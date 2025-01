Zásilkovna zdražuje. Za kolik nově pošlete balík?

Služba Mezi námi, která běžným lidem umožňuje odeslat balík prostřednictvím aplikace Zásilkovna, od 20. února zdraží. Cena balíku na výdejní místo stoupne o 10 korun, na adresu příjemce o 20 korun.

„Důvodem je především inflace, která v posledních letech výrazně ovlivnila veškeré provozní náklady, včetně cen energií a dalších vstupů. Zároveň jsme v minulých letech realizovali významné investice do našeho provozu a rozšíření sítě,“ píše Zásilkovna v oznámení na svém webu. Zdůrazňuje, že 97 procent tuzemských zásilek loni doručila do druhého dne od podání.

Základní cena pro zásilky s hmotností do pěti kilogramů stoupne na 89 korun z dosavadních 79 korun při doručení na výdejní místo. Jde o třetí zvýšení ceny od spuštění služby Mezi námi na jaře 2019, kdy začínala na 65 Kč. Doručení na konkrétní adresu příjemce v Česku zdraží na 129 Kč z dosavadních 109 Kč.

Také zásilky z Česka do zahraničí zdraží. Cena za doručení na výdejní místa stoupne o deset korun: na Slovensko na 99 Kč, do Maďarska na 109 Kč a do Rumunska na 119 Kč. Doručení na adresu zdraží o dvacet korun: na Slovensko bude nově stát 169 Kč, do Maďarska 199 Kč a do Rumunska 209 Kč.

Uvedené ceny se týkají standardních zásilek do hmotnosti pěti kilogramů. Maximální rozměr jedné strany zásilky je 50 cm, maximální součet rozměrů všech tří stran je 120 cm (například zásilka o rozměrech 50×40×30 cm). Zatím naposledy stoupla jejich cena od května 2022.

Lidé mohou přes Zásilkovnu poslat také nadrozměrné balíky od pěti do patnácti kilogramů. Délka jedné strany nesmí přesáhnout 120 cm, maximální součet rozměrů všech tří stran je 150 cm (například zásilka o rozměrech 70×50×30 cm). Také jejich cena od 20. února stoupne. Doručení nadrozměrné zásilky na výdejní místo v Česku přijde nově na 149 Kč místo dosavadních 139 Kč, na adresu nově na 179 Kč místo 159 Kč.

Příplatek za dobírku se zvýší na 26 Kč z dosavadních 23 Kč.

Pro e-shopy jsou ceny Zásilkovny nižší. I ty ale od 20. února stoupnou.

Běžní lidé mohou snadno posílat balíky také přes konkurenční službu Balíkovna, kterou provozuje Česká pošta. Základní cena pro registrované uživatele (při zadání údajů prostřednictvím aplikace nebo webu) při doručení na výdejní místo je v současnosti 69 Kč, pro neregistrované 79 Kč. Cena doručení na adresu je 99 Kč pro registrované a 109 Kč pro neregistrované uživatele. Balíkovna má jednotné ceny až do hmotnosti 15 kilogramů.

Za dobírku se v Balíkovně připlácí 19 Kč.

Petr Kučera Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku... Další články autora.

Jakou cenu má vaše nemovitost? Získejte na pár kliknutí jediná certifikovaná data o realitním trhu a rozhodujte se na základě správných informací. Vyzkoušet zdarma

Sdílejte článek, než ho smažem