Nejvíc muziky za milion a půl. Řídili jsme Kiu Stinger GT

Pokud máte rádi auta, určitě máte také představu, co všechno by měla umět. U mnoha řidičů to bude kombinace rychlosti a výkonu, bohaté výbavy, prostorné kabiny i kufru a atraktivního vzhledu. Kia Stinger se šestiválcovým twin-turbo motorem tohle všechno nabízí. Může být právě Kia perfektní volbou pro řidičského nadšence?

Není to tak dlouho, co byly korejské značky vnímané jako volba lidí, které zajímala hlavně výhodná cena. Představa, že byste si k prodejci Kia šli splnit touhu po sportovním „gran turismu“, které by nabízelo nejen prostor pro rodinu a zavazadla, ale také dravou dynamiku a atraktivní styl, byla ještě před pár lety až absurdní.

Ale teď existuje Kia Stinger GT. Téměř pětimetrový rodinný liftback, který vypadá trochu jako sporťák a pod kapotou má dvěma turbodmychadly přeplňovaný šestiválec o objemu 3,3 litru a výkonu 370 koní. Pod zadním nárazníkem se lesknou čtyři koncovky výfuku a uvnitř testovaného kusu září červené kožené čalounění. Jestli je tohle „levná alternativa“, tak jedině k Jaguaru, emkovému BMW nebo něčemu podobnému.

Hodně muziky za málo peněz. Ale co kvalita?

Tomu samozřejmě odpovídá i cenovka. Milion a půl je možná málo peněz v poměru k tomu, co všechno dostanete, ale rozhodně to není „málo peněz“. Abyste si dokázali ospravedlnit takový výdaj za auto, nestačí, aby bylo jen velké, mělo spoustu prvků výbavy a velký motor. Když nebude dobře fungovat jako celek a působit jako kvalitně navržený a vyrobený produkt, většina zákazníků raději obětuje něco z výkonu nebo výbavy a koupí si vůz od tradiční prémiové značky.

Jinými slovy, když chcete cenou konkurovat BMW nebo Mercedesu a nemáte jejich sílu značky, potřebujete skutečně ohromit tím zbytkem. Na to v minulosti narazila spousta pokusů o levná luxusní či sportovní auta – přinejmenším na evropském trhu. Zatímco americký zákazník se snáze smíří s lacinými plasty a nevyrovnanými jízdními vlastnostmi, evropský zákazník s tím má problém.

První zkouškou Stingeru tak bude to, jestli dokáže na pohled a na omak působit jako auto za milion a půl. Po vizuální stránce je to asi jasné a vidíte to na fotkách. Stinger je víc než 4,8 metru dlouhý, štíhlý liftback s profilem připomínajícím kupé a agresivními tvary. Naživo navíc působí ještě lépe než na fotkách. Za testovací týden se mě na něj ptalo až překvapivě mnoho kolemjdoucích a snad nikdo z nich netipoval, že je to Kia. Většina byla překvapená, že korejská značka dělá i taková auta.

Udělat vizuálně působivé auto ale není tak těžké, horší je zařídit, aby vypadalo „draze“ i zblízka a zejména zevnitř. A právě tady nejspíš přijde první opravdové překvapení. Pokud jste v posledních letech nějakou novou Kiu řídili nebo se do ní aspoň posadili, už jste si asi všimli, že doba „levných korejských interiérů“ je dávno pryč.

Ale i tak vás možná překvapí, když vám otevření dveří odhalí kvalitní červenou kůží Nappa čalouněné sedačky, kůží obšitou palubní desku, chromované detaily, luxusně vyhlížející detaily jako jsou kulaté výdechy ventilace nebo obří displeje. Navíc na cokoliv sáhnete, to se pohybuje (nebo naopak nepohybuje) přesně tak, jak byste to chtěli a čekali. Tlačítka a otočné ovladače mají příjemný chod a odpor, nic nepůsobí lacině nebo chatrně.

Nebýt znáčků a absence ovladače iDrive (asi největší škoda, čistě dotykové ovládání je poněkud suboptimální, ale u neprémiových značek téměř pravidlem), mohli byste klidně být v BMW.

Nabito technologiemi. Fungují?

Jakmile Stinger nastartujete, dostanete příležitost se zaměřit na všechny technologie, které tohle auto standardně obsahuje. Slovo „standardně“ je tu poměrně důležité, protože pokud jste zvyklí na evropská auta v téro cenové kategorii, jste nejspíše zvyklí na dlouhé seznamy příplatkové výbavy, které posunou výslednou cenu někam úplně jinam, než kde byla specifikace „již od“.

U Stingeru se vám tohle stát nemůže. Připlatit se dá za 20 tisíc korun za metalízu nebo 25 tisíc za červenou perleť, 30 tisíc za střešní okno, 20 tisíc za červené čalounění jako u testovaného kusu (s červeným prošíváním dveří a volantu) nebo 10 tisíc za prémiové kožené čalounení z broušené kůže. Nejvíc tak můžete zvednout cenu o 75 tisíc korun, z 1 449 980 Kč na 1 524 980 Kč.

Všechno ostatní je od doby, co se Stinger přestal nabízet v jiné výbavě a motorizaci než GT se šestiválcem 3,3 twin-turbo a čtyřkolkou, standard. Některé věci nikoho příliš nepřekvapí – centrální zamykání s bezklíčovým vstupem a startováním, Bluetooth handsfree, elektrická okna nebo dokonce sedačky, automatické stěrače, vyhřívaná přední i zadní sedadla, to všechno už je vcelku běžnou výbavou. I když dostat to bez příplatku úplně všechno je stále mírně pozoruhodné.

Pět hvězd Zdroj: Shutterstock Všestranný je Stinger GT i v otázkách bezpečnosti. Výsledky v testu Euro NCAP 93 % za ochranu dospělých cestujících a 81 % za ochranu dětí na palubě ho sice neřadí na úplnou špici, ale dají se považovat za velmi solidní. U šestiletého dítěte byly přitom výsledky ještě výrazně lepší, závěrečné hodnocení "zkazily" výsledky s dítětem desetiletým (pokud tedy máte větší děti, věnujte důkladnou pozornost volbě správné dětské sedačky). Ochrana chodců na 78 % je dokonce špičková (patrně díky vystřelovací kapotě) a výborný výsledek je i 82 % za bezpečnostní asistenty – největší výtkou byla absence varování před nezapnutým pásem na zadních sedadlech.

Ale to, že sedačky jsou standardně i ventilované, automatická klimatizace třízónová, v základu se nabízí i prémiové audio Harman Kardon s 15 reproduktory a subwooferem, nebo že standardně dostanete i head-up displej, to už tak běžné není. Stejně tak mile překvapí, že jsou standardem všechny asistenty a adaptivní tempomat, head-up displej pod čelním sklem nebo kompletní sada kamer, které poskytují jak 360°pohled kolem auta, tak například záběr přímo na přední kola, abyste je neodřeli o obrubník.

Ještě víc ale člověku udělá radost to, že se tady nad vychytávkami očividně často přemýšlelo. Vynikající je třeba to, že jakmile zapnete blinkr, zobrazí se v palubní desce záběr z kamery směřující šikmo dozadu na danou stranu, což efektivně eliminuje mrtvý úhel. Nebo to, že asistent pro jízdu v pruzích, který je sice užitečný na dálnici, ale kromobyčejně otravný skoro kdekoliv jinde, se dá vypnout jedním tlačítkem na volantu, bez nutnosti prohledávat několik úrovní menu.

Samozřejmě to neznamená, že by Stinger GT byl dokonalý a jeho interiér se nedal překonat. Jak po stránce zpracování a designu, tak po stránce vychytávek existují auta, která nejdražší Kiu v tom či onom zcela zastíní. Ale obvykle jsou buďto mnohem dražší, nebo září jen v jedné oblasti a zaostávají v ostatních. Dostat za milion a půl auto, které toho „umí“ tolik v tolika oblastech, to je pozoruhodné i bez toho, abychom se vůbec začali zabývat tím, jak jezdí.

Přemotorovaný nesmysl nebo mechanický balet?

Když jsem před více než dekádou řídil první opravdu výkonné korejské auto na našem trhu, Hyundai Genesis Coupé, bylo na něm jasně vidět, že je to jen „levný příbuzný“. Měl sice nějakých 300 koní, ale také podvozek použitelný leda tak k driftování, minimum komfortu, stabilizaci, která byla buďto k nesnesení otravná nebo vypnutá a ani náznak sofistikovanosti.

Stinger GT tak má pořád jednu šanci pokazit si reputaci. Pořád by to mohlo být dobré auto jen na pohled, výbavou a na papíře. Naštěstí ale Kia najala nejen evropské designéry, ale také inženýry původem od BMW, v čele s Albertem Biermannem, bývalým vedoucím divize M.

Znamená to, že Stinger jezdí jako emkové BMW? Ne tak docela. Stinger je sice velmi výkonná čtyřkolka s klasickým uspořádáním – podélně umístěný motor pohání primárně zadní kola, přední se přidávají podle potřeby – ale není to žádný ryzí sporťák. To nemusí být a ani není na škodu. Stinger je rozhodně rychlý jak v přímce, tak i v zatáčkách. Na rozdávání má nejen výkonu (370 koní stačí na zrychlení 0-100 km/h za 5,4 s), ale i přilnavosti.

Využít obojího vám pomáhá jak výborný osmistupňový automat, který svým projevem připomíná oblíbenou ZF 8HP známou opět například z BMW, a který dokáže být jak rychlý, tak uhlazený, tak i celková sladěnost vozu. Za volantem snadno najdete perfektní pozici a řízení je přesné a čitelné. Podvozek s nastavitelnou tuhostí není nikdy přehnaně tvrdý, ale zároveň nabízí ve všech nastaveních dostatek stability. Neumí nabídnout takové rozdíly mezi nejkomfortnějším a nejsportovnějším režimem jako známe třeba ze Škodovek, ale vždycky nabízí dobrý kompromis.

Kombinace těchto vlastností dělá ze Stingeru GT auto, které svojí sportovností není nijak otravné při každodenním cestování, a zároveň si s ním můžete doopravdy užít svižnou až rychlou jízdu.

Samozřejmě tu však je ono pověstné „ale“. Stinger totiž pořád váží skoro dvě tuny a čím víc se začnete blížit k limitům jeho schopností, tím víc cítíte, že to vlastně tak docela dělat nechce. Ne, že by se nenechal přesvědčit – dokonce i přetáčivý smyk s ním vyrobíte – ale máte zkrátka vtíravý pocit, že optimálně funguje tak na osmdesáti procentech svých schopností. Což je ale pořád strašně rychlé tempo.

Závěr

Možná to není čistokrevné sportovní auto, ale jako univerzál pro každý den je Stinger GT skvělý. Je dost velký, aby posloužil jako rodinné auto, dostanete v něm všechnu výbavu, kterou byste si u auta téhle cenové kategorie mohli přát, působivě vypadá a je tak rychlý, jak jen můžete potřebovat. Navíc má motor, jaký už dnes mimo ostré verze prémiových aut běžně nepotkáte.

A to všechno je za cenu, která příliš nepřevyšuje to, co zaplatíte za dobře vybavenou Škodu Superb. Pro mnoho řidičů tak může být ideální dostupnou kombinací všeho, co si od rychlého auta přejí.

Vojtěch Dobeš Automobily byl posedlý od malička a řízení osudu ho postupně dovedlo do redakcí českých verzí Autocaru a TopGearu, do americko-kanadského TheTruthAboutCars.com a k založení vlastního magazínu Autíčkář.cz. Považuje se za ekologicky... Další články autora.