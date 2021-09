Elektrifikaci vozových parků se české firmy nevyhnou

Zdroj: Shutterstock

Takže Evropská unie chce zakázat prodej nových aut na ropu? Od roku 2035? No a co? říká Vojta Dobeš, v té době už je stejně nikdo nebude chtít prodávat. Automobilky nemyslí na rok nebo dva dopředu, ale aspoň na deset nebo dvacet let. A už se dávno rozhodly pro elektriku. V roce 2035 nebude fakticky co zakazovat.