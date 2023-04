Změní se seznam rušených pošt? Obce mají tři týdny

Seznam tří stovek poboček České pošty, které mají k 1. červenci zavřít, není konečný, řekl dnes na tiskové konferenci Miroslav Štěpán, pověřený zástupce generálního ředitele České pošty.

Státní podnik Česká pošta zveřejnil v pátek seznam 300 poboček, které mají k 1. červenci 2023 skončit. Najdete ho na Peníze.cz: Pošta zveřejnila, které pobočky zavře. Tady je seznam.

Dnešním dnem začínají regionální zástupci České pošty probírat rušení konkrétních poboček s dotčenými obcemi. Počet rušených poboček se sice měnit nemá, nicméně je možné vyjednat výměnu rušené pobočky za jinou v téže obci, kus za kus.

„Jestli se tak stane, vyplyne z individuálních schůzek mezi našimi manažery, kteří budou projednávat redukci s vedením měst,“ řekl Miroslav Štěpán.

Zároveň dodal, že při případné výměně bude potřeba dodržet legislativní parametry pro pobočkovou síť. Ty podle návrhu vládních nařízení, která upravují podobu sítě, budou nově obsahovat požadavek, aby dochozí vzdálenost k poště byla v obci nejvýš tři kilometry. Nyní je minimum kilometry dva.

Návštěvy manažerů u zástupců obcí by měly skončit do tří týdnů. Víc času pravděpodobně města na to, aby uplatnila svoje připomínky k redukci poštovní sítě, nedostanou.

Nemáme na to

Pošty se budou zavírat v zejména ve velkých městech. V Praze jich padne 35, v Ostravě 19, v Brně a Plzni po dvanácti. V obcích, kde je pošta jen jedna, a v obcích pod 2500 obyvatel se žádná pobočka neuzavírá.

Dnes se poštovní služby nabízejí ve víc než 3200 provozovnách. Počet 3200 je minimum předepsané dosavadním nařízením vlády. Podle pravidel pro rozmístění pošt musí být docházková vzdálenost k poště v obci nad 2500 obyvatel maximálně dva kilometry. Obojí se teď má změnit: minimální počet poboček stanovený nařízením vlády má klesnout na 2900 a pobočka stačí do tří kilometrů.

Česká pošta vysvětluje rušení pošt ekonomickými důvody. Na provoz poboček dal ztrátový podnik v roce 2021 zhruba 1,5 miliardy korun. Data za loňský rok po zdražování energií zatím nejsou k dispozici. Stejná suma, tedy 1,5 miliardy korun, je maximum, kolik může pošta dostat od státu za provozování takzvané univerzální poštovní služby, ke které patří i provoz státem stanoveného počtu poboček.

„K 1. červenci uzavíráme 300 poboček, které už nejsou podle platné legislativy potřeba. Není to o emocích, je to o finanční realitě České pošty, se kterou se musíme vypořádat. Pokud bychom nedělali potřebná opatření, postupem času by pobočky nebyly už žádné, protože by nebyla Česká pošta,“ řekl už v pátek zastupující šéf státního podniku.

Z rušených poboček je podle Miroslava Štěpána mezi 30 a 40 procenty umístěno ve vlastních budovách České pošty. Ty bude podnik pravděpodobně prodávat, výnos z prodeje zastupující generální ředitel odhadl na 750 milionů korun.

