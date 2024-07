Víte, kolik je pětka, co koupíte za kilo a kolik korun se vejde do litru? Tohle není nějaký brakový, šestákový kvíz, ale otázky za mega.

3. 9. 2023 | Gabriel Pleska

Každá země eurozóny si nechává razit svoji variantu mincí, některé mají í víc variant. Zkuste, kolik jich poznáte. Většinou to na nich bývá napsané – ale to by bylo příliš jednoduché,... celý článek