Do Británie už jen s povolením. Kolik bude Čechy stát a jak ho získat?

Spojené království zpřísňuje podmínky vstupu do země. Cílem je posílení ochrany hranic a lepší přehled o potenciálním bezpečnostním riziku.

Elektronické cestovní povolení Electronic Travel Authorisation (ETA) bude nezbytné pro krátkodobý pobyt na území do šesti měsíců, a to za účelem turistiky, byznysu, studia nebo absolvování léčby. Bližší informace jsou na oficiální stránce britské vlády, kde lze také shlédnout informační video.

Žádost o cestovní povolení budou moct občané Česka i dalších evropských zemí podávat od 5. března 2025. Povolené pak bude povinné od 2. dubna pro všechny bezvízové cizince cestující do Spojeného království. Podávat se bude prostřednictvím oficiálního vládního webu Spojeného království, případně přes mobilní aplikaci.

Potvrzení o vydání dostanou lidé v elektronické formě a bude propojené s cestovním dokladem, který musí žadatel ke vstupu do země využít.

Povolení potřebují i děti včetně kojenců, připomíná poradenská společnost KPMG.

O povolení budou muset žádat lidé i pro tranzit územím (například letecky), a to i tehdy, kdy při tranzitu nedojde k hraniční kontrole. Povinnost se nevztahuje na držitele britského pobytového nebo pracovního povolení.

Žádost o ETA je vhodné podat alespoň pět dní před cestou. Poplatek činí 10 britských liber. Nutný je biometrický cestovní pas.

Po schválení je ETA platná po dobu dvou let nebo do vypršení platnosti pasu – podle toho, co nastane dříve. S povolením je možné cestovat do Spojeného království opakovaně, ovšem v případě získání nového pasu je nutné požádat o novou ETA.

„Doporučujeme, aby zaměstnavatelé od ledna 2025 zohlednili povinnost vyřídit ETA při plánování služebních cest svých zaměstnanců. Je důležité informovat zaměstnance o nutnosti podat žádost o ETA v dostatečném předstihu před plánovanou cestou,“ zdůrazňují experti z KPMG.

Povolení ETA nebudou muset mít:

neirští obyvatelé Irska cestující v rámci Common Travel Area (CTA) zahrnující Spojené království, Irsko, Ostrov Man a Normanské ostrovy;

osoby s platným vízem nebo jinou formou povolení k pobytu, práci nebo studiu ve Spojeném království (například držitelé statusu podle EU Settlement Scheme);

držitelé pasů britských zámořských území.

Spojené království se po brexitu v roce 2021 stalo takzvanou třetí zemí a už nevyužívá výhod volného pohybu osob a služeb v rámci Evropské unie. Výstupová dohoda umožnila českým občanům cestujícím do této ostrovní země bezvízový styk.

Dosud si cestovní povolení museli vyřídit občané Bahrajnu, Kuvajtu, Ománu, Kataru, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů.

