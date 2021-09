První elektrický hit od Audi? Zkusili jsme nové SUV

Elektromobily pro Audi nejsou úplnou novinkou, i když z letmého pohledu do nabídky by se leckomu mohlo zdát, že značka vlastně vyrábí jen jeden elektrický model. Označení e-tron, které se původně objevilo jako název prvního elektrického SUV založeného na konvenčně poháněné Q8, je totiž součástí názvu všech elektrických Audi. Ve skutečnosti tak v nabídce najdete tři zcela odlišné e-trony, každý v několika verzích.

Nejstarším je v roce 2018 představený e-tron, postavený na platformě MLB a vycházející z modelu Q8. Ten následovala verze e-tron Sportback s karoserií „SUV-kupé“ a následně výkonnější verze S od obou karosářských variant. Právě tohle auto kvůli své váze a spotřebě energie způsobilo subznačce e-tron trochu špatnou pověst, ale hned další model ji může snadno napravit. Díky platformě MSB sdílené s Porsche Taycan patří sportovní čtyřdveřové kupé e-tron GT na špici zejména jízdními vlastnostmi, ale nabízí také jako jedno z prvních aut na světě superrychlé nabíjení výkonem až 270 kW. My už jsme vyzkoušeli, jestli to z něj dělá první elektromobil použitelný pro rychlé dálniční cestování – výsledek si budete moci přečíst už brzy.

Nejdůležitějším elektrickým Audi dneška je však třetí model, označovaný jako Q4 e-tron. Aby se to nepletlo, je opět na úplně jiné platformě, tentokrát na známé MEB, kterou využívá například Volkswagen ID.3 a ID.4 nebo Škoda Enyaq. Právě ID.4 a Enyaqu je Q4 blízká i svými rozměry a proporcemi, vlastně je asi nejblíž tomu, co by se dalo nazvat „Enyaqem od Audi“. To s sebou samozřejmě nese zásadní otázku – má smysl si připlácet za Audi, když velmi podobnou techniku nabídne Škodovka?

Odpovědi jsem se vydal hledat na dynamickou prezentaci modelu Q4 e-tron – oproti standardnímu testu tak půjde spíše o první dojmy, ale to si zanedlouho vynahradíme plnohodnotným testem.

První důvod, proč si za Q4 e-tron připlatit oproti dostupnější Škodě Enyaq nebo Volkswagenu ID.4 zcela jasně zpozorujete už předtím, než k autu dojdete. Už na první pohled zdálky totiž dražší prostě vypadá. Je těžké přesně definovat, čím to je, ale znak se čtyřmi kruhy rozhodně není to jediné, co tu prozrazuje „vyšší úroveň“. Zatímco ID.4 volí poněkud strohý moderní design a Enyaq tradiční uhlazený škodovácký vzhled s výraznou maskou, Q4 e-tron perfektně zapadá do současné rodiny Audi s mírně futuristickým vzhledem plným výrazných doplňků. No, ale proč popisovat, když se můžete podívat sami.

Testovaný exemplář, který vidíte na fotkách, byl v „kupé“ variantě Sportback, k dispozici je i o něco málo levnější, citelně méně dynamicky působící a nepatrně méně praktické standardní SUV. To je samozřejmě racionálnější volbou, ale mám podezření, že Sportback bude populárnější.

Co na fotkách neuvidíte, to jsou detaily jako dynamické blinkry vpředu i vzadu nebo možnost zvolit si ze čtyř variant „světelného podpisu“ předních světel pro denní svícení. A to ne v rámci volitelné výbavy, ale kdykoliv v infotainmentu. Není sice úplně jasné, k čemu je taková funkce dobrá, pokud nechcete v noci nenápadně sledovat auta a nebýt odhaleni, ale je to nepochybně cool. Volit můžete i spoustu dalších doplňků, jako je černá maska místo stříbrné. Pozoruhodné je, že prémiověji působící stříbrná je ta standardní, kdežto černá je za příplatek.

Ty opravdové důvody, proč o Q4 e-tron uvažovat, však začínají uvnitř. Pojetí kabiny je totiž největším rozdílem mezi elektrickým Audi a jeho sourozenci. Zatímco ID.4 je futuristicky jednoduchá a Enyaq sice útulný, ale stále minimalistický, u Q4 e-tron se designéři rozhodli, že na nějaké „odlišené elektromobilů“ se tu moc hrát nebude. Stejně jako u sesterských modelů si můžete objednat průhledový displej s rozšířenou realitou, který je i tady výborný, jenže v tomto případě to nebylo důvodem zavrhnout tradiční velký přístrojový štít. Ten je samozřejmě digitální, ale má úhlopříčku 11,6“, která umožňuje plnohodnotné zobrazení čehokoliv, co potřebujete. ID.4 i Enyaq mají jen minimalistický displej pro to nejnutnější, sofistikovanější údaje najdete v infotainmentu.

Infotainmentem také pokračuje tradicionalističtější pojetí interiéru Q4 e-tron. Namísto praktického, ale často odsuzovaného pojetí „plovoucího tabletu“ je tentokrát jeho displej umístěný v palubní desce, podobně jako u ostatních Audi. A stejně jako u nich je také doplněn o panel ovládání ventilace s hardwarovými tlačítky. Kolečko hlasitosti sice nedostanete, ale jeho roli velmi efektivně (i efektně) zastává jakési dotykové kroužítko na středovém panelu, které funguje i jako tlačítka pro přeskakování skladeb, vypnutí nebo ztlumení audia.

Autor: Vojtěch Dobeš

Celý dojem završuje hranatý čtyřramenný volant s tenoučkým věncem, který působí zároveň tradičně a trochu futuristicky – ostatně stejně jako celý zbytek interiéru a vlastně i exteriéru auta. Na rozdíl od strohé jednoduchosti elektrických Volkswagenů se toho tady „děje“ spousta, jak uvnitř auta tak při pohledu zvenku máte pořád na co se dívat a co si prohlížet.

A jak to jezdí? Tady je asi rozdílů proti Enyaqu nejméně. Platforma MEB je po technické stránce velmi podobná ve vozech všech značek koncernu a navzájem se velmi podobají i jejich jízdní vlastnosti. Ono není divu – motory jsou (víceméně) stejné, jejich umístění také a těžké baterky v podvozku usnadňují ladění podvozku, protože dávají autu jak stabilitu, tak schopnost „žehlit“ silnici díky poddajnějšímu zavěšení.

Jeden naprosto zásadní rozdíl tu ale přeci jen je. Zatímco Enyaq nebo VW ID.4 si můžete objednat maximálně s výkonem 200 koní (150 kW) ve verzi s pohonem zadní nápravy nebo 260 koní (195 kW) s pohonem všech kol, Q4 e-tron vám ve verzi 50 quattro nabídne až 295 koní (220 kW). Nižší dvě varianty, 40 a 35, mají výkon 150 respektive 125 kilowatt a slabší z nich také disponuje menší baterií o 55 kWh. Všechny výkonnější Q4 e-tron mají baterii o 82 kWh, která zajišťuje dojezd až 520 kilometrů u verze s pohonem zadních kol.

Právě nejvýkonnější verze, kterou jsme při prvních jízdách testovali, pak představuje proti škodováckému sourozenci zásadní posun. Téměř 300 koní výkonu opravdu poznáte. Enyaq je příjemně dynamický a rozhodně vám nebude připadat pomalý, ale také budete marně očekávat onen pověstný „kopanec do zad“ elektrického auta.

Audi Q4 50 e-tron Sportback quattro, jak se celým jménem nazýval testovaný exemplář, už nabízí jak onen „kopanec“, tak především s ním spojenou lehkost předjíždění, zařazování se na dálnici či akcelerace v křižovatkách. Stejně jako u ostatních elektrických aut působí ve většině situací ještě rychlejší, než by 295 koní naznačovalo – přísun točivého momentu je okamžitý, reakce na plyn instantní. Přidejte už zmiňovanou stabilitu díky bateriím v podlaze a máte naprosto skvěle jezdící SUV, nebojím se říct, že výrazně lepší než benzinové alternativy.

Zbývá tak jediná zásadní otázka: co za to? Vyplatí se Audi oproti koncernovým sourozencům? Úplně nejlevnější Q4 e-tron pořídíte za 1 159 900 Kč, což je jen o 100 tisíc korun dráže než Enyaq s odpovídající baterií. Verze 40 s 200koňovým motorem a 82 kWh baterií začíná na 1 334 900 Kč, testovaná 50 quattro pak na 1 495 900 Kč. V případě atraktivnějšího Sportbacku pak tyto ceny narostou na 1 212 900 Kč, 1 387 900 Kč a 1 548 900 Kč. Přidejte nějakou výbavu, jejíž nabídka je tu jak širší, tak i dražší než u koncernových sourozenců a výsledek může při rozmařilém zaškrtávání položek překročit hranici dvou milionů.

To může na jednu stranu vypadat jako hodně peněz, na druhou stranu, za zpracování a prémiový charakter Audi se tu opravdu vyplatí připlatit, stejně jako stojí za to všechen ten výkon navíc. A když to srovnáme v rámci značky, tak naftová Q5 s výrazně menším výkonem vyjde na podobné peníze a Q4 e-tron je sice menší zvenku, ale uvnitř je, díky lepšímu využití prostoru u elektromobilů, výrazně prostornější.

Pokud bychom se podívali na konkurenci od jiných značek, tak například Tesla Model Y vyjde ve většině případů dráž než Audi, nabízí podobný dojezd a tradičně založeného řidiče bude iritovat svou snahou „nepůsobit jako auto“.

Závěr tedy zní, že Q4 e-tron sice není ideální volbou pro spořílky, ale svoji cenu si umí obhájit jak proti konkurenci, tak proti koncernovým sourozencům a nakonec i proti tradičně poháněným alternativám od vlastní značky. To nejzajímavější na něm ale je, že vlastně nepůsobí nijak přelomově a futuristicky. Působí zkrátka jako další, opět dobře navržené a postavené Audi. Což je na něm možná to nejvíc revoluční. Koupit si elektrické auto už totiž může být úplně normální.

Vojtěch Dobeš Automobily byl posedlý od malička a řízení osudu ho postupně dovedlo do redakcí českých verzí Autocaru a TopGearu, do americko-kanadského TheTruthAboutCars.com a k založení vlastního magazínu Autíčkář.cz. Považuje se za ekologicky... Další články autora.