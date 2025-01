Česká pošta znovu zdraží dopisy i poukázky

Česká pošta od února znovu zvýší ceny služeb. Zdraží mimo jiné obyčejná a doporučená psaní nebo poštovní poukázky. Státní podnik to vysvětluje navyšujícími se náklady.

Základní cena za obyčejné psaní do 50 gramů v takzvaném ekonomickém režimu stoupne na 31 Kč z dosavadních 27 Kč. Se zákaznickou kartou je korunová sleva, od deseti kusů se sleva zvyšuje o další korunu.

Ekonomický režim znamená, že pošta doručí zásilku „zpravidla nejpozději do tří pracovních dnů po dni podání“. Do poloviny roku 2023 to byly dva pracovní dny.

V prioritním režimu (doručení „zpravidla následující pracovní den po dni podání“) stoupne základní cena za obyčejné psaní do 50 gramů od února na 36 Kč z dosavadních 34 Kč. Se zákaznickou kartou zůstává korunová sleva, nad deset kusů se sleva zvyšuje o další korunu.

Ceny obyčejných psaní zvyšuje pošta po roce a půl. Naposledy stouply od července 2023. Ještě v říjnu 2022 přitom obyčejné psaní stálo v základní ekonomické variantě 19 korun.

Cena obyčejných psaní od února 2025 (v závorce dosavadní cena) EKONOMICKÉ do 50 g do 100 g do 500 g do 1 kg Základní cena 31 Kč (27 Kč) 35 Kč (31 Kč) 39 Kč (35 Kč) 45 Kč (41 Kč) Cena se Zákaznickou kartou ČP 1–9 ks 30 Kč (26 Kč) 34 Kč (30 Kč) 38 Kč (34 Kč) 44 Kč (40 Kč) 10 a více ks 29 Kč (25 Kč) 33 Kč (29 Kč) 37 Kč (33 Kč) 43 Kč (39 Kč) PRIORITNÍ do 50 g do 100 g do 500 g do 1 kg Základní cena 36 Kč (34 Kč) 40 Kč (38 Kč) 44 Kč (42 Kč) 50 Kč (48 Kč) Cena se Zákaznickou kartou ČP 1–9 ks 35 Kč (33 Kč) 39 Kč (37 Kč) 43 Kč (31 Kč) 49 Kč (47 Kč) 10 a více ks 34 Kč (32 Kč) 38 Kč (36 Kč) 42 Kč (40 Kč) 48 Kč (46 Kč) Zdroj: Česká pošta

Doporučené psaní zdraží v základní variantě na 77 Kč z dosavadních 72 Kč při ekonomickém doručení, případně na 82 Kč (dosud 79 Kč) v prioritním režimu. Se zákaznickou kartou je korunová sleva, od deseti kusů se sleva zvyšuje o další korunu.

Po dvou letech zdraží také poštovní poukázky, jejichž cena naposledy stoupla od února 2023. Základní cena za poslání částky do 5000 Kč se od letošního února zvýší na 57 Kč u poukázky typu A (dosud 52 Kč), na 55 Kč u poukázky typu B (dosud 45 Kč) a na 64 Kč u poukázky typu C (dosud 61 Kč). Při předání údajů k poukázce typu B datovou formou je cena o dvě koruny nižší.

Ceny poštovních poukázek od února 2025 (v závorce dosavadní cena) Druh poukázky Převáděná částka 1 Kč až 5000 Kč 5001 Kč až 50 000 Kč za každých dalších započatých 10 000 Kč A 57 Kč (52 Kč) 65 Kč (60 Kč) 12 Kč (7 Kč) B – písemně 55 Kč (45 Kč) 65 Kč (55 Kč) 15 Kč (7 Kč) B – datově 53 Kč (43 Kč) 63 Kč (53 Kč) 15 Kč (7 Kč) C 64 Kč (61 Kč) 75 Kč (72 Kč) 19 Kč (13 Kč) D 120 Kč (nemění se) 142 Kč (nemění se) 19 Kč (13 Kč) Poukázka A: Vplácí se v hotovosti, částku připíše banka na účet.

Poukázka B: Vplácí se převodem z účtu u banky, částku vyplatí pošta v hotovosti – podává se písemnou formou nebo se údaje předají datovou formou.

Poukázka C: Vplácí i vyplácí se v hotovosti.

Poukázka D: Poukázka s urychlenou výplatou (ve lhůtě jednoho pracovního dne ode dne podání) – vplácí i vyplácí se v hotovosti.

Stoupne i cena za službu Pohlednice online, která nabízí vytištění a doručení na základě dat zaslaných elektronicky. Základní cena bez Zákaznické karty (formát A6 s doručením na adresu v Česku) bude nově 43 Kč místo 39 Kč, se zákaznickou kartou je cena o dvě koruny nižší.

Výrazně zdraží takzvaná dosílka, tedy změna místa dodání. Například jednorázová změna podaná přes internet v případě Doporučených a Cenných psaní zdraží na 30 Kč z dosavadních 10 Kč.

Od února se zvyšují například i ceny za služby Cenné psaní, Firemní psaní, Dodejka, Odpovědní zásilka nebo ve většině případů za Standardní balík do zahraničí.

Podstatně si připlatí také příjemci důchodů v hotovosti, které vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) prostřednictvím České pošty. Od února zdraží na 78 Kč z dosavadních 35 Kč. „Doporučujeme změnu způsobu výplaty a nechat si důchody posílat na bankovní účet. Tento způsob je nejen levnější, ale také pohodlnější. V hotovosti již vyplácíme pouze necelých 20 procent důchodů,“ řekl v prosinci František Boháček, ústřední ředitel ČSSZ.

