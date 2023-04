Auto stojí denně 23 hodin. A to se vyplatí?

Aplikace HoppyGo propojuje lidi, kteří by si rádi pronajali auto, s majiteli vozidel, která by jinak stála na parkovišti. Vybírat se dá z 2500 vozidel různých typů pro všechny příležitosti od stěhování po víkendový výlet. Všechna auta jsou pojištěna. Pro majitele vozů představuje pronájem auta vedlejší příjem a pokrytí nákladů na provoz. V roce 2022 se platforma HoppyGo zařadila do výběru top 5 nejrychleji rostoucích českých firem podle žebříčku Deloitte CE Fast 50.