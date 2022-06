Jízdenky za polovinu. S QR kódem nově i pro invalidy

Lidé ve třetím stupni invalidity dostanou od začátku července novou slevu v dopravě. Ve vlacích druhé třídy a v linkové autobusové dopravě (mimo MHD) si budou moci kupovat jízdenky za 50 % z obyčejného jízdného. Budou k tomu potřebovat QR kód nebo dokument vydaný Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Nárok na slevu bude možné prokázat v papírové podobě či elektronicky – PDF dokumentem nebo QR kódem uloženým v nově upravené mobilní aplikaci OneTicket. „Do aplikace si QR kód získaný od ČSSZ jednoduše načtete, a pak ho už stačí pouze ukázat spolu s průkazem totožnosti řidiči nebo průvodčímu,“ říká Jan Paroubek, ředitel státního podniku CENDIS, který vyvinul technologické řešení pro uplatňování nové slevy.

„Řešení sice zabralo několik měsíců, nyní ale máme jednoduchý způsob, jak cestující svůj nárok prokáže a dopravce jej ověří,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS), podle kterého se napravuje situace po minulé vlády, která slevy na jízdném zavedla bez této skupiny osob. Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) budou novou slevu moci využívat desítky tisíc lidí.

QR kód nebo PDF dokument lidé dostanou na pobočce OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení, Pražská správa sociálního zabezpečení, Městská správa sociálního zabezpečení Brno). Mohou o něj požádat také elektronicky na ePortálu ČSSZ, na který se lze přihlásit třeba přes bankovní identitu nebo datovou schránku. Na úřad pro QR kód může jít i osoba zmocněná.

Pro další informace se lidé mohou obracet na zákaznickou podporu státního podniku CENDIS na čísle 222 266 755 nebo mailem na info@oneticket.cz. Podrobnější informace má CENDIS také na webu.

Pro dopravce vytvořil odbavovací aplikaci CheckTicket – Kontrola dokladu, která je k dispozici volně ke stažení v Google Play pro zařízení s operačním systémem Android a v AppStore pro mobilní telefony s iOS.

Děti od šesti do 18 let, studenti do 26. narozenin a cestující nad 65 let už za poloviční jízdné ve vlacích i autobusech cestují od dubna, předtím byla sleva vyšší – 75 %. Děti do šesti let jezdí zdarma, od dubna nově bez omezení jejich počtu. U zdravotně tělesně postižených (ZTP, ZTP/P) dál platí sleva ve výši 75 % a pro doprovod ZTP/P je cestovné plně hrazené státem.

