Cebia versus CarVertical: Místní zkušenost vyhrává

V první a druhé části našeho seriálu o prověřování ojetých vozidel jsme představili dvě firmy, které u nás v tomto oboru působí: českou Cebii a litevský CarVertical. Otestovali jsme jejich služby na pěti konkrétních vozech. Dnes si podrobně shrneme výsledky.

Staří versus noví

Startupy jsou dneska v módě. Skoro na všechno dnes můžete mít startup a pokud možno apku. A navíc můžete stejnou službu používat napříč Evropou, protože technologické společnosti rychle škálují a rozšiřují se na nové trhy.

Proti nim často stojí tradičnější firmy, které někdo může vnímat jako zastaralé dinosaury. Někdy se ale zjistí, že dělat věci „postaru“ má své výhody a že přístup startupů nemusí být ten jediný správný. Přesně na takový rozdíl jsme narazili u dvou služeb na prověřování ojetých aut.

Cebia na českém trhu funguje už přes 30 let. Prověřováním aut se zabývala ještě v dobách, kdy se pracovalo s papírovými dokumenty. Naopak litevský CarVertical je mladá a rychle se rozvíjející společnost, která se za pár let existence dostala už na 21 trhů.

Rozdíl v uživatelských rozhraních

Na první pohled je patrný rozdíl v uživatelských rozhraních. Samotné weby obou společností působí podobným dojmem, ale když si necháte vytvořit report, dostanete u Cebie soubor ve formátu PDF – tedy v podstatě sadu stránek A4 s informacemi. Pédéefko si můžete snadno stáhnout, vytisknout, poslat mailem nebo s ním dělat cokoliv jiného.

CarVertical má informace výhradně v online podobě, dostat se k nim můžete přes odkaz. Ten se samozřejmě dá poslat také e-mailem nebo textovkou, a s trochou snahy si můžete report i vytisknout, byť to nebude vypadat tak elegantně. Podle zástupců firmy je to i záměr – tisknutelné PDF se prý dá snadno upravit a prezentovat tak zákazníkovi pozměněný dokument, například v autobazaru. Nakolik je to reálné riziko, těžko odhadnout – pokud si však auto necháváte prověřit sami, není to pro vás důležité.

CarVertical jako mezinárodní startup se projevuje i v jazykové úrovni, respektive kvalitě překladů. Nikdy se nám sice nestalo, že bychom nerozuměli, co po nás CarVertical chce, ale některé termíny mohou být trochu matoucí. Že „brzdový rotor“ má být ve skutečnosti brzdový kotouč, asi nakonec každému dojde. Pro někoho už ovšem může být oříšek, že „typ rozvodového mechanismu: automatické“ informuje o automatické převodovce. U Cebie jako české firmy na takový problém nenarazíte.

Informace o prověřovaném autě

To všechno jsou ale zatím jen „kosmetické“ odlišnosti. Důležité je, co se o vyhlédnutém autě doopravdy dozvíte. Na začátku testu jsme očekávali, že Cebia překoná nového konkurenta v informacích z České republiky. CarVertical se naopak chlubí, že díky svému rozšíření v 21 zemích může nabídnout širší balík dat ze zahraničí.

Výsledek? U všech pěti aut testovacího vzorku byla Cebia lepší (nebo alespoň stejná), pokud šlo o data z Česka. Zásadní výhodou jsou třeba data ze servisů, s nimiž má Cebia smlouvy, dále fotografie z inzerce nebo přesnější odhady škod.

I informace ze zahraničí však byly obvykle preciznější ve výpisech Cebie. CarVertical překvapivě nenabídl žádná data, která bychom neviděli ve výpisech Cebie.

Kolik to stojí

A co cena? Jednorázové použití u Cebie je za 499 nebo 599 Kč. U CarVerticalu stojí prověření jednoho auta 449 Kč, u dvou aut je to 289 Kč za každé a při nákupu tří prověření zároveň klesá cena na 269 Kč za jeden vůz. Také Cebia pak nabízí množstevní slevy, se kterými by mělo být možné se dostat až na 199 Kč za jeden vůz.

V průměru jsou tak obě služby cenově podobné. To, která se vám vyplatí více, bude patrně záležet na počtu prověřovaných aut. Otázkou je, jestli pár stokorunám rozdílu přiřazovat nějakou zásadní důležitost. V sázce tu jsou vždycky přinejmenším desítky, většinou ale spíš stovky tisíc – i kdyby CarVertical stál polovinu, vyplatí se snad vždy připlatit za efektivnější Cebii. A pokud si chcete být stoprocentně jistí, že vám něco neuteče, prostě si zaplaťte prověření obě.

Vojtěch Dobeš Automobily byl posedlý od malička a řízení osudu ho postupně dovedlo do redakcí českých verzí Autocaru a TopGearu, do americko-kanadského TheTruthAboutCars.com a k založení vlastního magazínu Autíčkář.cz. Považuje se za ekologicky... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem