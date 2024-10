Změny v povinném ručení. Pozor na to, kdy zaplatíte

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 1. 10. 2024

Novou smlouvu o povinném ručení je od října potřeba zaplatit ještě před domluveným počátkem pojištění, tedy nejpozději v den splatnosti. Když to nestihnete, pojištění nezačne fungovat.

„Až doposud bylo možné se s placením pojistného pár dní omeškat. Pojišťovna k tomu přistupovala benevolentně a po zaplacení smlouvu aktivovala zpětně. To ale nejpozději k 1. říjnu končí,“ říká Sylvie Cibiková, produktová specialistka Swiss Life Select.

Kdo chce mít jistotu, že ho povinné ručení začne skutečně chránit, musí zaplatit nejpozději k datu počátku pojištění – to znamená k datu uvedenému ve sjednaném návrhu smlouvy.

Jistota, když spěcháte: platební brána

Většina pojišťoven zvolila přísný postup: když nezaplatíte včas, návrh smlouvy stornuje. Nehraje roli, že jste se opozdili třeba jen o jeden nebo dva dny – vozidlo nezačne být pojištěné ani o ten den nebo dva později. Je potřeba absolvovat celé kolečko znovu. Tento „fixní počátek“ pojištění uplatňují Generali Česká pojišťovna, Kooperativa, ČSOB pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, Uniqa a Slavia.

Menší část pojišťoven – Allianz, Direct, Pillow a VZP – se rozhodla pro odložený neboli plovoucí počátek pojištění. Když nezaplatíte do původně sjednaného dne, počkají ještě sedm kalendářních dnů (Pojišťovna VZP dokonce čtrnáct) a teprve když peníze nedostanou ani v tomto prodlouženém čase, stornují návrh smlouvy. Pokud zaplatit stihnete, smlouva začne platit – ale se zpožděním oproti původnímu plánu.

Pozor: ani to, že zmíněné čtyři pojišťovny počkají na zaplacení pár dnů po termínu, neznamená, že povinné ručení začne fungovat zpětně. Rozhodující pro jeho počátek bude den skutečného zaplacení, ne původně sjednaný den v návrhu smlouvy.

„Plovoucí počátek může dávat řidičům falešnou naději, že jsou pojištěni už předtím, než pojistné zaplatí. Tak to ale není. Plovoucí počátek pouze znamená, že návrh smlouvy nezanikne, pokud nebude pojistné zaplaceno k původně stanovenému datu splatnosti,“ upozorňuje Martin Ždímal, šéf srovnávače Rixo.cz.

„V mezidobí, kdy řidiči nemají jiné platné pojištění k vozidlu a platba nebyla uhrazena, jim mohou naskákat dlužné příspěvky do garančního fondu České kanceláře pojistitelů za nepojištěné vozidlo, i když na silnici vůbec nevyjedou,“ připomíná Ždímal.

Co se stane, když zaplatíte o pár dnů později Pojišťovna Začátek platnosti Allianz Plovoucí - lze odložit o sedm kalendářních dní ČSOB poj. Fixní (při nezaplacení do určeného data zanikne návrh smlouvy) Česká podnikatelská poj. Fixní (při nezaplacení do určeného data zanikne návrh smlouvy) Direct Plovoucí - lze odložit o sedm kalendářních dní Generali Česká pojišťovna Fixní (při nezaplacení do určeného data zanikne návrh smlouvy) Kooperativa Fixní (při nezaplacení do určeného data zanikne návrh smlouvy) Pillow Plovoucí - lze odložit o sedm kalendářních dní Pojišťovna VZP Plovoucí - lze odložit o čtrnáct kalendářních dní Slavia Fixní (při nezaplacení do určeného data zanikne návrh smlouvy) Uniqa Fixní (při nezaplacení do určeného data zanikne návrh smlouvy) Zdroj: Rixo, stav k 27. 9. 2024

Píšeme sice o „zaplacení“ pojistného, rozhodující je však datum zaúčtování platby v pojišťovně. Jako klientovi vám tedy nestačí peníze odeslat a doufat, že povinné ručení začne hned automaticky platit.

Nejrychlejším způsobem – když chcete, aby pojištění začalo platit co nejdříve – je proto úhrada prostřednictvím platební brány pojišťovny (typicky platební kartou, případně dalšími možnostmi v nabídce).

„Po provedení platby platební brána okamžitě tuto informaci předá pojišťovně a ta vzápětí provede aktivaci pojistné smlouvy a její předání do České kanceláře pojistitelů. O tom všem klienta informuje jednak platební brána a následně i pojišťovna prostřednictvím SMS,“ upřesňuje například Generali Česká pojišťovna.

„Je důležité mít na paměti, že pokud je začátek pojištění plánován na méně než tři dny, bude nutné provést platbu právě prostřednictvím platební brány,“ říká Sylvie Cibiková ze Swiss Life Select.

Druhou možností úhrady je běžný bankovní převod. Naprostá většina bank dnes umožňuje okamžitou platbu, kdy peníze převede prakticky hned. Jenže: pořád je tu jedna větší banka (UniCredit), která okamžité platby neumí ani odeslat, ani přijmout. A i u těch bank, které to už dávno umějí, můžete občas narazit na technické problémy – okamžité převody bohužel nejsou garantovanou službou, nemusí fungovat opravdu kdykoliv a v případě komplikací se peníze převedou standardním způsobem – což může v krajním případě být až následující pracovní den.

S bankovním převodem navíc mají pojišťovny víc zařizování než s platební bránou. „Může přibýt nutný čas na spojení této platby s konkrétním návrhem pojištění. To vše může s sebou přinášet možné zpoždění, a tudíž zpravidla bude u pojišťoven implementována technologická lhůta v řádech dnů, aby k propojení platby a návrhu pojištění došlo včas před počátkem pojištění,“ upozorňuje například Generali Česká pojišťovna. Ta se preventivně rozhodla, že úhradu bankovním převodem bude akceptovat jen u smluv, které mají začít platit nejdříve za 12 dní.

Zelená karta už není v Česku potřeba

Zákon od letošního října přináší do povinného ručení takzvanou onlinizaci. Rychlejší sjednání povinného ručení (i u těch pojišťoven, které to zatím neumožňovaly) a online přenos dat do databáze České kanceláře pojistitelů zároveň znamenají, že při cestách po Česku už nebude potřeba zelená karta, tedy doklad o sjednaném povinném ručení.

Řidič už proto s sebou nemusí vozit zelenou kartu – dokonce ani v elektronické podobě, typicky v mobilní aplikaci pojišťovny. Policie nebo úředníci si ověří existenci pojištění z online databáze.

Přesto se zelená karta může hodit. Například když budete v Česku účastníkem takové dopravní nehody, ke které není potřeba přivolat policii – druhému řidiči prokážete vaše povinné ručení na papíře nebo v mobilní aplikaci.

Při cestách do zahraničí ale radši mějte zelenou kartu pořád s sebou. V Evropské unii by měla od příštího roku stačit v elektronické podobě. Na papíře se může hodit přinejmenším do konce letošního roku – a mimo Evropskou unii i potom.

Strop pro vymáhání škody z nepojištěného vozidla končí

Nic se nemění na tom, že za nepojištěné vozidlo se platí jak příspěvky do garančního fondu České kanceláře pojistitelů, tak i pokuta do výše 50 tisíc korun, kterou může při silniční kontrole nebo ve správním řízení uložit policie.

Způsobení škody s nepojištěným vozidlem může mít závažnější následky než dříve. „Z nového zákona zmizel ochranný limit 300 tisíc korun pro regresní nárok České kanceláře pojistitelů vůči provozovateli nepojištěného vozidla,“ připomíná Martin Ždímal ze srovnávače Rixo.cz.

Limit pro vymáhání náhrady škod na zdraví a majetku byl součástí starého zákona o pojištění odpovědnosti od roku 2018. Česká kancelář pojistitelů mohla zpětně vymáhat jen třetinu výše způsobené škody, která byla navíc zastropována částkou 300 tisíc korun. Nový zákon, který začal platit letos, ale žádné omezení nestanovuje.

„Apeluji proto na řidiče, aby včasné zaplacení povinného ručení nebrali na lehkou váhu. Stačí jeden nešťastný okamžik a výše náhrady škody se může vyšplhat na skutečně likvidační částku, zvlášť pokud dojde k závažné újmě na zdraví poškozeného nebo náhradu škody nárokuje dokonce více poškozených osob,” dodává Ždímal.

Novinky v povinném ručení už od dubna

Říjnové úpravy týkající se počátku pojištění, zelené karty a online předávání dat jsou druhou fází změn, které letos přináší nový zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Jeho hlavní část začala platit už od dubna a obsahovala hlavně následující novinky:

Povinnost sjednat pojištění odpovědnosti přechází z vlastníka vozidla na jeho provozovatele.

Zvýšení minimálních limitů pojistného plnění na 50 milionů korun z předchozích 35 milionů.

Širší definice vozidla: maximální konstrukční rychlost je vyšší než 25 km/h; případně je vyšší než 14 km/h, pokud je jeho provozní hmotnost větší než 25 kg. Povinné ručení se netýká drážních vozidel, vznášedel a vozidel, která se pohybují s použitím lidské nebo zvířecí síly.

Vymezení provozu vozidla: jakékoli použití vozidla odpovídající jeho obvyklé funkci jako dopravního prostředku, a to bez ohledu na vlastnosti vozidla a bez ohledu na terén, ve kterém je vozidlo provozováno, a na to, zda vozidlo stojí, nebo je v pohybu.

Rozšíření výjimek z povinného pojištění odpovědnosti včetně alternativního pojištění odpovědnosti při motoristických závodech nebo soutěžích.

Podrobně jsme o dubnových změnách psali v samostatném přehledu.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

