stran 35 centimetrů. Větší balík – do deseti kilogramů a součtu stran 50 centimetrů – už stojí 109 Kč. Cena za větší (součet stran do 80 cm), i když třeba lehčí balík, se nedostane pod 158 Kč. Za vyzvednutí řidičem se připlácí 60 Kč, za doručení na adresu 25 Kč.

Petr Kučera Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku... Další články autora.

